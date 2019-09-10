Началась война за бывший «кошелек Тунгусова»

«Таганский ряд» — один из наиболее успешных коммерческих и политических проектов на Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители свердловской элиты обсуждают информацию об обострении отношений между первыми лицами одного из наиболее успешных на Урале торговых предприятий «Таганский ряд» — Анатолием Никифоровым и Виктором Тестовым. Публичных ссор и столкновений между ними не происходит — старые товарищи обсуждают противоречия в частном порядке, подальше от лишних глаз. Поводов для непонимания может быть несколько — от финансового до политического. От того, найдут ли они общий язык, зависит судьба городской власти.

Никифоров устраняется от политики, Тестов — наоборот

Анатолий Никифоров после выборов в думу Екатеринбурга отстранился от политики Фото: Анна Майорова © URA.RU

До середины прошлого года «Таганский ряд» считался одним из оплотов команды бывшего заместителя свердловского губернатора Владимира Тунгусова (на протяжении долгого времени конфликтовал с главой региона Евгением Куйвашевым). Считалось, что Анатолий Никифоров оказывал финансовую поддержку проектам этой команды, за занимавшим пост вице-спикера гордумы Виктором Тестовым был блок политических вопросов.

Когда летом 2018 года ослабление влияния Тунгусова стало очевидным, сотрудничество сторон было приостановлено. По данным «URA.RU», Никифоров и Тестов сомневались в необходимости участия в кампании по выборам нового состава думы Екатеринбурга, приняв решение о вступлении в нее в последний момент.

Информационный вброс может быть местью Владимира Тунгусова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После того, как Владимир Тунгусов окончательно потерял контроль над областным центром, Анатолий Никифоров, депутат Заксобрания Свердловской области, отстранился от политики. Он начал позиционировать себя как независимого бизнесмена и стал успешно налаживать отношения с губернатором Евгением Куйвашевым.

Виктор Тестов, в свою очередь, вновь заняв пост вице-спикера, установил взаимоотношения с группой депутатов, контролируемой авторитетными екатеринбургскими бизнесменами. В частности, он наладил тесное сотрудничество со спикером Игорем Володиным.

«Никифоров не видит смысла тратить деньги на не имеющие отношение к бизнесу проекты Тестова», — считает представитель областной власти.

По данным собеседника «URA.RU», некоторое время назад руководство области обратилось к Никифорову с просьбой ограничить политическую активность Тестова, после чего состоялся непростой разговор между двумя коллегами.

Часть собеседников «URA.RU» при этом уверены, что распространяемая информация — не более чем провокационные слухи. По их мнению, их источник — окружение Владимира Тунгусова, считающее Виктора Тестова предателем. «Он отказался выполнять указания Тунгусова по дестабилизации обстановки в городе и оказанию прямого противодействия главе города Александру Высокинскому, за что сейчас и расплачивается», — считает сторонник этой версии.

В «Таганском ряду» — корпоративный конфликт?

По другой версии, появившиеся разговоры — отголоски конфликта между учредителями «Таганского ряда». Придерживающиеся этой версии источники указывают, что на прошедшем 1 сентября в парке «Таганская слобода» (создан учредителями торгового комплекса) Дне народов Среднего Урала Анатолий Никифоров вел себя неестественно. Он публично, стараясь попасть в поле зрения телекамер, обнимался с другими собственниками предприятия, пытаясь показать, что между ними нет никаких противоречий.

Таганская слобода — традиционное место для проведения осеннего праздника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Наигранность происходящего как раз создало у присутствующих противоположное ощущение — о попытке Никифорова замаскировать имеющиеся в его команде проблемы», — говорит присутствовавший на мероприятии собеседник агентства. При этом он подчеркивает, что ни у кого из партнеров Никифорова сегодня нет реальной возможности вывести его из бизнеса, либо урезать его полномочия.

Третий сценарий говорит о возможных попытках сторонних структур вступить в борьбу за право взять под контроль, либо получить в собственность долю в «Таганском ряду». Борьба за контроль над ним активно велась в нулевых и начале десятых годов.

Сначала вели споры в судах создатели рынка. Затем в ходе одного из эпизодов силовикам едва удалось предотвратить захват предприятия боевиками ОПС «Уралмаш».

«Не исключено, что попытка забить клин между первыми лицами „Таганского ряда“ — первый шаг к последующей смене руководства предприятия», — считает участник рынка.

Таганский ряд пытались захватить представители ОПС «Уралмаш» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший соучредитель предприятия Евгений Петров уверен, что попыток поглощения «Таганского ряда» пока никто не предпринимает. «Я сегодня единственный человек, который обладает документами и возможностями легально, юридически повлиять на структуру руководства предприятия. Никто ко мне с соответствующей просьбой пока не обращался», — заявил Петров «URA.RU».

Виктор Тестов дал «URA.RU» следующий комментарий: «Разговоры о моем якобы конфликте с Анатолием Никифоровым — чистой воды бред. За более чем 20 лет очень много прошли и сделали вместе. У нас общего больше, чем с кем-либо другим. Даже дни рождения у нас в один день». Вице-спикер отрицает, что отстаивает интересы какой-либо конкретной политической группы: «Я никому не присягал. Я за сотрудничество со всеми людьми и структурами, если такое сотрудничество может принести пользу городу».

Аналогичного мнения придерживается Анатолий Никифоров: «Это все не соответствует действительности, поэтому я не вижу смысла обсуждать эту тему».