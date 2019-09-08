Новый митрополит перевернул взгляд на уничтожение святыни Зауралья

Митрополит только в субботу приехал в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый курганский митрополит Даниил, едва прибыв в Курган, дал первое на Урале интервью — «URA.RU». Владыка рассказал о первых впечатлениях, своих задачах и прокомментировал пожар в Чимеево. Так на трагедию еще никто не смотрел.

— Мы очень рады вас приветствовать на курганской земле. Какие ваши первые впечатления?

После первой службы в кафедральном соборе Кургана новый митрополит дал интервью «URA.RU» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Очень позитивные. Я люблю природу, не люблю большие города, там жить — для меня мучение. А здесь так замечательно. В новопостроенных храмах есть свой плюс, но, когда стены пропитаны молитвами наших предков, это чувствуется даже на расстоянии. Главный собор Кургана освящен в честь моего святого, с которым я не расстаюсь до сегодняшнего дня. Накануне моего двойного дня ангела (12 сентября празднуется память Александра Невского, это мое мирское имя, и память Даниила Московского) я попадаю в этот замечательный храм, я вижу открытые лица, простоту и доброту русских людей, это помогает мне служить и молиться. Сегодня литургия была на подъеме.

— Да, я успела зайти в храм и почувствовала настроение.

Прихожане спешили получить благословение после его первой службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Сегодня Сретение, то есть встреча, Владимирской иконы Божией Матери. Встреча прихожан с архиереем. Посмотрите, сколько символов, сколько милостей Божиих, сколько знаков. Мы знаем, что даже волос с головы не падает с головы без воли Божией. Значит, Бог дает мне знаки, что в моем служении совершается Его воля.

Я вот проехал, посмотрел, вокруг очень много лесов. Мое детство прошло в лесах, Воронежская область, Графский заповедник. Лес — это для меня радость. Мне понравились священнослужители, они добрые и открытые сердцем.

— Вы же с собой привезли несколько человек…

— Что интересно, двое из них — местные жители. У отца Капитона, он из Екатеринбурга, все детство проходило в Кургане — он здесь у бабушки жил. Отец Эраст, диакон, тоже с Уральской земли. Для них мое назначение стало самой большой радостью. И я тоже обрадовался. Бог дает новое служение. Мы привыкаем в своем болоте, а здесь новые задачи…

— Как раз хотела спросить, какие задачи вы наметили себе в первую очередь?

— Я когда пришел, то увидел, что в первую очередь мы должны заниматься духовным просвещением народа, чтобы донести слово Божие до сердец человеческих. Есть разные возможности для этого, и на Курганской земле поле деятельности очень хорошее. Я люблю встречаться, говорить с самыми разными людьми.

Курган понравился митрополиту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Ваша открытость пришлась по душе прихожанам.

— Особенно мне понравились люди, которые брали меня за руки, не давали выйти из храма. У них на глазах были слезы радости. Я уезжал из Архангельска тоже со слезами, плакал весь храм, и я не мог не заплакать. Там были слезы скорби и разлучения, но я повторяю слова апостола: «Кто же нас разлучит от любви Божьей?» Архангелогородцы говорят — мы будем приезжать к вам. Будем вместе служить Богу, любить друг друга. Это самое главное. Кто-то еще не пришел к вере, но доброта нужна всем.

— Недавно у нас случилось несчастье — сгорел храм в Чимеево. Сейчас идет сбор средств, но их пока недостаточно. Вы планируете подключиться к этой проблеме?

— Я кончено же, должен, в первую очередь, погрузиться в эту проблему, разобраться во всем. В самое ближайшее время побываю в Чимеево. Мы должны двигаться в сторону созидания и возрождения наших святынь. Если мы посмотрим историю — сколько монастырей и храмов горело, сгорало дотла. Такое, к сожалению, случалось нередко. Надеюсь, что на этом месте мы поставим храм еще лучше, чем был, и не деревянный, а каменный. Троице-Сергиева лавра сгорала дотла. Но если бы он не сгорела, не было бы замечательных каменных храмов в ней. Так что я вижу в этом тоже промысел Божий — встряхнуть нас, объединить, чтобы святыня вернулась к нам в обновленном, возрожденном виде.