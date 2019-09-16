Премию «Политик года» «URA.RU» вручит без участия «Делового квартала»

Премия «Политик года», за номинантов которой читатели «URA.RU» голосуют с прошлого четверга, будет вручена редакцией нашего агентства без партнерства с «Деловым кварталом» и вне его церемонии «Человек года». Ранее анонсированное сотрудничество наших редакций в рамках награждения прекращено после старта голосования за номинантов, в то же время редакции сохраняют партнерские отношения.
Партнерство во вручении «Политика года» началось в 2017 году. «URA.RU» получило предложение определить от своего имени победителя и вручить ему награду на традиционой церемонии «Человек года». Наше агентство стало партнером «Делового квартала», как самое популярное общественно-политическое СМИ Урала. «Деловой квартал» при этом политика года по своей версии определял самостоятельно. В 2017 году «URA.RU» назвало политиком года министра транспорта Свердловской области Василия Старкова.
В 2018 году две редакции объединили работу и политика года определяли совместно. Сначала коллектив «URA.RU» составил полный список номинантов: политические обозреватели агентства выдвигали по 5-6 претендентов, по каждому поясняя, что общественно-полезного сделано уральцем в отчетный период. Рейтинговым голосованием составлялся лонг-лист, который выносился на открытое голосование среди читателей. По его итогам, шорт-лист из трех номинантов передавался экспертному совету премии, сформированному редакцией «Делового квартала». Голосование этой институции определяло победителя, имя которого оглашалось на церемонии. В 2018 году им стал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
В этом году партнеры планировали повторить процедуру избрания политика года. В редакционный список было включено более 60 претендентов. В лонг-лист для читательского голосования вошли 11 самых часто называвшихся политиков.
После публикации списка номинантов на сайте агентства возникло недопонимание при обсуждении нюансов сотрудничества между «URA.RU» и «Деловым кварталом». «URA.RU» сохраняет неизменным список номинантов и аргументацию, озвученную при их номинировании. В связи с этим премия «Политик 2019 года» будет вручена без участия наших партнеров и не на их церемонии. Считаем важным отметить, что партнерские отношения между редакциями сохраняются.
Опрос, как и планировалось, продлится до 23 сентября.
На премию «Политик года» претендуют (в алфавитном порядке, кроме Вихарева и Высокинского, но эту ошибку мы допустили на старте голосования и сейчас менять тоже не будем):
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский
Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев
Православная активистка Оксана Иванова
Главный федеральный инспектор Свердловской области Михаил Каган
Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко
Протоиерей, настоятель Храма на Крови Максим Миняйло
Медиаменеджер Ринат Низамов
Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко
Начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева
Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов
Сейчас редакция «URA.RU» формирует экспертный совет, членам которого мы предложим выбрать из тройки лидеров народного голосования политика 2019 года.
Время и место церемонии вручения премии «Политик года» мы сообщим нашим читателям позже.
Для участия в голосовании необходимо авторизоваться через одну из соцсетей и кликнуть по понравившемуся кандидату в интерактивном поле. Отдать свой голос можно только один раз!
Голосуем!