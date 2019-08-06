Семь главных конфликтов на выборах в гордуму Челябинска

Сергей Овчинников (слева) стал жертвой политических расторговок, его оппонент Станислав Мошаров (второй слева) воспользуется этим, Илья Мительман (справа) воюет с Андреем Барышевам, а бизнесмены из пула Евгения Тефтелева (второй справа) намерены остаться у власти после его отставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новая гордума Челябинска будет сильно отличаться от нынешнего созыва. Ее сформируют депутаты райсоветов, и, судя по итогам регистрации кандидатов, состав будет весьма разношерстный. В одной из территорий сразу пять округов отдали уголовникам. В другой команда экс-губернатора Бориса Дубровского и экс-мэра Евгения Тефтелева хочет взять реванш. В третьей элиты бьются друг с другом. Корреспонденты «URA.RU» проанализировали списки кандидатов во всех 170 округах и подготовили полный расклад нынешней муниципальной кампании.

Курчатовский район. Барышев и Мительман воюют в судах

Как и на первых выборах в райсоветы Челябинска, Курчатовский район подтвердил статус одной из самых конкурентных территорий. Эту репутацию помог сохранить конфликт депутата Госдумы Андрея Барышева с вице-спикером гордумы Ильей Мительманом. Последний отказался уступать округа, занятые членами своей команды. И депутат Госдумы выдвинул против них своих людей. В округе Мительмана, например, баллотируется Юлия Анфалова — ведущая телеканал «СТС-Челябинск» Барышева и супруга политолога Александра Подопригоры. Однако здесь же выдвинулась Евгения Анфалова, призванная, спутать все карты депутату Госдумы.

Андрей Барышев (слева) из ближнего круга Александра Аристова (справа) пошел ва-банк — нарушил все договоренности и выставил кандидатов против вчерашних союзников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Серьезным поражением Барышева стало снятие одного из самых ресурсных его кандидатов Александра Богрянцева, не указавшего полные данные о своих судимостях за вымогательство и грабеж. В суде он безуспешно обжаловал это решение. А в его округе, тем временем, выдвинулись кандидаты-«двойники» от Мительмана Дмитрий Багрянцев и Михаил Багрецов, оба также с судимостями. А против помощника Мительмана, Егора Кирьякова, баллотируются Максим Кирьянов и Светлана Кирьянова.

Яркая борьба идет в микрорайоне «Парковый» между экспертом мэра Челябинска, председателем комиссии по бюджету и налогам гордумы Дмитрием Довженко и директором управляющей компании «Домоуправ» Артемом Клименко, зятем главы треста «Магнитострой» Олега Лакницкого. Их округ №22 — один из самых крупных в Челябинске, поскольку за последние пять лет активно застраивался жильем эконом-класса. Из-за этого Довженко и Клименко воюют не только «в поле», но и активно ведут кампанию в соцсетях. Примечательно, что первый из них назначен на свою должность Тефтелевым, близким человеком Дубровского. При этом магнитогорец Лакницкий считается бизнесменом из ближнего круга обоих бывших чиновников. Близкие к бизнесмену кандидаты баллотируются еще в нескольких округах.

Металлургский район. Бурматов получил неожиданного союзника

Пул Владимира Бурматова (второй справа) вынужден обороняться в Металлургическом районе, но рассчитывает на мандаты в Калининском и Тракторозаводском районах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После смены мэра в Челябинске, Барышев стремительно теряет позиции. Говорят, он не может попасть на прием к врио главы Наталье Котовой, не удивительно, что он даже сам себя называет «токсичным». Чтобы сохранить политическое влияние в городе и защитить бизнес, пул его кандидатов выдвинулся в Металлургическом районе против недавних союзников — выходцев из «Молодой гвардии „Единой России“» его коллеги по Госдуме Владимира Бурматова. Они идут и как самовыдвиженцы, и от «Справедливой России». Вряд ли он мог предполагать, что Мительман выступит против него в этой территории. Однако сотрудники «Фантель» вице-спикера гордумы выдвинулись в округах пула Барышева. И тому теперь придется воевать сразу в двух района.

