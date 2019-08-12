Как губернатор Текслер поменяет челябинское правительство

Алексей Текслер уже приступил к реорганизации правительства. Но самые масштабные изменения запланированы на осень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

В структуре правительства Челябинской области грядут серьезные изменения. Врио губернатора Алексей Текслер уже вносит коррективы, но полного обновления следует ждать в сентябре, после Единого дня голосования. О будущих изменениях «URA.RU» рассказали инсайдеры, а необходимость перезагрузки команды Текслера оценили эксперты.

Первое серьезное изменение структуры власти произошло 26 апреля, когда Текслер, уволив своего заместителя Евгения Тефтелева, ввел должность первого вице-губернатора. На этот пост был назначен «варяг», ближайший соратник Текслера Виктор Мамин. Под Мамина завели не только тот функционал, за который отвечал ранее Тефтелев, но также аппарат правительства, министерство технологии и челябинское представительство в Москве. С этого момента Мамин стал вторым по влиянию руководителем в резиденции губернатора, к чему очень быстро привыкли.

Все быстро привыкли, что Виктор Мамин стал вторым по влиятельности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мининформ и московское представительство ранее подчинялись вице-губернатору Руслану Гаттарову, который, потеряв часть полномочий, в конце мая ушел в отставку. Единственное министерство, экономического развития, которое было к тому моменту у Гаттарова, Текслер переподчинил себе напрямую, а потом сменил и министра, назначив главой ведомства Ивана Куцевляка.

Еще одно изменение в структуре правительства связано с новым министерством промышленности, которое будет подчиняться вице-губернатору Егору Ковальчуку и начнет работу в сентябре, Текслер уже объявил конкурс на главу ведомства. К концу года Ковальчуку передадут фонд промышленности, который пока остается в структуре минэкономразвития.

Ирине Гехт добавят полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После того, как заработает минпром, в правительстве создадут еще одного ведомство, аналог Главного управления материальных ресурсов, ликвидированного шесть лет назад. Это ведомство будет заниматься госзакупками и контролем над исполнением нацпроектов и станет подчиняться Виктору Мамину.

«Таким образом Мамин, как первый вице-губернатор, еще больше усилится, — рассказывает «URA.RU» инсайдер. — Следует ожидать и усиления на посту первого вице-губернатора Ирины Гехт, которой добавят полномочий. Возможно, внутреннюю политику.

Текслер разделит между двумя первыми замами большинство вопросов. Минфин, минэкономразвития, Главное контрольное управления Текслер станет курировать сам. Сейчас решается, что останется за профильными вице-губернаторами».

Как сообщил инсайдер, ясности в том, кто из вице-губернаторов остается в команде, пока нет.

Если Наталья Котова получит статус вице-губернатора, это значит что Алексей Текслер видит мэром Челябинска только ее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник также отметил, что у Текслера появится еще один зам на общественных началах, это будет мэр Челябинска. «Возможно, уже в сентябре врио мэра Челябинска Наталья Котова получит такую нагрузку, — поясняет источник. — Или дождутся выборов мэра, конкурсная процедура будет запущена в октябре. Но если Котову сделают вице-губернатором раньше, это значит, что Текслер делает именно на нее ставку как на мэра». Такой статус на днях получил мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Пресс-служба правительства Челябинской области будущие изменения не комментирует. По данным «URA.RU», вопрос о том, чтобы развести должности председателя правительства и губернатора не ставится.

«Нужно искать высокотехнологичные и экологичные форматы производства. Так что „тематический“ орган в лице минпрома необходим. Процедура госзакупок постоянно усложняется, выделение соответствующего ведомства назрело, — комментирует эксперт Андрей Минченко. — Что до разделения или совмещения постов главы правительства и губернатора, это исключительно прерогатива главы региона. Решение будет принято им исходя из соображений эффективности».

«Текслер — крепкий управленец с серьезным федеральным опытом. Очевидно, у него есть свои представления об оптимальной структуре правительства, и если он сможет заручиться поддержкой населения, эти представления будут реализованы на практике», — считает политолог Александр Мельников.

Все эти изменения в структуре правительства произойдут в том случае, если 8 сентября Текслер выиграет выборы губернатора. В этих выборах также участвуют депутат Госдумы Виталий Пашин (от ЛДПР), депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский (от КПРФ), экс-омбудсмен Алексей Севастьянов (от «Гражданской силы») и Сергей Смышляев (от «Родины»).