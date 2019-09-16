Объединение России и Белоруссии начнется в декабре

Россия и Белоруссия готовы к экономической интеграции, но без политики не обойдется Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Процесс политической интеграции России и Белоруссии становится неизбежным. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают: обнародованный план объединения экономик двух стран — лишь подготовительный этап. Москва заинтересована в максимальном влиянии на союзное государство, в ином случае Минск перейдет под тотальный контроль Запада. Конкретные решения по интеграции ожидают уже в декабре.

Происходящее сегодня является подготовкой — каждая из сторон обозначает свои позиции, утверждает в разговоре с «URA.RU» белорусский политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант. По его словам, публикация в российских СМИ проекта «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» свидетельствует о том, что Минск желает сначала решить экономические вопросы, прежде чем перейти к политическим.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко привык проводить многовекторную внешнюю политику, говорят эксперты Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Ключевым пунктом документа является объединение налоговых систем. Ожидается, что к 1 апреля 2021 года будет принят единый налоговый кодекс. Еще два пункта программы — объединение таможенной политики и энергополитики с 2021 года. Также предлагается создание единого набора норм регулирования «промышленной политики». «Если эти вопросы будут решены, можно будет переходить к формированию единых политических органов», — признает Дзермант. Он подчеркнул, что первые реальные решения, возможно, будут приниматься уже в этом году, в декабре, однако публично они вряд ли будут афишироваться.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что белорусский лидер Александр Лукашенко будет всячески затягивать политический процесс. «Хитрый батька использует все преференции, но не идет на политические уступки. Где, например, признание Крыма российским? Москва постоянно слышит от Минска различные предложения по вариантам взаимодействия при налоговом маневре России и снижению стоимости энергоносителей. Но, например, в вопросах приватизации Лукашенко Москве навстречу не идет», — пояснил «URA.RU» Калачев.

Запад попробует сорвать процесс российско-белорусской интеграции, уверены некоторые политологи Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Однако объявленный формат сотрудничества предполагает и политическую интеграцию, уверен заместитель заведующего кафедрой государственной политики МГУ, директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов. «Для окончательной интеграции остаются вопросы внешней политики и безопасности. По безопасности у нас нет особых разногласий, а во внешней политике Минск демонстрирует желание лавировать между Востоком и Западом. Реализация экономического интеграционного пакета поможет существенно снизить амплитуду таких колебаний», — заявил он «URA.RU». Впрочем, Вилисов не исключил, что объявление о готовности «глубокой интеграции» может катализировать внутриполитические процессы в Минске: «В белорусской элите пророссийских политиков и союзников осталось очень мало. Элита во многом ориентирована на Запад, также существует ряд институтом и общественных организаций, готовые эту элиту поддержать. Народ в такой ситуации на самом деле мало что решает».

Он обратил внимание и на тот факт, что на фоне конфронтации Москвы и Киева, белорусско-украинские отношения «сохранялись теплыми постоянно». «Расширяются контакты [Минска] с Евросоюзом, США. Запад активизировался уже давно, много инвестируя в Белоруссию. Причем инвестиции оказались куда более эффективными, нежели наши — они создают сплоченные и идеологически подготовленные группы, способные оказывать серьезное влияние на политику. У России такого мобилизационного ресурса в Белоруссии практически нет», — подчеркнул Вилисов. Он признал, что перед Западом стоит задача — выхватить Белоруссию из поля политического влияния России. «Широкое экономическое сотрудничество еще не является гарантией того, что ситуация не может опрокинуться. Вспомните Украину», — сказал Вилисов.

По его мнению, сценарий майдана вряд ли окажется реальным в Минске: «Более вероятным видится вариант „дворцового переворота“. Сейчас между Москвой и Западом без преувеличения начнется битва за Минск».

Поэтому Россия сейчас вынуждена ускорить переговорный процесс, заявил «URA.RU» эксперт Института региональной экспертизы Марат Хамидуллин. «По меньшей мере, нам нужен единый союзный парламент. Его появление автоматически поставит вопрос о том, сколько, в частности, должно быть президентов, а также проблему гарантии прав граждан Белоруссии», — пояснил собеседник агентства. Он также не исключил, что Запад может предпринять попытку переломить ситуацию и сорвать процесс российско-белорусской интеграции.