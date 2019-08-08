В Зауралье силовики могут прийти к еще одному бывшему заму Кокорина

Александр Карпов курировал здравоохранение и социальную сферу региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане активизировались слухи об интересе силовиков к бывшему заму экс-губернатора Алексея Кокорина по соцполитике Александру Карпову. По версии информированных источников, материалами для возбуждения уголовного дела может послужить масштабная проверка, проведенная в больницах региона, и не только.

На оптимизации закупок и пресечении злоупотреблений в системе здравоохранения Курганской области найдено 237 миллионов рублей внутренних резервов. Цифра, озвученная врио губернатора Вадимом Шумковым, стала результатом работы комиссии, которая в течении нескольких месяцев проверяла районные больницы и областные лечебные учреждения.

«Деньги, которые тратились не по назначению — это не только результат разгильдяйства, но и умышленные схемы, которые позволяли получать откаты», — объяснил источник агентства, знакомый ситуацией.

Кто смог обогатиться на этой схеме, предстоит выяснить силовикам. «Последствия работы такой системы легко просчитать — это перебои с лекарствами для льготников и других категорий граждан, низкие зарплаты врачей и медперсонала, разруха в больницах», — объяснил инсайдер.

Нарушения при закупках ведут к дефициту лекарств Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Серьезные нарушения были вскрыты также в областной аптечной сети «Курганфармация», после чего поста лишилась директор организации Евгения Кобзева. Ее назначение в свое время, по данным источников, лоббировал Александр Карпов.

Также в зоне внимания силовиков оказалась ситуация с областным АО «Курорты Зауралья». На сегодняшний день на предприятии накоплено 160 млн рублей долгов, сотрудники жалуются на постоянную невыплату зарплаты. «Команда одного из бывших замов губернатора целенаправленно доводила региональное предприятие до банкротства с целью дальнейшей приватизации. Приватизация была пресечена в последний момент сразу после смены губернатора», — подчеркнул собеседник агентства.

По его данным, по этой же схеме банкротили ГУП «Дети плюс», в ведении которого находятся три лучших оздоровительных лагеря области в пригороде Кургана. «План был ликвидировать эти детские учреждения, а землю вывести под коттеджные поселки. Сегодня ГУП „Дети плюс“ правительством области также выводится из банкротства», — сообщил инсайдер.

Материалы проверок передали силовикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Избегать уголовного преследования виновникам, по версии источников, помогала дружба с бывшим начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБЭП) УМВД Курганской области Александром Петровым (недавно покинул свой пост и вышел на пенсию). По данными инсайдеров, именно эта дружба могла стоить карьеры полицейскому.

Материалы по вышеперечисленным фактам, по данным информированного собеседника агентства, близкого к силовым структурам, уже переданы в УМВД и прокуратуру.

Александр Карпов покинул свой пост 10 ноября 2018 года. Данных о новом месте работы бывшего вице-губернатора нет.

По версии инсайдеров, Карпов претендовал на должность уполномоченного по правам человека в курганском правительстве (занял экс-депутат облдумы Борис Шалютин), а также пост председателя областного Пенсионного фонда (достался бывшему вице-губернатору Вадиму Шумкову).

Стали ли причиной этого проблемы с силовиками, неизвестно.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области не подтвердили факт возбуждения уголовных дел в отношении Александра Карпова. В УФСБ по Курганской области от комментариев по данному вопросу отказались. Сам Александр Карпов также не захотел комментировать возможные обвинения в свой адрес.