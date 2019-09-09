Все голоса еще не подсчитаны, а в Екатеринбурге началась кампания-2021

Администратор выборов принимает поздравления с дебютом в этой роли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кампания в Свердловской области — это дебют политического вице-губернатора Сергея Бидонько, назначенного девять месяцев назад. 8 сентября на Среднем Урале разыгрывался 41 мандат: по одному в Госдуму и Заксобрание, еще 39 — в муниципальных думах. В двух, Верхней Туре и Верхотурье, думы избирались полностью (по 16 человек). По предварительным данным, «Единая Россия» побеждает повсеместно. В том числе на главных выборах региона: по итогам обработки 52,82% голосов Антон Шипулин становится депутатом Госдумы (40,42%). В первом интервью после выборов, пока еще подсчитываются бюллетени, Бидонько раскрыл свои технологии и рассказал о планах на кампанию-2021.

— Сергей Юрьевич, это была сложная кампания?

— Я рассматриваю эти выборы исходя из того, что мы находимся в непростой социально-экономической обстановке, доходы растут не так, как хотелось бы. Много реформ, начиная с пенсионной, заканчивая экологической. У людей накопилось много вопросов к власти, на этом фоне идет работа оппозиционных сил.

Для резиденции губернатора — кампания прошла исключительно удачно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Насколько они были активны в этом году?

— Практически в каждом округе оппозиция представлена в полном объеме: выборы в Госдуму — семь человек, в Заксобрание — пять человек. То же самое в муниципалитетах.

— Какие задачи вы ставили перед собой?

— Разделю их на две части. Первый блок задач — с точки зрения меня, как вице-губернатора. Мы должны были вместе там с главами, с избирательной комиссией организовать выборный процесс. Я говорил: коллеги, сегодня основной запрос общества — чтобы было честно, прозрачно. Поэтому, пожалуйста, любые партии, представители, наблюдатели. Чтобы максимально минимизировать административный ресурс.

Второй блок задач — как члена генсовета «Единой России», члена президиума регионального политсовета. По результатам кандидатов, которые представляют «Единую Россию», в том числе будут оценивать и меня.

Технологии выборов-2019 будут использованы в ходе большой кампании в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Как вы можете прокомментировать явку? Она упала в среднем в два раза по сравнению с аналогичными выборами.

— Показатели явки были ожидаемы. Наша задача — провести легитимные выборы с минимальным количеством жалоб и нарушений. Мы видим, что их практически нет.

— Предварительные результаты показывают повсеместную победу «Единой России». Какой был ваш желаемый результат?

— Я рассчитывал, что они возьмут минимум 70-75% мандатов. «Единой Россией» в подготовительном плане очень много было сделано для этого. Безусловно, такой показатель будет дополнительным усилением и хорошим результатом для меня. Потому что все понимают: сегодня жизнь непростая. И результаты будут говорить, насколько меры, которые мы принимаем для стабилизации обстановки эффективны.

Кроме того, мы уже смотрим на используемые технологии, которые будем применять в 2021 году, когда у нас будут масштабные выборы [в Госдуму и Заксобрание Свердловской области]. Если у нас сейчас получится, в этом направлении будем продолжать работу.

Бидонько сработался с Шипулиным: избранный депутат ГД попросил того курировать строительство его биатлонного центра Фото: Анна Майорова © URA.RU

— И какие технологии себя зарекомендовали?

— Я коллегам всегда говорю: чем больше встреч — тем выше результативность. Наружная реклама, газеты имеют какое-то значение, но я делаю вывод про встречи из своего опыта, а у меня он был неплохой.

— На выборах главы Карпинска вы набрали 91% голосов.

— Это когда я выбирался главой второй раз. Когда политик избирается в первый раз, у электората есть ожидания. Как Сергей Константинович [губернатор Магаданской области Сергей Носов в 2012 году набрал 92% на выборах главы Тагила]. Я нисколько не умаляю его достоинств, он человек талантливый и деятельный. Но это [его результат] — надежды [людей], что было плохо, а сейчас он придет — и будет хорошо.

У меня, кстати, в первые выборы мэра было около 48%, во второй раз — 92%. И на выборах в Госдуму [в 2016 году] был один из лучших результатов.

На аналогичных выборах в 2016 году Бидонько набрал на несколько процентов больше Шипулина Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Сейчас подсчитана половина голосов. Шипулин набирает 40,85%, в 2016 году в том же округе вы получили 43,64%. Насколько сложно было передать кандидату в Госдуму Антону Шипулину свой рейтинг?

— У нас с Антоном разные истории. Во-первых, ко мне было хорошее отношение в Карпинске как к сильному мэру, и оно разошлось дальше по округу. Во-вторых, когда выбирался [в Госдуму], я был министром строительства. У нас народ к чиновникам, мягко говоря, не всегда хорошо относится.

У Антона огромный плюс: к нему нет плохого отношения. К тому же он чемпион [олимпийский, по биатлону], молодой мужик. Задача была подкорректировать образ: со спорта перестроить его на хозяйственные рельсы. В какой-то мере, я думаю, это удалось. Конечно, мы подчеркнули преемственность, показали, что стартовавшие проекты будут реализовываться дальше. Он эту работу подхватил.

— Мы ожидали, что любой оппонент Шипулина воспользуется спортивным скандалом и разрушит этим его кампанию: «Антон, ты принимал допинг, ты подвел всю страну». Почему этого не произошло?

Глава комиссии WADA обвинял в 2018 году биатлониста Шипулина в употреблении допинга Фото: Николай Бастриков © URA.RU

— Такой риск мы закладывали. Но этого не произошло. На Западе бы, наверное, спросили. А у нас другая реакция электората: если наших бьют на Западе — надо защитить, поддержать.

— Антон пришел в политику буквально полгода назад. Как вы сработались?

— У нас сложились достаточно дружеские, товарищеские отношения. Он достаточно простой в общении, комфортный, не злобный человек. Умеющий слушать — это очень важно. По некоторым вопросам придет, десять раз посоветуется.

— По предварительным результатам уже очевидно, что он победил. Вы дальше как-то будете его консультировать, поддерживать?

— Он отпахал честно. Соответственно, результат заслуженный — причем и командой, и штабом, и нами, и им. Конечно, будем вместе работать. И делать всё для того, чтобы Антон реализовал свою программу, а люди увидели ее результаты.

В Верхотурье закончились многолетние войны местных элит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Кроме выборов депутата Госдумы сегодня в регионе прошли и другие. В Думу Верхотурье, например. Сколько помню, там все время были конфликты, как в большом городе. Как удалось организовать все так, что от противостояния нет и следа?

— Я бы не сказал, что там совсем нет следа противостояний. Да, Верхотурье было одной из проблемных территорий. Но часть людей поменяли свое мнение. Где-то глава пошел на уступки, где-то мы финансово поддержали необходимые проекты. И потихоньку ситуация из явного «пожара» перешла в конструктивное русло.

— Еще во время этой кампании к вам, как нам рассказывают, начинали ходить кандидаты в Госдуму и Заксобрание…

— Они начали ходить достаточно давно, несколько месяцев как. Интересует отношение к ним с точки зрения их перспектив на 2021-й год. Я говорю всем: мы к подавляющему большинству относимся с уважением и готовы поддерживать. Если ты работаешь, с народом встречаешься, люди тебя уважают — какое у нас основание тебя не поддерживать? А если пять лет проспал, зачем тебя поддерживать?