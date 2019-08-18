В Ельцин Центре показали три проекта сквера, где не дали строить храм

Дизайнеры предложили сразу три проекта реконструкции сквера Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге будет снова жарко: даже после возвращения сквера у драмтеатра горожанам, о его судьбе новый спор — что должно быть на месте сквера. 17 августа — в День города в Екатеринбурге завершился Первый евразийский фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера», в финале которого в Ельцин Центре были представлены три авторские концепции реконструкции сквера, где в мае несколько дней шли акции протеста против строительства храма святой Екатерины,

Фестиваль-форум на площадке Ельцин Центра организовало бюро «Green Park Территория ландшафтных решений». В течение трех дней участники «Атмосферы» слушали лекции и одновременно работали в группах под руководством архитекторов Питера Финка (Нидерланды) и Нико Виссинга (Великобритания). На переосмысление иностранцам дали две локации: сквер и парк усадьбы Харитоновых-Расторгуевых.

Архитектор Питер Финк (Нидерланды): горожане доказали, что городом управляет не администрация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ответе на запрос агентства бюро «Green Park Территория ландшафтных решений» сообщило, что выбор объектов был случайным и связан с желанием «работать над реальными, а не учебными объектами».

Несмотря на ряд отличий, все представленные проекты сквера у Драмтеатра связаны общим стремлением авторов облагородить территорию: замостить тротуары на месте протоптанных тропинок, отделить пространство сквера от улицы Бориса Ельцина живой изгородью или щитами шумоизоляции, построить стационарное кафе, которого, уверены дизайнеры, там очень не хватает.

Презентация итогов мозговых штурмов показала степень наэлектролизованности темы сквера. Напомним, он был выбран для строительства сквера после отказа благотворителей от создания насыпного острова в акватории пруда. Два года шли согласительные процедуры, но в середине мая горожане сломали забор, ограждавший место будущей стройки.

Один из вариантов переосмысления сквера — с насыпными островами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На конфликт отреагировал президент России Владимир Путин, рекомендовавший местным властям провести опрос о месте строительства. Инициаторы строительства вернули землеотвод в сквере в пользование мэрии. Сейчас в «финале» голосования за храм две площадки (сквер в их число не вошел), и даже размышления местных архитекторов о том, каким должен быть храм на одной из них воспринимается, как провокация. Что и говорить о попытке предложить новое пространство, созданной под руководством иностранца.

Екатеринбуржцы не поняли, для чего все это нужно. По словам Алены Смышляевой, активно защищавшей сквер от застройки весной этого года, она в ужасе от всех трех презентаций.

Главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова впечатлили все проекты, представленные в День города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«У нас город знаменит советской архитектурой, а вы пытаетесь сделать из него японский сад, — заявила активистка. — Это что, ваша дача? Драмтеатр — это памятник архитектуры, рассматривать его отдельно от фонтана, сквера — неправильно».

Организаторы форума утверждают, что не ставили перед собой целью изменить общественное пространство города, искать средства на реализацию и привлекать спонсоров. «Проекты могут заинтересовать комитет по благоустройству, представители которого присутствуют на защите, — уточнила директор форума и фестиваля „Атмосфера“ Юлия Сорокина, отвечая на вопрос „URA.RU“. — Если посчитают проект жизнеспособным, то сами дальше решат, что с ним делать».

Вариант с насыпным островом был и в разработках «Фонда святой Екатерины», инициировавшей строительство храма, что не остановило от срыва работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разработчики поспешили объяснить недочеты, вызвавшие замечания, тем, что проекты «сделаны на коленке». «Мы не хотели задеть ваши чувства, — заявил соавтор проекта одной из концепций. — Это всего лишь предложения».

Дизайнеров очень удивило, что екатеринбуржцы в штыки восприняли идею изменений сквере. Их оппоненты в зале выразили все в одном кратком тезисе: «Мы боролись, чтобы со сквером ничего не делали, а теперь его снова хотят перестраивать!»

Слишком часто звучавшее слово «туристы» вызвало у присутствующих справедливый вопрос — для кого это делается, для горожан или для приезжих?

Разогретое ожидание горожан при этом не имеет поддержки — строительство храма в сквере мэрия объясняла тем, что не может привести территорию в порядок за счет бюджета, зато сможет это сделать за счет благотворителей. После отказа от строительства, источников для реализации задумок нет. Хотя главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков заявил на закрытии форума, что представленные проекты его впечатлили. Он выразил уверенность, что концепции будут учтены, и, возможно, их удастся реализовать к 300-летию города.

Проекты дизайнеров привели в ужас защитницу сквера Алену Смышляеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В политической тусовке Екатеринбурга разработку новой концепции сквера связывали с оппозиционной риторикой Ельцин Центра, директор которого Александр Дроздов критически высказывался об идее строительства храма. Однако в центре от какого бы то ни было своего участия предпочли откреститься. «Ельцин Центр выступил официальной площадкой фестиваля, — сообщила руководитель пресс-службы учреждения Евгения Капитонихина. — Все вопросы о мероприятии лучше задавать его организаторам».

В центре не ответили на вопросы агентства о текущей финансовой ситуации и возможности самостоятельного финансирования работ по изменению сквера.