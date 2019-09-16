Премию «Политик года» «URA.RU» вручит без участия «Делового квартала»

На редакционную премию «URA.RU» «Политик года» претендуют 11 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Премия «Политик года», за номинантов которой читатели «URA.RU» голосуют с прошлого четверга, будет вручена редакцией нашего агентства без партнерства с «Деловым кварталом» и вне его церемонии «Человек года». Ранее анонсированное сотрудничество наших редакций в рамках награждения прекращено после старта голосования за номинантов, в то же время редакции сохраняют партнерские отношения.

Партнерство во вручении «Политика года» началось в 2017 году. «URA.RU» получило предложение определить от своего имени победителя и вручить ему награду на традиционой церемонии «Человек года». Наше агентство стало партнером «Делового квартала», как самое популярное общественно-политическое СМИ Урала. «Деловой квартал» при этом политика года по своей версии определял самостоятельно. В 2017 году «URA.RU» назвало политиком года министра транспорта Свердловской области Василия Старкова.

В 2018 году две редакции объединили работу и политика года определяли совместно. Сначала коллектив «URA.RU» составил полный список номинантов: политические обозреватели агентства выдвигали по 5-6 претендентов, по каждому поясняя, что общественно-полезного сделано уральцем в отчетный период. Рейтинговым голосованием составлялся лонг-лист, который выносился на открытое голосование среди читателей. По его итогам, шорт-лист из трех номинантов передавался экспертному совету премии, сформированному редакцией «Делового квартала». Голосование этой институции определяло победителя, имя которого оглашалось на церемонии. В 2018 году им стал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В этом году партнеры планировали повторить процедуру избрания политика года. В редакционный список было включено более 60 претендентов. В лонг-лист для читательского голосования вошли 11 самых часто называвшихся политиков.

После публикации списка номинантов на сайте агентства возникло недопонимание при обсуждении нюансов сотрудничества между «URA.RU» и «Деловым кварталом». «URA.RU» сохраняет неизменным список номинантов и аргументацию, озвученную при их номинировании. В связи с этим премия «Политик 2019 года» будет вручена без участия наших партнеров и не на их церемонии. Считаем важным отметить, что партнерские отношения между редакциями сохраняются.

Опрос, как и планировалось, продлится до 23 сентября.

На премию «Политик года» претендуют (в алфавитном порядке, кроме Вихарева и Высокинского, но эту ошибку мы допустили на старте голосования и сейчас менять тоже не будем):

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Православная активистка Оксана Иванова

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный федеральный инспектор Свердловской области Михаил Каган

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Протоиерей, настоятель Храма на Крови Максим Миняйло

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медиаменеджер Ринат Низамов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов

Сейчас редакция «URA.RU» формирует экспертный совет, членам которого мы предложим выбрать из тройки лидеров народного голосования политика 2019 года.

Время и место церемонии вручения премии «Политик года» мы сообщим нашим читателям позже.

Для участия в голосовании необходимо авторизоваться через одну из соцсетей и кликнуть по понравившемуся кандидату в интерактивном поле. Отдать свой голос можно только один раз!

Голосуем!