Екатеринбургские депутаты готовятся к отставке спикера

Пост спикера, который занимает Игорь Володин, заинтересовал других амбициозных политиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Группа депутатов в думе Екатеринбурга планирует поднять вопрос об отставке спикера Игоря Володина. Зачинатели интриги проводят консультации с коллегами, в ходе которых собирают претензии к работе председателя и формируют проект плана совместных действий. Спикергейт планируется запустить в ближайшее время.

Как сообщили «URA.RU» источники, знакомые с работой неформальной инициативной группы, в основе претензий к Володину — чрезмерные мягкость и либерализм, которых не ожидали от бывшего силовика. «Спикер не пользуется своим правом прерывать выступающих. В результате нарушается регламент. Тому же Константину Киселеву (депутат от «Яблока», — прим. авт.) позволяется выступать по пять раз в течение часа, обсуждение большинства вопросов превращается в его монолог. Порой создается ощущение, что именно Киселев у нас спикер.

Даже [бывший председатель думы Евгений] Ройзман себе такого не позволял, заставляя придерживаться временных рамок и своих, и чужих», — пояснил собеседник агентства.

Оппонентов спикера также не устраивает чрезмерная и порой неоправданная, на их взгляд, эмоциональность в общении с коллегами. Некоторые зачинщики спикергейта также считают, что председатель иногда дает подчиненным противоречивые распоряжения, что сказывается на эффективности работы органа власти.

По слухам, пост спикера не прочь занять Константин Киселев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Статусный представитель думы не исключает, что перечисленные претензии являются лишь поводами. Он подозревает, что истинная причина лежит в политической плоскости: «Спикергейт на руку команде мэра Александра Высокинского. Известно, что в ходе обсуждения проекта бюджета Екатеринбурга на 2020 год депутаты планируют подвергнуть резкой критике как главу города, так и его команду. Если дума погрузится во внутриусобную войну, руководство мэрии проведет проект бюджета через думу без особых проблем».

Также есть мнение, что за атакой на Игоря Володина стоит команда бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова, который потерял в 2018 году контроль над городской думой и теперь получил шанс вернуть утраченные позиции.

Некоторые увидели за попыткой спикергейта тень Владимира Тунгусова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сторонники Игоря Володина называют попытку коллег дестабилизировать ситуацию в думе «бурей воды в стакане». По их мнению, распространяющие слухи о скором спикергейте депутаты не смогут реализовать задуманное: «Для смены председателя думы необходимо 19 голосов. Раскачивает же ситуацию максимум два-три депутата, у которых нет ни внутренней решимости, ни организационной поддержки добиться задуманного». Собеседники подчеркивают, что думу продолжают контролировать авторитетные екатеринбургские бизнесмены, которые не допустят ее раскола по какому-либо признаку.

Одним из представителей группы, которая выступает за отставку Володина, называют депутата гордумы Константина Киселева. Он сам это опровергает: «Такой группы нет, и, следовательно, я в нее не вхожу. Более того, считаю, что Игорь Володин — один из двух самых явных претендентов на звание „Политик года“ [в номинанты одноименной премии „URA.RU“ он не попал]. А что касается возглавить думу — я человек реалистичный, понимаю, какая там работа и поэтому возглавлять ее не планирую».

Сторонники Володина уверены, что зачинщики спикергейта не наберут 19 голосов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сам Игорь Володин относится к интригам отдельных коллег спокойно. «За последний год значимость думы, как органа власти, существенно выросла. Мы доказали свою самостоятельность, независимость, способность определять развитие города. Разумеется, выросла значимость фигуры спикера. У отдельных коллег могло появиться желание возглавить думу».

Володин признался, что знает фамилии затевающих интригу депутатов: «Это единицы, на провокации со стороны которых я никогда не реагировал. Никаких инициативных групп они официально не регистрировали. Работать надо, а не интригами заниматься. А работать можно только сплоченно, опираясь на мнение населения и думского большинства».

Аналогичного мнения придерживается уральский политтехнолог Александр Пирогов. По его мнению, начало борьбы за пост председателя думы было ожидаемо: «Дума стала органом не только самостоятельным, но и доминирующим. Символическая значимость поста спикера выросла. Если ранее субъектам городской политики было без разницы, кто его занимает, то сейчас у них появляется желание поставить на эту позицию своего человека».

Пирогов уверен, что команда Высокинского не имеет отношения к политическому кризису в думе ввиду своей слабости. Отрицают свою причастность к происходящему и в самой мэрии. «Те депутаты, которые хотят сотрудничать с администрацией, сумели наладить тесные конструктивные контакты с заместителями главы и руководителями структурных подразделений. Спикер Игорь Володин, к большому сожалению, не проявляет энтузиазма в работе с мэрией», — пояснил источник в администрации Екатеринбурга.