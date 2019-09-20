На Урале рассказали, когда изобретут лекарство от ВИЧ

Тюменская область находится на 9 месте по темпам заражаемости ВИЧ среди регионов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Эпидемия ВИЧ на Урале

Тюменская область, несмотря на внешнее благополучие, не уходит из топа регионов России по зараженности ВИЧ-инфекцией. Статистика региона: 112,4 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения (данные Роспотребнадзора на конец 2018 года). Выше в антирейтинге расположились лишь Кемеровская (193,3), Иркутская (151,9), Свердловская (142,6), Новосибирская (142,0), Челябинская (140,7), Томская (127,9) области, Пермский (132,9) и Красноярский (115,0) края.

Главврач регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИД Владимир Романов в интервью «URA.RU» объяснил, что происходит: почему вирусом стали чаще болеть пенсионеры, как жители деревень заставляют пройти анализы, и что говорят тем, кто узнает страшный диагноз, который скоро, уверен собеседник, начнут лечить.

— Владимир Викторович, Тюменская область является благополучным регионом по многим показателям, но постоянно оказывается в топ-10 по темпам заражаемости ВИЧ. Почему так происходит?

Статистика внушает оптимизм главврачу тюменского СПИД-центра Владимиру Романову Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— Сразу подчеркну, что у нас уже третий год фиксируется снижение по темпам заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Если в 2017 году темпы снизились на 0,2%, то по итогам 2018 года — уже на 10,9%. А за восемь месяцев 2019 года мы имеем показатель в минус 7,6%, что не может не радовать. И поэтому у меня есть большая надежда, что в скором времени мы покинем девятую строчку антирейтинга, и выйдем за пределы первой десятки.

— А почему показатели росли раньше? И из-за чего стали снижаться?

— Основной костяк ВИЧ-инфицированных в регионе сегодня — это люди от 30 до 49 лет, то есть поколение, выросшее в 90-е годы, когда в страну пошел мощный наркотрафик. Соответственно, основной путь заражения был через иглу. Борьба с наркоманией дала свои плоды, сейчас население чаще заражается половым путем, поэтому темпы снижаются. Не могу не отметить и большую работу по профилактике ВИЧ.

— Растет ли количество больных в абсолютных цифрах?

— Да, но это общемировой тренд. На конец 2017 года в Тюменской области проживало 16077 ВИЧ-положительных граждан, на конец 2018 года — 17058. По итогам семи месяцев этого года — 17653 человек. Но рост обусловлен еще и тем, что больные, получающие терапию, живут практически столько же, сколько и люди без ВИЧ.

— Можно ли сказать, что раньше ВИЧ был уделом маргиналов, а сейчас вирусом заражаются вполне успешные люди?

— ВИЧ вообще вышел за рамки ключевых групп.

Раньше таковыми считались потребители инъекционных наркотиков, мужчины-гомосексуалисты, коммерческие секс-работники. Так вот сегодня ВИЧ вошел в общую популяцию. Заражаются все больше через гетеросексуальные контакты. И произошел возрастной сдвиг — сейчас мы все чаще выявляем заразившихся пенсионеров, а базовая часть заразившихся находится в возрасте от 30 до 50 лет.

ЗОЖ помогает пенсионерам жить дольше. И заражаться ВИЧ Фото: Марина Молдавская © URA.RU

— Кстати, в каком рекордном возрасте у нас области был обнаружен ВИЧ?

— Мужчине на момент выявления было 86 лет, заразился он половым путем. Любви все возрасты покорны. Сейчас активно идет пропаганда ЗОЖ, люди после выхода на пенсию не лишаются красок жизни — и это не может не радовать. Проблема в том, что население в возрасте 50+ почему-то считает, что в их кругу общения ВИЧ не существует. Но вирус не выбирает ни пол, ни возраст, ни расу, ни социальное положение.

— Вы сказали, что в Тюменской области преобладает половой путь передачи ВИЧ — сколько это в процентах?

— По состоянию на сегодняшний день, 70%. Остальные — это заразившиеся при приеме наркотиков. И очень небольшой процент вертикального заражения от матери к ребенку — к счастью, такие случае очень редки, мы проводим эффективную терапию беременных с положительным статусом, которая позволяет им рожать здоровых детей. Кстати, здесь тоже наметился тренд — еще в 2017 году половым путем было заражено 53% ВИЧ-инфицированных.

Лекарств для ВИЧ-инфицированных в Тюмени хватает Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— Тема нехватки лекарств для ВИЧ-инфицированных периодически возникает в некоторых регионах России. У нас в области как с этим дело обстоит? Хватает ли медикаментов, выделяются ли необходимые средства?

— Средства выделяются. И федеральные поставки идут, и департамент здравоохранения Тюменской области обращает на это внимание. И когда мы говорим о нехватке того или иного препарата, нам сразу помогают. Поэтому в Тюменской области глобальных перебоев нет, а за другие регионы сказать не могу.

