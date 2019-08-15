Артюхов за рулем «Лады» увидел новый Ямал. Мэра ждет отставка

В Новом Уренгое глава Ямала Дмитрий Артюхов (справа) нашел множество поводов для критики городских властей Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов за рулем «Лады XRAY» объезжает округ. Глава региона работает по 16 часов в сутки: оценивает трассу Надым — Ноябрьск, осматривает соцобъекты и общается с ямальцами. Жители в восторге от такого формата: аплодируют на встречах, благодарят при личном общении, пишут посты в соцсетях. А у мэров появился серьезный повод для беспокойства.

Во время объезда губернатор попросил ямальцев сообщать ему в соцсетях обо всех проблемах. По информации источников «URA.RU», активность пользователей в социальных сетях у Артюхова увеличилась: объем комментариев за последние дни возрос в 14 раз. Так, пост в Instagram о посещении Ямальского района 9 августа собрал 22 комментария и чуть более 1,5 тысячи лайков. Публикация Артюхова из Нового Уренгоя (от 13 августа) о просьбах горожан на данный момент собрала 274 комментария (в основном, пользователи зовут губернатора в свои населенные пункты и сообщают о проблемах) и чуть меньше трех тысяч лайков.

Дмитрий Артюхов уже четвертый день в пути Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время поездки глава региона лично общается с ямальцами. Во время первой встречи, в Надыме, участники больше хвалили местную власть, а не жаловались на проблемы. Это дало повод зрителям трансляции в Instagram заподозрить, что в зале сидят лояльные мэрии люди. Позже выяснилось, что сотрудники районной администрации не пустили в зал некоторых ямальцев. Среди них были депутаты-оппозиционеры и простые горожане, которые пришли к главе региона с личными вопросами и просьбами.

По информации источников «URA.RU», Артюхова это возмутило. Он дал указание пускать всех на такие мероприятия и давать шанс задать вопрос всем желающим. В своем Instagram он опубликовал сторис, где анонсировал встречу с жителями Нового Уренгоя. «Двери открыты для всех!» — подчеркнул Артюхов.

В Новом Уренгое губернатор разнес горадминистрацию и мэра Ивана Костогриза за неудовлетворительное состояние полигона для складирования снега на Южной объездной дороге. Зимой дорожники сваливают сюда снег после расчистки улиц, летом площадка, которая хорошо видна с дороги, похожа на свалку. По словам главы города Костогриза, огородить территорию стоит очень дорого.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов (справа) нашел недочеты в работе мэра Нового Уренгоя Ивана Костогриза (слева) Фото: Елена Федорова © URA.RU

«Вы ни разу об этой проблеме не говорили. Так быть не должно, с дороги все это безобразие видно. Люди справедливо жалуются», — обратился Артюхов к Костогризу. Глава региона потребовал за сутки подготовить план по решению проблемы. Узнать предложения, поступившие от мэрии, на момент публикации материала не удалось. В администрации на запрос корреспондента «URA.RU» пока не ответили.

Это не единственное нарекание, в ходе объезда Нового Уренгоя выяснилось, что в проекте одного из детских садов города имеется важный недостаток. Год назад во время осмотра садика «Мамонтенок» в Салехарде Артюхов потребовал их не строить, так как верандами никто не пользовался. Но в Новом Уренгое распоряжение губернатора проигнорировали, веранды включены в проект.

Но самым тревожным сигналом для Костогриза стала встреча Артюхова с местными жителями. Во время общения одна из горожанок попросила о личной беседе с губернатором, уточнив, что в мэрии ей не помогли и оскорбили. «Просто нашей администрации я уже не верю», — уточнила женщина, что вызвало бурные аплодисменты в зале.

15 августа Артюхов отправился с проверкой в Лимбяяху. Этот район Нового Уренгоя губернатор назвал «недолюбленным» городской властью. В распоряжении агентства оказалось видео беседы мэра и главы ЯНАО.

«Вижу, что никакого к нему (к району, — прим. ред.) внимания нет и благоустройства. Нельзя так с окраинами. Тут тоже люди живут», — отметил губернатор. Костогриз решил поспорить и заявил, что здесь сдали жилой микрорайон и три детские площадки. «Все равно видна неухоженность», — настаивал губернатор.

Собеседник в правительстве затруднился сказать, какие последствия для Костогриза будет иметь критика губернатора. Источник предположил, что мэру дадут шанс исправить ситуацию. Впрочем, слухи о смене градоначальника ходят уже давно.

По мнению политолога Павла Манченко, отставка Костогриза была бы вполне логична. «Онане может происходить без предварительного формирования общественного мнения о негативных последствиях его управления городом. Здесь губернатор Артюхов действует в четком соответствии с федеральными лекалами. Негативная оценка деятельности Костогриза, которая сформировалась у новоуренгойцев, подкрепленная аналогичными высказываниями главы региона, неминуемо приведет к его отставке», — отметил Манченко.

Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин считает, что кадровые перемены могут коснуться не только главы Нового Уренгоя. «Объезд округа — это возможность посмотреть на реальное положение дел, а не по отчетам чиновников, где всегда все очень хорошо. Очевидно, что у населения накопились претензии. Я не исключал бы никаких вариантов развития событий. Это не обязательно могут быть выводы кадровые по самому Костогризу», — отметил Забродин.