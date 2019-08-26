Епархия мстит Екатеринбургу за собор Святой Екатерины

На протест в воскресенье вышло 15 активистов. Но крестный ход в честь семьи Николая II, «Царские дни», показывает, что в Екатеринбурге православных намного больше Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

Екатеринбург, переживший в мае борьбу за храм Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади, столкнулся с новым религиозным протестом. 25 августа 15 православных активистов заблокировали восстановление граффити «Супрематический крест» художника Покраса Лампаса, устроив акцию протеста на площади с рисунком. Источники «URA.RU» утверждают, что таким образом екатеринбургская епархия РПЦ реализует план мести противникам собора Святой Екатерины. В мае они отстояли сквер, а сегодня переживают за работу Покраса Лампаса.

В июле дорожные строители испортили работу «Супрематический крест» уличного художника Покраса Лампаса. Он нарисовал ее на Площади Первой пятилетки во время фестиваля «Стенограффия». Получив поддержку властей, автор обещал 26 августа восстановить произведение. Но в его планы вмешались православные активисты, устроив накануне акцию протеста: они недовольны, что горожане ходят по символу Церкви — кресту. Представитель группы угрожал измазать арт-объект кровью «этих сатанистов». В итоге Покрас Лампас отменил свою поездку, предложив властям сначала договориться с православными активистами и призвав не разжигать конфликт.

Оксана Иванова — новый православный ЛОМ, появившийся после митингов в сквере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник «URA.RU» в мэрии Екатеринбурга сообщает, что городские власти обращались в екатеринбургскую епархию с просьбой повлиять на протест. Однако получили ответ, что РПЦ не может останавливать выступающих.

Те же слова высказал настоятель екатеринбургского Храма на Крови отец Максим Миняйло (на сегодня он представляет позицию местной епархии) в беседе с «URA.RU»: «Мы живем в свободной стране, почему все должны ходить одним строем? То, что люди высказывают свою точку зрения — правильно, мы боролись за это десятилетиями». Он заметил, что епархию устроит то решение, которое «учтет мнения всех сторон», а версию мести за протесты в сквере назвал конспирологией.

Священник объяснил «URA.RU», что епархия не останавливает протест, так как не может и не собирается влиять на мнение верующих.

Пока у протеста на площади Первой Пятилетки одна сторона. Покрас Лампас призывает не разжигать конфликт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Если бы митрополит [Екатеринбургский и Верхотурский] Кирилл захотел — конфликт можно было бы урегулировать моментально, — не соглашается источник „URA.RU“ в мэрии. — Когда проходили протесты в сквере Екатеринбурга, епархия сдерживала желающих высказаться в пользу храма. Молебен в защиту строительства откладывался и был контролируемо проведен, когда конфликт стих. Таким образом, сегодня епархия поддерживает протест — в пику либеральному Екатеринбургу, который стоял за сквер и поддерживает восстановление супрематического граффити в соцсетях».

Эти слова подтверждает факт, что лидер протестующей группы православных горожан — Оксана Иванова. Она представляет Музей святости, исповедничества и подвижничества на Урале (действует при Православном информационно-библиотечном центре Екатеринбургской епархии). Активистка сама ранее признавалась «URA.RU», что митрополит Кирилл в ее действиях — безоговорочный авторитет: «Он очень умный и мудрый человек, выдающийся архиерей».

На очередной площади Екатеринбурга возникает новый православный конфликт — на этот раз его развязывают сторонники РПЦ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«На мой взгляд, активисты действуют с негласной поддержки церкви. Митрополит Кирилл имеет контакт с Оксаной Ивановой, она бы послушалась официальной позиции, но этого не происходит, — заявил „URA.RU“ политолог, депутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. — Радикальный религиозный фундаментализм — это прямой путь к войне. Там, где появляются фанатики, затем появляется кровь. То, что сейчас делают — это страшно».

Политолог Александр Белоусов в беседе с «URA.RU» заметил, что православные активисты используют технологии, обкатанные противниками собора Святой Екатерины в мае: «Эти методы теперь будут широко применяться кем угодно. Данный кейс показал свою эффективность — люди видят, что можно выйти на протест, поломать заборы, и твое мнение будет учтено».

Оксана Иванова ответила «URA.RU», что в протесте против «Супрематического креста» действовала самостоятельно и не примешивала к своим акциям воспоминания о протестах в сквере, так как «обида — это грех». К тому же решение об отказе от строительства храма на набережной было принято митрополитом Кириллом, и активистка его приняла.

Координатор «Стенограффии» Анна Клец заявила журналисту «URA.RU», что не связывает события в сквере и на Площади Первой Пятилетки.