— Другая проблема — ВИЧ-диссидентство. В регионе уже было несколько трагических случаев, когда погибал ребенок, например. Ведете ли вы статистику, сколько ВИЧ-диссидентов живет у нас в области? Как в принципе бороться с этим явлением?

Главврач СПИД-центра предлагает бороться с ВИЧ-диссидентами, используя опыт противодействия экстремизму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Как такового реестра ВИЧ—диссидентов у нас нет, мы не ведем статистики — это связано в том числе еще и с защитой персональных данных. Что касается борьбы с этим явлением — то те трагические случаи, о которых вы говорите, они тоже повлияли на часть ВИЧ-диссидентов — они решили получать терапию. Ведь мы всегда открыты к этим людям. Другое дело, что надо законодательно ввести некоторые ограничения по распространению информации, запрету тех групп, где отрицается ВИЧ. Поймите, я не против свободы слова, но если какие-то люди отрицают неоспоримые научные факты, манипулируют сознанием других, толкая их по сути к смерти, это надо решать. Возможно, по аналогии с тем, как закрываются и блокируются экстремистские ресурсы. Кроме того, требует решения вопрос о принудительном лечении инфицированных беременных, которые отказываются от

терапии, подвергая опасности здоровье и жизнь будущего ребенка. По решению суда, конечно.

— А какое наказание должно применяться к тем, кто распространяет ложную информацию? Уголовное или административное?

— Мое личное мнение — если доказано, что подобная информация привела к гибели человека — безусловно, должна быть уголовная ответственность.

— Как обстоит дело с диагностикой ВИЧ в сельской местности? Все-таки, у селян свой особый менталитет.

— Не надо на селян наговаривать, они прекрасно информированы о проблеме. Другое дело, что у них нет постоянного доступа к презервативам. Если человек в городе хоть ночью может пойти в круглосуточную аптеку, купить презервативы в супермаркете, то на селе они часто недоступны. Кроме того, качественные контрацептивы для жителей районов бывают дороги. Что касается менталитета, расскажу случай. Мы совместно с НКО «Поколение» проводили тестирование в нескольких районах региона, выезжали прямо туда. Нас отговаривали, мол, деревенские жители не пойдут проверятся — вся деревня же тут же узнает. Но когда было объявлено, что каждому сдавшему кровь на анализ будет выдано по три презерватива — народ косяком пошел. Одна женщина даже попросила дважды взять у нее кровь — говорит, «я для зятя еще презервативы возьму». Так что, проблема

В тюменских селах проблема доступа к презервативам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

доступа к контрацептивам есть, но на селе знают о необходимости защиты.

— Как часто вы выезжаете в муниципалитеты?

— Мы работаем практически по всей области. В этом году провели тур «Пять городов», в рамках которого провели мероприятия в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске. Вставали в центральной части города на нашей брендированой машине, проводили экспресс-тестирование, консультировали. Тем, у кого выявляли ВИЧ, тут же давали своеобразную маршрутную карту — что делать, к какому врачу в первую очередь обратиться и так далее. Радует, что люди сами к нам идут — причем, те, кому это надо.

— Кто это?

— Те люди, которые знают, что в прошлом у них был опасный опыт, и понимают необходимость проверки. Вообще, в последнее время наметился хороший тренд, когда знать свой ВИЧ-статус стало, если можно так сказать, модным.

Люди понимают, что ВИЧ — это не смертельная болезнь, и чем раньше ты начнешь проходить терапию, тем лучше. Многие новые пары совместно проходят тест, и это повышает доверие друг к другу. Причем вне зависимости от результата анализа.

— Не одно десятилетие ходят слухи о разработке лекарства от ВИЧ. Как вы считаете, есть ли предпосылки, что в обозримом будущем оно будет создано?

Владимир Романов назвал два главных слова, которые должен услышать каждый ВИЧ-инфицированный Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— Я как врач всегда надеюсь на лучшее. Когда я был студентом, гепатит С назвали «ласковым убийцей», но прошли десятилетия и его научились лечить. Проблема борьбы с ВИЧ стоит перед всем миром — им занимаются наши коллеги и в России, и за рубежом. Поступают разные данные об успешных результатах, но нужно понимать, что эти результаты должны еще пройти ряд апробаций. Это займет несколько лет. Мы очень сильно продвинулись в терапии, например, на сегодняшний момент клинические испытания проходит препарат, который нужно принимать только раз в месяц — человеку нужно всего лишь 12 инъекций в год, чтобы нормально жить. Поэтому, мой личный прогноз — в течение 10 лет в мире появится и профилактическая вакцина против ВИЧ, и само лекарство, устраняющее заболевание.

— И последний вопрос. Какие главные слова нужно сказать человеку, который только что узнал о своем положительном ВИЧ-статусе?

— Не бойся.