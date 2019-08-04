Земля нашла способ уничтожить человечество

Потепление останавливает атмосферные массы на высоте десяти км над Землей Фото: depositphotos.com

Глобальное потепление изменило характер погоды — аномалии приносят с собой затяжную жару и холод, за которыми следуют всплески смертей, наводнения и пожары.

Воскресенье и понедельник 4—5 августа в Москве станут самыми холодными днями по сравнению с аналогичными периодами за последние 70 лет, сообщили «URA.RU» в центре ФОБОС. Аномально низкие температуры зафиксированы на Северо-Западе страны, Урале и других регионах. В Вологодской области температура в июле опустилась ниже абсолютного рекорда в истории наблюдений — в городе Вытегра термометр показал ноль градусов. До этого самая низкая температура (1,9 градусов тепла) фиксировалась в 1912 году.

В чем причины аномалий?

Потепление в Арктике приводит к пожарам в Сибири Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замдиректора Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов объяснил «URA.RU» причину данных явлений.

Сейчас над Москвой завис циклон с региона Баренцева и Карского морей. Он приносит холод, но главное в другом. Обычно циклоны проходят за 3-5 дней, и погода возвращается к норме или начинается аномалия с противоположным знаком. Сейчас аномалия затянулась.

Это связано с тем, что над планетой на высоте десяти километров не движется крупный воздушный поток — так называемые волны Россби (названы в честь открывшего их ученого Карла-Густава Россби — ред.), которые принимают участие в формировании циклонов и антициклонов. Замедление этих волн, которые также называют планетарными, зависит от глобального потепления.

Повышение зимних температур в Арктике не может не оказывать влияния на поведение волн, поскольку именно разница температур в арктических и тропических широтах представляет собой мотор, который обеспечивает волну энергией.

В результате сейчас в Москве и над Дальним Востоком сформировалась область низкого давления, и в этих регионах держится холод, а над центральной Европой и Сибирью высокое давление — в результате люди страдают от жары — в Германии и Нидерландах побиты температурные рекорды, воздух прогрелся до 40 градусов; в Сибири на фоне жары произошли масштабные пожары.

В теоретических исследованиях и при анализе моделей климата атмосферы установлено, что при глобальном потеплении атмосферные волны все чаще будут «замирать». Изменится характер погоды. Она не будет меняться каждые пять-семь дней, а будет сопровождаться длительными аномалиями. Нам нужно будет адаптироваться и привыкать.

К чему приведут аномалии?

Каждый год число неблагоприятных погодных явлений растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорить о том, что ежегодно в России будет происходить крупное ЧП нельзя, но нужно быть готовыми к тому, что в регионах чаще будут возникать наводнения и природные пожары. Жара также будет приводить к всплескам смертности из-за обострения хронических заболеваний.

По данным статистики Росгидромета, число опасных явлений погоды увеличивается примерно на 7% в год. За последние 10-15 лет этот показатель вырос в два раза.

Я не знаю, как реагируют в регионах чиновники на тревожную статистку, но, исходя из новостей, не всегда правильно. Ситуацией озабочены в МЧС. Спасатели приходят к нам в Институт, они заинтересованы в сотрудничестве.

Что делать?

Наша система прогноза отстает от европейской. Европейские центры погоды опережают по прикладной базе: у них более мощные компьютеры и современные спутники. Нельзя сказать, что в России вопросу прогнозирования погоды совсем не уделяется внимания. Например, в московском Гидрометцентре установлен мощный суперкомпьютер. Но нам нужны мощные научные разработки, нужна сильная фундаментальная наука. При этом нужно инвестировать планово. Нельзя вложить деньги, а через три года требовать, чтобы точность прогнозов ежегодно увеличивалась на 5%. Эту проблему нельзя мерить «пятилетками».

Чего россиянам ждать от осени-зимы 2019 года?

Область сезонного прогноза достаточно сложная — особенно для континентальных регионов, к которым относятся Урал и в меньшей степени Москва. Предсказуемость дает близость океана, поэтому легче формировать прогнозы для Англии, Франции и Испании.

Гидрометцентр сообщал, что везде по России будет норма, но если мы посмотрим на климатические изменения, то увидим, что в последние 30 лет существует сильный тренд на потепление. Поздняя осень и ноябрь—декабрь стали заметно теплее, но стоит учитывать возможность краткосрочных аномалии в ту и другую сторону.

Прогноз ФОБОС

В центре ФОБОС «URA.RU» сообщили, что в ночь на 5 августа в Москве температура воздуха составит 3-8 градусов. Днем термометр покажет до 14 градусов. Во вторник погода изменится — атлантическое тепло прогреет столицу до 15-20 градусов. Со среды и до конца недели можно рассчитывать на норму в 10-15 градусов ночью и 19-25 днем.

Синоптики ожидают, что на Среднем Урале после потепления до 19-24 градусов 5 августа снова придет холод от 11 до 16 градусов в дневные часы.