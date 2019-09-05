Второй человек Челябинской области сменится раньше, чем ожидали

Владимир Мякуш может подать в отставку в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Уже в сентябре в отставку может подать второе лицо области — спикер Заксобрания региона и лидер южноуральского отделения «Единой России» Владимир Мякуш. Его преемником источники «URA.RU» называют политика, за которым стоят представители Росатома и влиятельный депутат Госдумы. Всё должно решиться на одной из трех конференций партии, которые пройдут в самое ближайшее время.

С весны в Челябинске сменилась почти вся власть: губернатор, мэр и их команды. С большой вероятностью будет избран новый спикер гордумы. И только 71-летний Мякуш с 2005 года продолжает руководить партией и ЗСО. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер для него — уже четвертый губернатор. При каждом новом он был на грани отставки. Каждый раз демонстрировал чудеса дипломатии и аппаратных игр, сохраняясь во власти.

Участие в муниципальных выборах команды Андрея Барышева (слева) против Ильи Мительмана (справа) показало, что в «ЕР» масса непогашенных конфликтов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Мякуш был третейским судьей, находился над схваткой и выступал гарантом выполнения обязательств во время конфликтов элит. Сейчас он из субъекта принятия решения превратился в инструмент, которым пользуется его окружение. Конфликты на муниципальных выборах в Челябинске показали, что партия не контролирует ситуацию, а каждый субъект влияния делает то, что считает нужным в его личных интересах», — сказал корреспонденту «URA.RU» один из депутатов-единороссов ЗСО на условиях анонимности.

В качестве примера он привел конфликт между депутатом Госдумы Андреем Барышевым и вице-спикером гордумы Ильей Мительманом. Стороны еще на этапе подготовки к праймериз не смогли поделить округа и выставили самовыдвиженцев против кандидатов от «ЕР» из команд друг друга. Мякуш 13 августа дал обоим сутки на переговоры и прекращение войны. Это требование стороны проигнорировали. Конфликты на выборах между единороссами гремят абсолютно во всех районах Челябинска. Партия лишь наблюдает за этим со стороны.

Борис Дубровский мало обращал внимания на ситуацию на местах, из-за чего муниципалитеты устраивали открытые бунты против областных властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«„ЕР“ не смогла четко организовать кампанию в 170 округах Челябинска, поскольку районные ячейки партии поделены между кланами. А в следующем году выборы пройдут во всех муниципалитетах, кроме Челябинска и Трехгорного, — будет разыграно уже 3 тыс. мандатов. Команда [экс-губернатора Бориса] Дубровского в свое время упустила контроль над выборами в территориях и получила несколько автономных собраний депутатов», — продолжает собеседник.

За несколько лет руководства областью Дубровским, в Копейске, городе-спутнике Челябинска, местные депутаты выбрали мэром Валерия Устинова вместо поддержанного региональной властью Владимира Бисерова, в Чесменском районе — Сергея Давыдова вместо Александра Серкова, в Кизильском — Владимира Заплатина вместо Александра Селезнева, в Каслях — Екатерину Васенину вместо Вячеслава Горобца, а в Миассе сорвали избрание главой Анатолия Лобко. Свежий пример — в поселках Роза и Первомайский отказались голосовать за объединение муниципалитетов в один Коркинский муниципальный округ вопреки требованию Текслера.

Преемником Мякуша с конца прошлого года стали называть 50-летнего Олега Голикова. Тогда он получил штатную должность вице-спикера ЗСО и был назначен руководителем межрегионального координационного совета «Единой России» «Северный». Считается, что своим карьерным продвижением Голиков обязан Росатому, в структурах которого ранее трудился. Его называют также человеком бизнесмена и депутата Госдумы Олега Колесникова. В больших конфликтах он не участвовал, работает в уже третий созыв. Если спикером и председателем «ЕР» станет не он, это будет большой неожиданностью, сказали корреспонденту «URA.RU» сразу несколько собеседников.

Пресс-секретарь «Единой России» Ольга Мельчакова не ответила на звонок. Источник в партии сообщил, что после выборов пройдет три региональные конференции: в конце сентября по кандидатурам депутатов райсоветов, которых «ЕР» рекомендует ввести в гордуму, и по председателю гордумы, а в октябре — по кандидатуре мэра Челябинска. «Одна из этих конференций будет объявлена отчетно-выборной. На ней Мякуш может подать в отставку», — поделился инсайдер.

Политолог Андрей Лавров считает, что Мякуш был необходим на переходный период, когда шла губернаторская кампания, как скрепа и гарант стабильности, а после выборов такой необходимости уже нет.

«Мякуш — аксакал челябинской политики, многое сделал для региона. Но уходить нужно вовремя, и сейчас самое время. Это соответствует вызовам времени и обновлению команды, которое реализует Текслер», — полагает эксперт.

Сам Мякуш заявляет, что уходить в отставку не собирается. «Если кто-то хочет моего ухода — не дождется. По крайней мере, в этом сентябре. У меня еще год полномочий [в ЗСО]. Если буду нужен и полезен, доработаю его до конца», — заверил он.