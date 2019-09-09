Алексей Текслер сначала избавится от приставки «врио» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Для Алексея Текслера 8 сентября завершилась кампания по выборам губернатора Челябинской области, первая в его жизни. По итогам подсчета половины голосов Текслер набирает более 70% голосов. Несмотря на усталость избранный губернатор все же нашел время на первое интервью — «URA.RU».

— Как вам дались ваши первые в жизни выборы?

Алексей Текслер признался, что волновался на выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Прямые выборы — это ответственная история для меня. Я испытал определенное волнение.

Но самое важное — это та работа, которая была до выборов. Погружение в проблемы, определение приоритетов, общение с людьми. Все это дало свой результат. И я считаю, что это аванс, который дали жители Челябинской области и который нужно будет отработать.

— Кого бы вы хотели поблагодарить за кампанию?

— Семью в первую очередь, которая меня каждый день поддерживала, помогала. Команду людей, и штаб, и аппарат правительства, с кем я все это время работал. И, конечно же, жителей Челябинской области. И тех, кто голосовал за меня, и тех, кто не голосовал — они тоже внесли свой важный вклад. Буду исходить из того, что голоса и этих людей можно будет завоевать своей работой.

— Каким будет ваш завтрашний день?

Обработано более половины голосов. Это победа Текслера Инфографика: Дмитрий Циулин

— Он будет рабочий. Как и все те дни, которые были до этого.

— Когда вы начнете формирование новой команды?

— Этот процесс уже идет. Он, безусловно, продолжится. Здесь нет никакой особой новизны. Мы, безусловно, сейчас завершаем большой кадровый проект. И достаточно большое количество людей, которые прошли через этот проект, вольются в новую команду Челябинской области.

Уроженец Челябинска Алексей Текслер, ранее первый заместитель министра энергетики РФ, был назначен врио губернатора Челябинской области 19 марта после отставки действующего главы региона Бориса Дубровского. После обработки более половины протоколов Текслер набирает свыше 70% голосов избирателей, у кандидата от КПРФ Константина Нациевского — 12%, на третьем месте Виталий Пашин (ЛДПР) — 8,87%, у кандидата от «Родины» Сергея Смышляева — 2,94%, Алексей Севастьянов («Гражданская сила») пока набирает 2,55%.