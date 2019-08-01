Как власть и оппозиция в Москве смогут договориться?

Акция протеста в Москве запомнилась массовыми задержаниями и стычками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власть и оппозиция в Москве находятся на развилке: противостояние на фоне выборов в Мосгордуму рискует перерасти в долгоиграюший конфликт с множеством уголовных дел, в то же время стороны еще могут начать переговоры и прийти к консенсусу.

Идеалистический сценарий

Первый вариант возможного урегулирования конфликта — идеалистический, при котором власть осознает, что общество поменялось, что общественный запрос изменился, пояснил « URA.RU » директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Силовики отказываются верить, что протесты не режисcируются извне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Дело в том, что на протяжении 15-20 лет власть комфортно чувствовала себя в политической парадигме, она привыкла к определенной реакции общества на свои действия. Сейчас действия остались прежние, а общественная реакция стала совсем иной», — пояснил Салин. В идеале, говорит эксперт, власть должна считывать новый общественный запрос и понимать, что происходят фундаментальные изменения, а не локальные: «Московская ситуация — это лишь частное проявление глобальной проблемы». В то же время он признал, что «пока такого понимания не наблюдается». Салин полагает, что власти следует вернуться к контрактным отношениям с обществом, когда все действия и проекты проходят общественную экспертизу.

На необходимость диалога между властью и оппозицией указывает и писатель Дмитрий Быков, входивший в координационный совет оппозиции. Он заявил «URA.RU», что переговоры между сторонами возможны: «Шанс есть. Все вопросы противостояний в истории всегда решаются при помощи переговоров».

Представители оппозиции в письменном виде обозначили свои требования к мэрии Москвы. Что в документе — пока неизвестно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компромиссный сценарий

Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов подтвердил, что договариваться сторонам будет сложно, поскольку «нанесено множество взаимных обид». «После жесткого разгона протеста обида возросла, разговаривать стало еще сложнее. Однако есть шанс на начало диалога, если со стороны оппозиции последуют адекватные требования о месте проведения очередного митинга, а со стороны мэрии мы увидим определенные уступки», — сказал Муратов. По его словам, сегодня «важно всем отойти от опасной черты на шаг».

Муратов указал на то, что существует множество провокаторов, которые работают на обострение конфликта: «Именно они бьют [на митингах] полицейских по лицу».

Муратов сообщил, что от представителей оппозиции в мэрию поступило письмо с конструктивными предложениями, «которое не отброшено и изучается». Подробности предложений Муратов раскрыть отказался. Выяснить у представителей московской оппозиции содержание документа к моменту публикации материала « URA.RU » не удалось.

Сценарий подавления любых протестов

Силовой сценарий на сегодняшний день представляется наиболее вероятным, признает политолог Павел Салин. «Власть по-прежнему видит в протестах агентов Госдепа, полагая, что они причастны и к протестам в Архангельске, Екатеринбурге, Москве. Именно по этой причине выбирается силовой вариант решения проблемы. Но стратегически такая логика проигрышна, у нее нет будущего. Силовая машина будет потреблять все больше и больше ресурсов, в итоге все придет к тому, что ее станет невозможно обслуживать», — сказал собеседник агентства.

Эксперты считают, что полиция в ближайшее время не изменит тактику на митингах — будет жестко и много арестов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Схожей точки зрения придерживается первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его мнению, власть из-за негативного исторического опыта рассматривает действия оппозиции как масштабную угрозу: «У власти перед глазами стоит пример [Михаила] Горбачева, который уступал-уступал и в итоге проиграл. Вот и сейчас действует логика: если уступишь сейчас, оппозиция будет и дальше требовать, будет постоянно выходить на улицу», — сказал политолог. Оппозиция, считает он, тоже не может уступать. «Многие активисты считают, что на Болотной слили протест, не дожали. Пошли на компромисс, в итоге провалились. Поэтому договориться будет сложно. Власть не хочет регистрировать кандидатов, не хочет демонстрировать слабость. Именно поэтому силовой вариант и как следствие новые уголовные дела по-прежнему остается наиболее вероятным», — отметил Макаркин.

Пока власть будет приравнивать несанкционированные митинги к массовым беспорядкам и считать тех, кто на них выходит, уголовными преступниками, ничего не изменится, заявил « URA.RU » историк, член СПЧ Николай Сванидзе. По его словам, речь идет об определенной ловушке для власти — чем больше будет применяться насилие к протестующим, тем быстрее будет расширяться протестное поле: «Это ловушка, но никаких предпосылок для ослабления силовиков сегодня нет». Он спрогнозировал, что при очередном выходе людей на несанкционированный митинг власть, с большой долей вероятности, вновь пойдет на силовой разгон. «Не хочется каркать, но шанс именно на такой сценарий очень велик», — признал Сванидзе.

Инерционный сценарий

Никаких вариантов урегулирования кризиса нет, утверждает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Это означает, что ситуация будет развиваться скорее про инерционному сценарию. «Нашла коса на камень. Одни точно не зарегистрируют Гудкова, Яшина, Соболь. Вторые используют это как доказательство, что власть боится допустить оппозицию к выборам. Цуцванг для власти. Любое действие или бездействие все равно приведет к ухудшению ситуации, то есть «делать нельзя и не делать нельзя», — сказал собеседник «URA.RU».

По его словам, оппозиционеры понимают, что их главная стратегическая задача — вызвать сочувствие в обществе: «Поэтому, скорее всего, митинги и противостояние будут продолжаться до самых выборов. Главное — не дать повод обвинять, что лидеры в кустах отсиделись, а сторонников под дубинки подставили».

В четверг, 1 августа стало известно, что по делу о массовых беспорядках задержаны пять человек. В ближайшее время СКР будет требовать их заключения под стражу. Поиск других подозреваемых продолжается. Накануне о необходимости жесткого пресечения любых несанкционированных акций заявили генпрокурор РФ Юрий Чайка и мэр Москвы Сергей Собянин.