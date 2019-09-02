Над агитацией свердловских кандидатов в Госдуму смеются соцсети. Фото

Агитация кандидатов в Госдуму ломает шаблон о сильной школе политтехнологий на Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Свердловские кандидаты в Госдуму по Серовскому округу вышли на финишную прямую: выборы — в ближайшее воскресенье, 8 сентября. Участники политической гонки пытаются максимально ярко презентовать себя жителям северной части региона — правда, не всегда удачно. Даже кандидату от партии власти Антону Шипулину с его огромными ресурсами не удается получить безоговорочное превосходство в креативности.

Экс-биатлонист игнорирует «Единую Россию»

Кандидат от «Единой России» Антон Шипулин располагает самым крупным избирательным бюджетом на серовских довыборах — восемь миллионов рублей. В своих агитационно-пропагандистских материалах (АПМ) экс-биатлонист решил сделать ставку на простоту: материалы украшает короткий лозунг «Быть честным!» на белом фоне. Фишкой кампании стал агитационный фургон с изображением спортсмена.

Фото: скрин из буклета Антона Шипулина

Политтехнолог Андрей Ткаченко (на данный момент помогает выиграть выборы губернатора курганскому врио Вадиму Шумкову) в беседе с «URA.RU» согласился, что материалы Шипулина выглядят «дорого и богато». «Но нет четких сигналов — зачем за него голосовать. Честный парень — не профессия», — отмечает Ткаченко.

Уральский политолог Георгий Гаврилов похвалил Шипулина за современную верстку, обилие «воздуха» на АПМ, при этом задался вопросом:

«Стоило ли участвовать в праймериз „Единой России“, чтобы потом полностью игнорировать партийную символику в агитации?»

Врач от народа игнорирует массовые увольнения хирургов

Кандидат от «Справедливой России» Алексей Коровкин обладает куда более скудным бюджетом — миллион рублей, но удивляет наблюдателей своей активностью. «У Коровкина очень хорошее, наглядное позиционирование. То, что он медик — видно везде, — сказал „URA.RU“ Андрей Ткаченко. — В газете он противопоставляет себя Шипулину, позиционирует себя как основного соперника».

Фото: страница Алексея Коровкина в Facebook

Кандидат размещает баннеры, выпускает агитационные газеты и буклеты (по гиперссылкам — большие агитматериалы кандидата). В лозунгах Коровкин обращает внимание, что он «земляк» и к тому же работает обычным фельдшером: «На помощь Государственной думе спешит скорая». При этом Коровкин крайне мало говорит о массовом увольнении врачей в Нижнем Тагиле. Скандал длится более двух недель, а кандидат отметился только одним заметным действием — написал жалобу президенту Владимиру Путину.

«Очевидно, что Алексей Коровкин не стал особо заморачиваться и взял готовый партийный брендбук. Это вполне рациональное решение, так как кроме партийного бренда ему похвастаться нечем», — резюмировал Георгий Гаврилов.

Кандидат-тролль Шипулина

Фото: страница Евгении Чудновец в Facebook

На просьбу «URA.RU» поделиться макетами АПМов общественница Евгения Чудновец (ЛДПР) предложила журналисту изучить ее страницу в Facebook. Там нашлись броские публикации, кандидат часто постит мемы с оппонентом Шипулиным. На одном из них либерал-демократ пририсовала свое фото к фургону с агитацией экс-биатлоинста.

Среди печатных агитматериалов удалось найти фото только одного плаката Чудновец. На ней она высказывается за отмену НДС, снижение пенсионного возраста и активную работу чиновников в интересах народа. «У нас все получится!» — обратилась кандидат к избирателям.

Политтехнолог Владимир Дмитриев заявил «URA.RU»: «Такое ощущение, что по всей стране кандидаты от ЛДПР делали АПМ самостоятельно.

В закрытых группах технологов в Facebook про ЛДПР шутят, что они лидеры по худшим АПМ. Причем повсеместно кандидаты — женщины».

Георгий Гаврилов оценил плакат Чудновец на «двойку»: «Аляповатый дизайн, очень много всего намешано, глаза разбегаются. Полное отсутствие смысловых и визуальных акцентов».

Коммунист-нарушитель закона

Фото: скрин из газеты Габбаса Даутова

У Габбаса Даутова из КПРФ (известен своей важной ролью в организации профсоюзных протестов на Качканарском ГОКе в 2015—2016 годах) единственная надежда на повышение узнаваемости — агитационная газета «Свердловская правда» тиражом 120 тысяч экземпляров. Правда, с ней кандидат уже стал участником скандала — коммуниста заподозрили в нарушении авторских прав при использовании фотографий, взятых из Интернета.

Исходя из биографии Даутова можно предположить, что он построит кампанию на протестных настроениях. Коммунист в газете заявляет: «Партия власти, имея большинство в парламенте, ополчилась на нас пенсионной и мусорной „реформами“».

Георгий Гаврилов считает, что коммунисты могли бы и лучше справиться с агитматериалом: «Протестная тема всегда дает гораздо больше запоминающегося контента. В материалах Даутова этого нет». По мнению Андрея Ткаченко, партия «сливает выборы» — шрифт в газете такой маленький, что его «и в очках сложно прочитать».

Кандидата с 20-летним стажем подвел дизайн

Фото: скриншот агит-буклета Ирины Скачковой

Зампредседателя свердловского отделения партии «Яблоко» Ирина Скачкова имеет 20-летний опыт участия в различных выборах и привыкла работать со скромным бюджетом. На довыборах в Госдуму ей хватило 360 тысяч рублей, чтобы опубликовать статью о себе в газете «Качканарское время» и выпустить тираж буклетов. В них кандидат сообщает, что «идет в Госдуму, чтобы бороться с несправедливостью».

«Незамысловатая верстка, много букв. В нынешнее время неважно, насколько хорош текст в рекламных материалах: если у него плохая „упаковка“, то его не прочитают», — оценил материалы Скачковой Георгий Гаврилов. При этом Андрею Ткаченко буклет «яблочницы» понравился: «Звезд с неба не хватает, но уважает и себя, и избирателя».

Самая экономичная агитация

Фото: скриншот публикации Игоря Рузакова

Участник довыборов от «Зеленых» Игорь Рузаков ограничился одной бесплатной газетной публикацией. В ней традиционный список обещаний кандидата: повышение качества жизни и доходов, развитие транспортной инфраструктуры, привлечение средств из центра. В беседе с «URA.RU» кандидат признался, что не нашел причин заказывать листовки и плакаты.

Политолог Владимир Дмитриев кратко охарактеризовал АПМ Рузакова: «Бюджетно. Самодеятельность в худшем исполнении».

Главный бездельник на довыборах

Получить макеты агитационно-печатных материалов у представителя партии «Коммунисты России» Дмитрия Зенова оперативно не удалось. Он не ответил на звонки, на страницах в соцсетях кандидата также нет активности.