Полицейским перестали платить за переработки

В полиции сетуют на то, что им недоплачивают за выполняемую работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники полиции массово жалуются на то, что им перестали оплачивать переработки. Силовики утверждают, что они, в частности, вынуждены нести службу бесплатно в выходные и праздничные дни. Об этом заявили в московском профсоюзе полиции.

В официальном документе, адресованном врио начальника ОМВД по Останкинскому району Москвы, представитель бухгалтерии МВД округа сообщает, что выходные и нерабочие дни не могут быть оплачены сотрудникам, поскольку «на данную статью расходов лимитов бюджетных обязательств… в 2019 году не выделено». Скан документа размещен на сайте профсоюза.

Денег на оплату переработок не хватает — это подтверждают официально московский профсоюз полиции

«Это действительно массовая проблема. Не платят за работу в выходные, праздники, ночное время, — рассказал „URA.RU“ глава полицейского профсоюза Михаил Пашкин. Участковым, например, не платят за обслуживание дополнительных участков, хотя это положено». По его данным, реальный некомплект в МВД на сегодняшний день в среднем составляет 10-15%. «При этом средства выделяются, однако экономия денежного довольствия в конце года выливается в премии начальству», — пояснил Пашкин. Он сообщил, что «некоторые получают по 170 тысяч, а рядовые сотрудники в лучшем случае по 8 тысяч рублей».

Пашкин признал, что из-за переработок люди не только уходят со службы, «многие умирают на работе». «За этот год [умерли] около 200 человек — от переработок, возрастает число самоубийств. Люди не могут работать в таких условиях. Набрали кредитов, жены уходят», — пояснил собеседник агентства.

Другой способ экономии, по словам Пашкина, заключается в том, что сотрудников принимают на стажировку продолжительностью полгода: «Вместо 44 тысяч в месяц платят 22 тысячи на стажировке. Потом могут вообще не взять на работу. Берут следующего раба для того, чтобы трудился круглосуточно».

Сотрудник полиции в одном из регионов на условиях анонимности подтвердил «URA.RU», что «переработки стали постоянным явлением». «Работаем до ночи, да и ночами подчас тоже. В выходные выдергивают регулярно. Когда усиления [усиленный режим несения службы], почти живем на работе. Люди привыкают к тому, что за это не платят», — пояснил собеседник агентства.

Протестные акции проходят в выходные дни, работа в которые оплачивается далеко не всегда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Другой источник «URA.RU», знакомый с ситуацией в столичной полиции, предположил, что проблема обострилась после многочисленных протестных акций в Москве: «Митинги там проходили по выходным, людей вызывали на службу, выдергивали из отпуска. Сомневаюсь, что всем это оплачивали — может, кому-то в порядке исключения дали премии. Знаю, что из второго полка ППС, который занимается „разгонными мероприятиями“ люди просто бегут — там крайне тяжко работать».

«Сотрудники уходят со службы в полиции просто пачками, примерно на треть недоукомплектовано каждое подразделение. Что важно, из органов уходят профессионалы», — сообщил «URA.RU» экс-начальник криминальной милиции ОВД «Перово» Москвы, адвокат Евгений Харламов. По его словам, за переработки недоплачивали и в милиции, «сейчас же масштаб стал совсем другой». «В стране регулярно проходят митинги, протестные акции. Это означает, что полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Но за это не платят», — пояснил Харламов.

«URA.RU» направило официальный запрос в пресс-центр МВД России с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию.