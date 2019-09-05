Второй человек Челябинской области сменится раньше, чем ожидали

Уже в сентябре в отставку может подать второе лицо области — спикер Заксобрания региона и лидер южноуральского отделения «Единой России» Владимир Мякуш. Его преемником источники «URA.RU» называют политика, за которым стоят представители Росатома и влиятельный депутат Госдумы. Всё должно решиться на одной из трех конференций партии, которые пройдут в самое ближайшее время.
С весны в Челябинске сменилась почти вся власть: губернатор, мэр и их команды. С большой вероятностью будет избран новый спикер гордумы. И только 71-летний Мякуш с 2005 года продолжает руководить партией и ЗСО. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер для него — уже четвертый губернатор. При каждом новом он был на грани отставки. Каждый раз демонстрировал чудеса дипломатии и аппаратных игр, сохраняясь во власти.
«Мякуш был третейским судьей, находился над схваткой и выступал гарантом выполнения обязательств во время конфликтов элит. Сейчас он из субъекта принятия решения превратился в инструмент, которым пользуется его окружение. Конфликты на муниципальных выборах в Челябинске показали, что партия не контролирует ситуацию, а каждый субъект влияния делает то, что считает нужным в его личных интересах», — сказал корреспонденту «URA.RU» один из депутатов-единороссов ЗСО на условиях анонимности.
В качестве примера он привел конфликт между депутатом Госдумы Андреем Барышевым и вице-спикером гордумы Ильей Мительманом. Стороны еще на этапе подготовки к праймериз не смогли поделить округа и выставили самовыдвиженцев против кандидатов от «ЕР» из команд друг друга. Мякуш 13 августа дал обоим сутки на переговоры и прекращение войны. Это требование стороны проигнорировали. Конфликты на выборах между единороссами гремят абсолютно во всех районах Челябинска. Партия лишь наблюдает за этим со стороны.
«„ЕР“ не смогла четко организовать кампанию в 170 округах Челябинска, поскольку районные ячейки партии поделены между кланами. А в следующем году выборы пройдут во всех муниципалитетах, кроме Челябинска и Трехгорного, — будет разыграно уже 3 тыс. мандатов. Команда [экс-губернатора Бориса] Дубровского в свое время упустила контроль над выборами в территориях и получила несколько автономных собраний депутатов», — продолжает собеседник.
За несколько лет руководства областью Дубровским, в Копейске, городе-спутнике Челябинска, местные депутаты выбрали мэром Валерия Устинова вместо поддержанного региональной властью Владимира Бисерова, в Чесменском районе — Сергея Давыдова вместо Александра Серкова, в Кизильском — Владимира Заплатина вместо Александра Селезнева, в Каслях — Екатерину Васенину вместо Вячеслава Горобца, а в Миассе сорвали избрание главой Анатолия Лобко. Свежий пример — в поселках Роза и Первомайский отказались голосовать за объединение муниципалитетов в один Коркинский муниципальный округ вопреки требованию Текслера.
Преемником Мякуша с конца прошлого года стали называть 50-летнего Олега Голикова. Тогда он получил штатную должность вице-спикера ЗСО и был назначен руководителем межрегионального координационного совета «Единой России» «Северный». Считается, что своим карьерным продвижением Голиков обязан Росатому, в структурах которого ранее трудился. Его называют также человеком бизнесмена и депутата Госдумы Олега Колесникова. В больших конфликтах он не участвовал, работает в уже третий созыв. Если спикером и председателем «ЕР» станет не он, это будет большой неожиданностью, сказали корреспонденту «URA.RU» сразу несколько собеседников.
Пресс-секретарь «Единой России» Ольга Мельчакова не ответила на звонок. Источник в партии сообщил, что после выборов пройдет три региональные конференции: в конце сентября по кандидатурам депутатов райсоветов, которых «ЕР» рекомендует ввести в гордуму, и по председателю гордумы, а в октябре — по кандидатуре мэра Челябинска. «Одна из этих конференций будет объявлена отчетно-выборной. На ней Мякуш может подать в отставку», — поделился инсайдер.
Политолог Андрей Лавров считает, что Мякуш был необходим на переходный период, когда шла губернаторская кампания, как скрепа и гарант стабильности, а после выборов такой необходимости уже нет.
«Мякуш — аксакал челябинской политики, многое сделал для региона. Но уходить нужно вовремя, и сейчас самое время. Это соответствует вызовам времени и обновлению команды, которое реализует Текслер», — полагает эксперт.
Сам Мякуш заявляет, что уходить в отставку не собирается. «Если кто-то хочет моего ухода — не дождется. По крайней мере, в этом сентябре. У меня еще год полномочий [в ЗСО]. Если буду нужен и полезен, доработаю его до конца», — заверил он.