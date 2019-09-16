Марчевский сохранил власть в Екатеринбургском цирке, но лишился денег

Бортникова дала откровенное интервью «URA.RU» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбургском цирке стартует новый сезон. Новый директор Тамара Бортникова рассказала «URA.RU», что в цирк возвращаются сотрудники, уволенные во время правления «временной администрации», и объяснила роль экс-директора Анатолия Марчевского в жизни структуры сегодня.

Перед началом нашего интервью Бортникова заканчивает беседу с юными циркачами: объясняет, почему разговоры о жестоком обращении с цирковыми животными это миф, что дрессировщики из кожи лезут вон, лишь бы создать своим питомцам максимально комфортные условия. И те платят им любовью — в пример приводит жирафа, который работал в ее цирке в Туле.

— Вот у вас жираф семь метров высоты. Что вы с ним сделаете, если он не хочет работать? Плеткой его? Да он вас пнет ногой! Это мощное животное.

Если он не хочет — ничего делать не будет. Поэтому только с любовью, только с сухариком с ванилью. А есть животные, которые работают не за прикорм, а за доброе слове и по руке дрессировщика.

— Вы сами дрессировщица?

— Что вы! Я администратор, управленец. А вы из какого СМИ?

— «URA.RU».

Номер из премьерной программы нового сезона в цирке Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— А, это вы написали, что мы не позвали Марчевского на пресс-конференцию? Мы позвали его самым первым! Как мы могли его не позвать? Но он действительно занят в Москве на подготовке программы к 100-летию российского цирка.

— С предыдущими московскими ставленниками, которые выгнали Марчевского из цирка, у Анатолия Павловича была настоящая война. А какие у вас с ним отношения?

— Мы вместе запускали этот сезон. Конечно, он не делал эту программу, потому что она приехала из Росгоцирка, не он ее режиссер, это не его Сказка. Он сегодня советник генерального директора, ведет большие проекты, а мы должны сделать все, что они получились. Поэтому мы не можем не быть с ним в связке — работаем вместе.

— Временная администрация тоже заявляла об уважении к Марчевскому, но по факту захватила власть в цирке, а его выгнала. Ходят разговоры, что и у Вас с ним есть разногласия…

— Это неправда. Не надо придумывать то, чего нет.

Мы сейчас делаем при цирке большую приемную для него как советника гендиректора Росгоцирка, как депутата. Чтобы люди могли к нему приходить.

Анатолий Павлович — наше все. Мы без Марчевского никуда.

— Его коллекция игрушечных клоунов тоже переедет в эту приемную?

— Наверняка. Все, как он скажет, так и будет сделано.

— А как будут распределены между вами полномочия? Кто будет командовать цирком?

Тамара Бортникова и заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Я взяла на себя хозяйственные вопросы, чтобы освободить его от них. На нем столько работы: детский цирк, проект «Ветераны цирка» — невероятное количество нагрузки на человека! По статусу он теперь выше всех нас вместе взятых — он советник генерального директора Росгосцирка!

— На пресс-конференции вы анонсировали, что в Екатеринбурге в начале зимы пройдет международный фестиваль детского и молодежного циркового искусства. А какая судьба ждет Фестиваль клоунов?

— Как объясняет сам Анатолий Павлович, клоунов — 128 в мире, все, кто есть, уже приезжали сюда. И это было в том числе его предложение изменить концепцию и сделать детский фестиваль циркового искусства на мировом уровне. Именно этим он сейчас и занимается.

— То есть, детский фестиваль заменит фестиваль клоунов?

Это следующий шаг, новый этап. Там тоже будут клоуны, но задача иная — создать события для молодежного циркового движения, как российского, так и мирового.

— Вы сказали, что вы управленец. Но если бы не были управленцем, кем бы хотели быть в цирке?

— Дрессировщиком слонов — я больше всего в жизни их люблю.

— Разве не жирафа?

— Жираф — очень сложное животное. Да, я уехала от семиметрового жирафа. Я очень люблю Багирчика, обожаю его кормить. Он любит целоваться. Жираф — очень красивое животное. Но слон — это космос. Когда я вижу слона, мои коленки подгибаются. Думаю: вот бы мне слона! Но увы!

Кадр из новой программы Екатеринбургского цирка «Белые львы Африки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый директор обожает животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU