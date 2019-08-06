Семь главных конфликтов на выборах в гордуму Челябинска

Новая гордума Челябинска будет сильно отличаться от нынешнего созыва. Ее сформируют депутаты райсоветов, и, судя по итогам регистрации кандидатов, состав будет весьма разношерстный. В одной из территорий сразу пять округов отдали уголовникам. В другой команда экс-губернатора Бориса Дубровского и экс-мэра Евгения Тефтелева хочет взять реванш. В третьей элиты бьются друг с другом. Корреспонденты «URA.RU» проанализировали списки кандидатов во всех 170 округах и подготовили полный расклад нынешней муниципальной кампании.
Курчатовский район. Барышев и Мительман воюют в судах
Как и на первых выборах в райсоветы Челябинска, Курчатовский район подтвердил статус одной из самых конкурентных территорий. Эту репутацию помог сохранить конфликт депутата Госдумы Андрея Барышева с вице-спикером гордумы Ильей Мительманом. Последний отказался уступать округа, занятые членами своей команды. И депутат Госдумы выдвинул против них своих людей. В округе Мительмана, например, баллотируется Юлия Анфалова — ведущая телеканал «СТС-Челябинск» Барышева и супруга политолога Александра Подопригоры. Однако здесь же выдвинулась Евгения Анфалова, призванная, спутать все карты депутату Госдумы.
Серьезным поражением Барышева стало снятие одного из самых ресурсных его кандидатов Александра Богрянцева, не указавшего полные данные о своих судимостях за вымогательство и грабеж. В суде он безуспешно обжаловал это решение. А в его округе, тем временем, выдвинулись кандидаты-«двойники» от Мительмана Дмитрий Багрянцев и Михаил Багрецов, оба также с судимостями. А против помощника Мительмана, Егора Кирьякова, баллотируются Максим Кирьянов и Светлана Кирьянова.
Яркая борьба идет в микрорайоне «Парковый» между экспертом мэра Челябинска, председателем комиссии по бюджету и налогам гордумы Дмитрием Довженко и директором управляющей компании «Домоуправ» Артемом Клименко, зятем главы треста «Магнитострой» Олега Лакницкого. Их округ №22 — один из самых крупных в Челябинске, поскольку за последние пять лет активно застраивался жильем эконом-класса. Из-за этого Довженко и Клименко воюют не только «в поле», но и активно ведут кампанию в соцсетях. Примечательно, что первый из них назначен на свою должность Тефтелевым, близким человеком Дубровского. При этом магнитогорец Лакницкий считается бизнесменом из ближнего круга обоих бывших чиновников. Близкие к бизнесмену кандидаты баллотируются еще в нескольких округах.
Металлургский район. Бурматов получил неожиданного союзника
После смены мэра в Челябинске, Барышев стремительно теряет позиции. Говорят, он не может попасть на прием к врио главы Наталье Котовой, не удивительно, что он даже сам себя называет «токсичным». Чтобы сохранить политическое влияние в городе и защитить бизнес, пул его кандидатов выдвинулся в Металлургическом районе против недавних союзников — выходцев из «Молодой гвардии „Единой России“» его коллеги по Госдуме Владимира Бурматова. Они идут и как самовыдвиженцы, и от «Справедливой России». Вряд ли он мог предполагать, что Мительман выступит против него в этой территории. Однако сотрудники «Фантель» вице-спикера гордумы выдвинулись в округах пула Барышева. И тому теперь придется воевать сразу в двух района.
Для Барышева это обременительно и финансово, и организационно, поэтому дается с большим трудом. Например, только с помощью регионального политсовета «Единой России» ему удалось сохранить кандидатом Александра Большакова. Но в этом же округе при поддержке «молодогвардейцев» выдвинулся бывший главврач ГКБ №6 Михаил Вербитский.
Калининский район. Договорняк «Молодой гвардии» и самой известной «семьи»
У МГЕР большие планы на Калининский район, где они рассчитывают минимум на три мандата гордумы. Правда, сначала нужно пройти в райсовет. А против «молодогвардейца», зампреда регионального исполкома «ЕР» Дамира Утарбекова, к примеру, баллотируется самый известный в Челябинске бодибилдер Сергей Цикунков.
В округе действующего депутата Ильи Исайчука неожиданно выдвинулась спикер райсовета Евгения Глухова, которая даже не участвовала в праймериз «ЕР». В ее бывшем округе от партии власти баллотируется предприниматель Арман Аракелян. В районе ходили слухи, что коммерсант не безвозмездно получил территорию и «полевую» структуру Глуховой. Однако вместе с округом он получил 10 соперников. Это самый конкурентный округ в плане количества кандидатов. Среди них выделяются директор муниципального ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев и известный рекламщик и медиа-менеджер Дмитрий Борщев. Последний считается близким к Барышеву и его старшему товарищу олигарху Александру Аристову, которого называют одним из лидеров «советско-калининскую группы». Видимо, опасаясь его, в округе выдвинут однофамилец Борщева.
Еще одной неожиданностью стало снятие с выборов директора ОО «Центр защиты населения», совладельца нескольких охранных компаний Виталия Векозина вместе со своим спойлером, начальником охраны в одном из его ЧОП. Как сообщили «URA.RU» его партнеры, у действующего депутата возникли проблемы со здоровьем. «Ему не до выборов. Хотя он сам переживает, что подвел партию. Как поправится, готов будет вернуться в обойму, но не сейчас», — сказал собеседник. Вместо Векозина кампанию в округе развернул Максим Зубков, помощник советника президента РМК, депутата Заксобрания области Анатолия Еремина. Он баллотируется без амбиций на гордуму, системный, войдет во фракцию «ЕР».
Действующему депутату-коммунисту Эльдару Гильмутдинову оппоненты из «ЕР» выставили откровенного спойлера. Он должен сохранить свой мандат. Взамен КПРФ не слишком активничает в других округах.
Ленинский район. Все против всех
Одним из самых активных игроков в Ленинском районе станет «Российская партия пенсионеров», чей региональный лидер Степан Фирстов баллотируется в округе кандидата от «ЕР», директора интернет-компании «Инсис» Евгения Бабыкина. С ними борется экс-депутат гордумы, совладелец «Такси-Сервис» Константин Дюльдин (бизнес-партнер хоккеиста Станислава Чистова). Там же выдвинулся справедливоросс Алексей Морозов. Это начальник контрольно-ревизионной группы ЧКПЗ, принадлежащего семье депутата Госдумы, лидера регионального отделения «Справедливой России» Валерия Гартунга. Ленинский район входит в его бывший одномандатный округ, поэтому парламентарий намерен провести в райсовет целый пул депутатов.
Глава фонда «Жилье и Право» Владимир Деняев два года назад сменил в гордуме единственного члена ЛДПР Виталия Пашина, избравшегося в Госдуму. Говорят, за это время у них испортились отношения. Во всяком случае Деняев баллотируется самовыдвиженцем. Кандидата «ЕР» Елену Левченко сняли с выборов в его округе. Оставили округ и еще одному депутату от парламентской оппозиции — коммунисту Леониду Вайднеру, против которого выдвинуты два неизвестных кандидата. Самые спокойные округа — в которых баллотируются представители ЧТПЗ.
А вот в округе спикера гордумы Станислава Мошарова неспокойно. Против него выдвинулся бывший кандидат в губернаторы Александр Лебедев, которого со скандалом сняли с праймериз, и его человек Станислав Артемов. РПП представляет завотделением Центра медицины катастроф Игорь Росляков.
Советский район. Овчинников выбирает между семьей и карьерой
Самый заинтересованный в поражении Мошарова — его первый зам в гордуме Сергей Овчинников, который баллотируется в Советском районе. Он возглавляет местное отделение «ЕР». Овчинников претендует на пост спикера гордумы от влиятельной «советско-калининской группы». Однако вынужден лавировать между ее интересами и личными карьерными. Так, «советско-калининская группа» выдвинула в райсовет нескольких кандидатов в судимостями: один из ее лидеров Виталий Рыльских, Андрей Силиванов, Александр Свиридов, Виталий Паутов, Александр Иванов. Против них заявились откровенные спойлеры. Свободен от реальной конкуренции округ единственного в гордуме коммуниста и уже дважды кандидата в губернаторы Константина Нациевского.
Если выборы выиграют судимые самовыдвиженцы плюс представитель КПРФ, партия власти потеряет шесть мандатов из 25-ти. Если еще в нескольких округах произойдут неожиданности, то территория Овчинникова покажет худший результат в городе. Все самовыдвиженцы войдут во фракцию «ЕР», как было в нынешнем созыве, район останется полностью подконтролен и управляем.
Но оппоненты Овчиникова, тот же Мошаров, наверняка не преминут возможностью использовать этот провал «ЕР» во время решения вопроса о спикере гордумы нового созыва.
Центральный район. Хазиев и Шмидт борются «двойниками»
В Центральном районе тяжелая кампания у единоросса Кирилла Чиглинцева. Он по просьбе старших товарищей уступил свой округ в Калининском районе депутату Заксобрания области Николаю Янову. Поэтому территория для него новая. Еще два единоросса — вице-спикер гордумы и глава местного отделения «ЕР» Андрей Шмидт и директор ООО «Военстрой» Марсель Хазиев — выставили кандидатов друг против друга. Из интересных кандидатов здесь баллотируется экс-министр экономического развития области Татьяна Кузнецова. Как оказалось, она работает советником директора ООО «Строймеханизация» семьи Евгения и Сергея Вайнштейнов. Гендиректор этой фирмы — еще один бывший высокопоставленный чиновник, бывший первый замминистра строительства Сергей Сихарулидзе.
Тракторозаводский район. Видгоф возвращает власть
В Тракторозаводском районе все более-менее тихо. Спокойствие нарушают только члены бывшей команды, фактически руководившие райсоветом: пул действующего депутата Владимира Шумакова, сумевшего с помощью попавшегося позднее на коррупции вице-губернатора Николая Сандакова оставить в райсовете и не пустить в гордуму своего бывшего делового партнера Бориса Видгофа. На этот раз Шумаков с большой вероятностью останется районным депутатом. Член его команды, действующий депутат и бизнесмен Станислав Ильин проиграл праймериз и баллотируется самовыдвиженцем. Остальные либо перебежали к оказавшемуся в фаворе со сменой губернатора Видгофу, чьи люди сформируют большинство, либо остались не у дел. Часть мандатов в районе получит МГЕР, поскольку территория входит в округе Бурматова.