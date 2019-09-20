Реформирование вуза запущено, процесс займет до двух лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандал в Уральском государственном экономическом университете из-за гонений на заподозренного в гомосексуализме студента развивается на фоне реформы, которая будет стоить должности ректору вуза. Как стало известно «URA.RU», Минобразования РФ вернулось к идее слияния УрГЭУ с Уральским институтом управления — филиалом РАНХиГС. После ее окончания уральский вуз станет частью академии госслужбы, а гей-скандал лишь приближает конец экономического университета.

УрГЭУ — крупнейший экономический вуз на Урале. Сегодня в нем обучается около 15 тысяч студентов. Университет закончили многие известные в регионе бизнесмены, бывшие и действующие госуправленцы, в нем защищал диссертацию его ректор Яков Силин. В одном квартале с ним находится филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

В УрГЭУ ждали ревизоров еще весной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как сообщил «URA.RU» представитель ректорского сообщества, Министерство образования РФ активно прорабатывает механизм объединения двух вузов в ближайшее время. «Главными для реформы являются экономические причины. Здания УрГЭУ и Уральского института управления находятся в одном квартале, занимаемые ими земельные участки граничат друг с другом. Гораздо эффективней управлять этих хозяйством из одного кабинета», — поясняет он

По неофициальным данным, Яков Силин не поддержал идею о превращении УрГЭУ в филиал другого учебного заведения. В частных разговорах он говорит об уникальной роли и традициях экономического университета — его закончили десятки VIP, сыгравших значимую роль в истории Свердловской области. Но имиджевые позиции ректора резко ухудшились после того, как он и назначенный им проректор Роман Краснов подтвердили, что в университете идет слежка за студентами. Они также не стали отрицать, что из-за подозрений в нетрадиционной ориентации, сделанных на основе мониторинга соцсетей, может быть поднят вопрос об отчислении учащегося. Уральцы, недовольные подобными нравами в УрГЭУ, потребовали уволить ректора за гомофобию.

Срок контракта с Яковым Силиным истекает через год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силин выступает против концепции, которую разрабатывали еще до начала его работы ректором — и отказываться от нее не собираются. Реформу обсуждали в 2018, в 2019 прошла подготовка в РАНХиГС: на смену опытному политологу и бывшему сотруднику уральского полпредства Александру Александрову пришел 30-летний сотрудник Санкт-Петербургского филиала РАНХиГС Дмитрий Репин. Ожидалось, что в марте этого года в вуз прибудут ревизоры из Минобрнауки РФ, главной задачей которых станет инвентаризация находящегося на балансе университета имущества. Отчет должен был стать основой для последующей передачи найденных активов другому юрлицу. По неизвестной причине, ревизия не состоялась, однако процесс подготовки к объединению идет.

Опрошенные сотрудники УрГЭУ, уверены в неизбежности нововведений. Они вспоминают, что срок трудового контракта с действующим ректором Яковом Силиным заканчивается в ноябре 2020 года. Если бы учредитель университета — министерство образования и науки РФ — был заинтересован в переназначении действующего ректора, то уже начал бы предварительные согласования по данному вопросу. Однако никаких сигналов о судьбе действующего ректора из Москвы пока не поступало.

Ожидается, что новый вуз будет создан на базе Уральского института управления Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Федеральное министерство готовит объединение вузов, которое изменит всю управленческую структуру УрГЭУ и РАНХиГС — поэтому нет необходимости досрочно увольнять Силина, даже несмотря на созданный им гей-скандал, который вышел на федеральный уровень. Достаточно дождаться завершения срока его трудового контракта и после этого спокойно ликвидировать УрГЭУ», — рассуждает источник в университете.

По его мнению, гей-скандал поможет в перспективе бесконфликтно убрать Силина: «Он выглядит непрофессиональным руководителем, неспособным контролировать ситуацию в собственном вузе и налаживать отношения с прессой, такой специалист в перспективе не нужен».

«URA.RU» направило в УрГЭУ запрос с просьбой прокомментировать возможность объединения вуза с Уральским институтом управления. Ответ на запрос на момент выхода статьи не поступил.

Дозвониться до ректора Уральского института управления — филиала РАНХиГС не удалось.