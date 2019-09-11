Слухи об отставке губернатора Прикамья распространяет его же команда

Политологи: губернатор Решетников может уйти досрочно только на повышение в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спустя два дня после Единого дня голосования (в Прикамье выбирали муниципальных депутатов) появились слухи о смене губернатора Пермского края. В ночь на 11 сентября анонимные telegram-каналы подняли эту тему, назвав основным претендентом в главы региона депутата Госдумы Игоря Сапко. Источники «URA.RU» называют сообщения вбросом, который должен потрепать нервы губернатору Максиму Решетникову, а также объясняют, почему это выгодно политтехнологам, которые работают на главу региона.

Если судить о привлекательности Пермского края и работе главы региона, опираясь на данные федеральных рейтингов, то позиция Решетникова не кажется шаткой. По данным национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ), Пермский край в 2019 году вырвался вверх на 22 позиции (с 47 места на 25-е). Также положительную динамику Пермский край при Решетникове год от года показывает и в рейтинге фонда «Петербургская политика». В июле 2017 года Прикамье относили к регионам с «пониженной устойчивостью», а в середине лета 2019 года регион вошел в группу субъектов Федерации с «высокой устойчивостью».

Пермский край в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов АСИ за два года поднялся на 27 позиций (с 52 на 25 место) Фото: Алексей Гущин © URA.RU

«Я не вижу больших проблем у Решетникова. Избран относительно недавно [в 2017 году], с основными бизнес-группами в регионе в нормальных отношениях, поддержка [от мэра Москвы] Сергея Собянина», — сообщил «URA.RU» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» политолог Евгений Минченко. Единственным вариантом развития событий, когда Решетников может покинуть пост главы губернатора досрочно, может стать его переход на повышение в Москву, считает политолог. Но сейчас это маловероятно — правительство сформировано год назад и нет оснований для его переформатирования.

Политолог Петр Быстров считает, что сценарий досрочной отставки губернатора возможен только, когда глава региона лично становится источником конфликтов или провоцирует их появление. «Как это было с севастопольским [губернатором Дмитрием] Овсянниковым (ушел в отставку по собственному желанию 11 июля 2019 года, — прим. ред.) или с предшественником Решетникова [губернатором Виктором] Басаргиным (ушел в отставку по собственному желанию в феврале 2017 года, — прим. ред.), когда он вошел в конфликт со всей региональной элитой», — добавляет Быстров, отмечая, что с коммуникацией с местным бомондом у Решетникова все в порядке.

Политолог Минченко не видит предпосылок для досрочной отставки губернатора Прикамья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Появление слухов о том, что пермский губернатор досрочно покинет свой пост может быть выгодно его же собственным политтехнологам, говорит источник агентства, близкий к краевому правительству.

«Слухи о назначении Сапко и грядущей отставке Решетникова распространяет политический консультант губернатора — политтехнолог Леонид Давыдов», — говорит инсайдер. Источник объясняет свой вывод тем, что избирательная кампания закончилась, протесты населения в объединенных территориях не помешали «Единой России» набрать больше 50% во всех муниципалитетах/ Таким образом, масштабная угроза губернатору миновала, и зависимость от политического советника главы региона снижается.

«Давыдову необходимо получить от Решетникова очередной бюджет на борьбу с новым выдуманным врагом. Это излюбленная технология, применяемая в пермских telegram-каналах», — говорит собеседник агентства.

«Есть люди, которые напрямую финансово заинтересованы в получении средств на проведение информационных кампаний, как в поддержку губернатора, так и наоборот. Зачастую это одни и те же люди», — говорит политолог Петр Быстров.

Губернатор после удачной муниципальной кампании меньше нуждается в слугах своего политического советника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ситуация обнажает одну из главных проблем в системе управления Прикамья — отсутствие сформированной политической команды, считает политтехнолог Олег Борисенко: «Прошло более двух лет, а изменений не произошло. Поэтому команда Решетникова находится в состоянии постоянной турбулентности».

Принятие всех ключевых решений глава региона замкнул на себя, не давая какой-либо самостоятельности большому количеству своих подчиненных, добавляет источник в правительстве. Так, в вопросах политики он доверяет советнику Леониду Давыдову. При этом, по мнению инсайдера, руководитель администрации губернатора Леонид Политов и его заместитель по вопросам взаимодействия с муниципалитетами Дмитрий Пучко отдалены от главы региона.

Политтехнолог Леонид Давыдов, которого считают внештатным консультантом главы региона, отказался общаться с корреспондентом «URA.RU», сославшись на занятость, после чего положил трубку.