Для Барышева это обременительно и финансово, и организационно, поэтому дается с большим трудом. Например, только с помощью регионального политсовета «Единой России» ему удалось сохранить кандидатом Александра Большакова. Но в этом же округе при поддержке «молодогвардейцев» выдвинулся бывший главврач ГКБ №6 Михаил Вербитский.

Калининский район. Договорняк «Молодой гвардии» и самой известной «семьи»

У МГЕР большие планы на Калининский район, где они рассчитывают минимум на три мандата гордумы. Правда, сначала нужно пройти в райсовет. А против «молодогвардейца», зампреда регионального исполкома «ЕР» Дамира Утарбекова, к примеру, баллотируется самый известный в Челябинске бодибилдер Сергей Цикунков.

В округе действующего депутата Ильи Исайчука неожиданно выдвинулась спикер райсовета Евгения Глухова, которая даже не участвовала в праймериз «ЕР». В ее бывшем округе от партии власти баллотируется предприниматель Арман Аракелян. В районе ходили слухи, что коммерсант не безвозмездно получил территорию и «полевую» структуру Глуховой. Однако вместе с округом он получил 10 соперников. Это самый конкурентный округ в плане количества кандидатов. Среди них выделяются директор муниципального ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев и известный рекламщик и медиа-менеджер Дмитрий Борщев. Последний считается близким к Барышеву и его старшему товарищу олигарху Александру Аристову, которого называют одним из лидеров «советско-калининскую группы». Видимо, опасаясь его, в округе выдвинут однофамилец Борщева.

Коммунистам Константину Нациевскому (слева) и Ильдару Гильмутдинову (справа) единороссы сохранили округа в обмен на ответную лояльность в других территориях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще одной неожиданностью стало снятие с выборов директора ОО «Центр защиты населения», совладельца нескольких охранных компаний Виталия Векозина вместе со своим спойлером, начальником охраны в одном из его ЧОП. Как сообщили «URA.RU» его партнеры, у действующего депутата возникли проблемы со здоровьем. «Ему не до выборов. Хотя он сам переживает, что подвел партию. Как поправится, готов будет вернуться в обойму, но не сейчас», — сказал собеседник. Вместо Векозина кампанию в округе развернул Максим Зубков, помощник советника президента РМК, депутата Заксобрания области Анатолия Еремина. Он баллотируется без амбиций на гордуму, системный, войдет во фракцию «ЕР».

Действующему депутату-коммунисту Эльдару Гильмутдинову оппоненты из «ЕР» выставили откровенного спойлера. Он должен сохранить свой мандат. Взамен КПРФ не слишком активничает в других округах.

Ленинский район. Все против всех

Одним из самых активных игроков в Ленинском районе станет «Российская партия пенсионеров», чей региональный лидер Степан Фирстов баллотируется в округе кандидата от «ЕР», директора интернет-компании «Инсис» Евгения Бабыкина. С ними борется экс-депутат гордумы, совладелец «Такси-Сервис» Константин Дюльдин (бизнес-партнер хоккеиста Станислава Чистова). Там же выдвинулся справедливоросс Алексей Морозов. Это начальник контрольно-ревизионной группы ЧКПЗ, принадлежащего семье депутата Госдумы, лидера регионального отделения «Справедливой России» Валерия Гартунга. Ленинский район входит в его бывший одномандатный округ, поэтому парламентарий намерен провести в райсовет целый пул депутатов.

