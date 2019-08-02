Оппозиционеры зажали деньги, предназначенные на сбор подписей

Неудачное выдвижение оппозиционных кандидатов вылилось в затяжной протест и митинг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главу ФБК Алексея Навального обвинили в завышенных расценках на сбор подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. В поддержку каждого из них, по словам Навального, требовалось не менее миллиона рублей. Но, согласно исследованию «Актуальной политики», ни один из оппозиционеров, включая ближайшего соратника главы ФБК Ивана Жданова, не потратил такой суммы. По мнению экспертов, «недофинансирование» реального сбора подписей указывает на то, что часть собранных бланков приходится на «мертвые души», а потраченные деньги могли быть присвоены самими кандидатами.

Соратники Навального не стали тратить на сбор подписей «необходимый» миллион рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

15 июля в эфире «Эха Москвы» Алексей Навальный заявил, что реальные траты на сбор подписей в поддержку двух кандидатов от ФБК — Любови Соболь и Ивана Жданова — для выдвижения на выборы в Мосгордуму составят «не меньше миллиона рублей». Позже журналистка Леся Рябцева в своем telegram-канале обвинила Навального в хищении 10 млн рублей. Как заявила Рябцева, во время подготовительной кампании из биткоин-кошелька ФБК были выведены 12,7 млн рублей пожертвований. Однако на нужды оппозиционных кандидатов были потрачены лишь 2,7 миллиона рублей. Судьба оставшихся денег неизвестна.

2 августа на несоответствие требований и расходов оппозиции обратил внимание twitter-аккаунт «Актуальная политика» (смотрите документы по ссылке). Так, расходы Геннадия Гудкова на сбор подписей составили всего 351 тысячу рублей, Дмитрия Гудкова — 593 тысячи, Илья Яшина — 551 тысячу. Один из ближайших соратников Навального — директор ФБК Иван Жданов и вовсе ограничился 194 тысячами.

«Небольшое количество денег, потраченное на сбор подписей, является косвенным признаком некачественно проведенной работы. Очевидно, что это не случайность. Такое у оппозиции происходит регулярно», — считает президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

Качество собранных Ильей Яшиным подписей в свою поддержку вызывает сомнение у экспертов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, представленные оппозиционерами отчеты доказывают, что всерьез сбором подписей они не занимались, а в некоторых случаях речь идет и об откровенной фальсификации. «Уже известно, что собраны подписи умерших людей, несуществующих граждан. Причем эти несуществующие люди „оставляли“ свои подписи неоднократно. В этом смысле особенно показательной представляется история с Ильей Яшиным, когда на последнем отрезке сбора подписей их количество неожиданно стало увеличиваться в геометрической прогрессии», — отметила Федорова в беседе с «URA.RU». Политолог считает, что именно в этот момент могла идти подделка подписей.

«Оппозиционные кандидаты собирали подписи по какой-то „кривой“ технологии, в основе которой была странная уверенность, что подписавшиеся против использования реагентов москвичи обязательно подпишутся и в поддержку выдвижения оппозиционных кандидатов, — считает генеральный директор фонда „Прикладная политология“ Сергей Смирнов. — В результате сбор необходимого количества подписей (а с запасом надо было собрать не менее двух — двух с половиной тысяч) оказывался не только слишком долгим, но и слишком дорогим».

В поддержку кандидатов подписи отдавали даже покойники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам Смирнова, к этим расходами надо добавлять средства на юристов и проверяющих, что, судя по всему, не было сделано. «Волей-неволей им приходилось часть подписей „рисовать“, что и было выявлено в ходе проверки. Или просто сдавать подписные листы с неправильно оформленными подписями — других попросту не было», — отмечает Смирнов.

В то же время эксперт отмечает, что провластные кандидаты в Мосгордуму, даже идущие в статусе самовыдвиженцев, имели неспоримое преимущество перед оппозицией в виде административного ресурса: хотя кандидаты-единороссы и пошли самовыдвиженцами, но партийные ресурсы, в том числе кадровые (а именно они важны на сборе подписей), они не утратили.



Как отмечает Анна Федорова, причин, по которым оппозиционные кандидаты шли на фальсификации и тратили менее миллиона на сбор подписей, может быть две — недостаток финансирования и личная корысть. «Возможно, в стане оппозиции было острое недофинансирование, может быть, имел место непрофессионализм. Но нельзя исключать, что кто-то просто решил потратить эти деньги с пользой для себя. А не для кампании.