Виталий Пашин (справа) меняет своего представителя в гордуме, Валерий Гартунг (в центре) намерен вернуть контроль над Ленинским районом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава фонда «Жилье и Право» Владимир Деняев два года назад сменил в гордуме единственного члена ЛДПР Виталия Пашина, избравшегося в Госдуму. Говорят, за это время у них испортились отношения. Во всяком случае Деняев баллотируется самовыдвиженцем. Кандидата «ЕР» Елену Левченко сняли с выборов в его округе. Оставили округ и еще одному депутату от парламентской оппозиции — коммунисту Леониду Вайднеру, против которого выдвинуты два неизвестных кандидата. Самые спокойные округа — в которых баллотируются представители ЧТПЗ.

А вот в округе спикера гордумы Станислава Мошарова неспокойно. Против него выдвинулся бывший кандидат в губернаторы Александр Лебедев, которого со скандалом сняли с праймериз, и его человек Станислав Артемов. РПП представляет завотделением Центра медицины катастроф Игорь Росляков.

Советский район. Овчинников выбирает между семьей и карьерой

Виталий Рыльских (второй слева) — известный меценат и благотворитель, но судимость испортит статистику его протеже Сергею Овчинникову и будет использовать в своих интересах Станислав Мошаров (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самый заинтересованный в поражении Мошарова — его первый зам в гордуме Сергей Овчинников, который баллотируется в Советском районе. Он возглавляет местное отделение «ЕР». Овчинников претендует на пост спикера гордумы от влиятельной «советско-калининской группы». Однако вынужден лавировать между ее интересами и личными карьерными. Так, «советско-калининская группа» выдвинула в райсовет нескольких кандидатов в судимостями: один из ее лидеров Виталий Рыльских, Андрей Силиванов, Александр Свиридов, Виталий Паутов, Александр Иванов. Против них заявились откровенные спойлеры. Свободен от реальной конкуренции округ единственного в гордуме коммуниста и уже дважды кандидата в губернаторы Константина Нациевского.

Если выборы выиграют судимые самовыдвиженцы плюс представитель КПРФ, партия власти потеряет шесть мандатов из 25-ти. Если еще в нескольких округах произойдут неожиданности, то территория Овчинникова покажет худший результат в городе. Все самовыдвиженцы войдут во фракцию «ЕР», как было в нынешнем созыве, район останется полностью подконтролен и управляем.

Но оппоненты Овчиникова, тот же Мошаров, наверняка не преминут возможностью использовать этот провал «ЕР» во время решения вопроса о спикере гордумы нового созыва.

Центральный район. Хазиев и Шмидт борются «двойниками»

В Центральном районе тяжелая кампания у единоросса Кирилла Чиглинцева. Он по просьбе старших товарищей уступил свой округ в Калининском районе депутату Заксобрания области Николаю Янову. Поэтому территория для него новая. Еще два единоросса — вице-спикер гордумы и глава местного отделения «ЕР» Андрей Шмидт и директор ООО «Военстрой» Марсель Хазиев — выставили кандидатов друг против друга. Из интересных кандидатов здесь баллотируется экс-министр экономического развития области Татьяна Кузнецова. Как оказалось, она работает советником директора ООО «Строймеханизация» семьи Евгения и Сергея Вайнштейнов. Гендиректор этой фирмы — еще один бывший высокопоставленный чиновник, бывший первый замминистра строительства Сергей Сихарулидзе.

Тракторозаводский район. Видгоф возвращает власть

В Тракторозаводском районе все более-менее тихо. Спокойствие нарушают только члены бывшей команды, фактически руководившие райсоветом: пул действующего депутата Владимира Шумакова, сумевшего с помощью попавшегося позднее на коррупции вице-губернатора Николая Сандакова оставить в райсовете и не пустить в гордуму своего бывшего делового партнера Бориса Видгофа. На этот раз Шумаков с большой вероятностью останется районным депутатом. Член его команды, действующий депутат и бизнесмен Станислав Ильин проиграл праймериз и баллотируется самовыдвиженцем. Остальные либо перебежали к оказавшемуся в фаворе со сменой губернатора Видгофу, чьи люди сформируют большинство, либо остались не у дел. Часть мандатов в районе получит МГЕР, поскольку территория входит в округе Бурматова.