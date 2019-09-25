Инсайды, без которых нельзя судить о годе работы мэра Высокинского

Мэр готов идти в народ. Но этого мало Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

25 сентября Александр Высокинский отметил год на посту мэра Екатеринбурга. Сразу после назначения глава города был подающим надежды управленцем, миротворцем, на которого возлагали надежды на консолидацию элит, участника главных городских политических конфликтов. Сегодня многие его обвиняют во всех городских проблемах, предлагают отправить в отставку, сомневаются в способности руководить областной столицей. Силовики возбудили уголовное дело на первого вице-мэра, в администрации прошли первые обыски. Но Высокинский держится и уходить не собирается. Залог жизнестойкости главы города во многом кроется в его недостатках, хотя у главы есть и неочевидные достоинства.

Главной проблемой и проклятием Высокинского стал особый склад его ума. Это не пронырливый и хитрый ум политика, а абстрактный мыслительный аппарат философа, который чаще оперирует не реальными, а идеально-иллюзорными сущностями. Ходили слухи, что именно на почве любви к философии Высокинский сошелся со своим бывшим заместителем Анатолием Гагариным.

Очевидцы рассказывали, что они любили на пару часами рассуждать об этических аспектах взглядов Канта и о спирали развития Гегеля, забывая о насущных кадровых, финансовых и политических проблемах.

Говорят, что Александр Высокинский и Анатолий Гагарин были друзьями Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Взгляд на город через призму общефилософских проблем бытия стал особенно заметен в истории с несостоявшимся повышением зарплат. Обращаясь к депутатам с предложением одобрить резкое увеличение расходов на содержание администрации города, Высокинский строил в своей голове образ идеального Екатеринбурга. В этом иллюзорном городе чиновники принципиально не берут взятки и отказываются от приглашений на работу в коммерческие структуры, так как хорошо зарабатывают и тратят все силы на служение муниципалитету.

Но Екатеринбург-реальный отказался выписываться в придуманную мэром схему. В нем неожиданно для Александра Высокинского оказались жители, для которых чиновники являются не профессиональными менеджерами, а лишь народными слугами. И эти жители уверены, что чиновники должны зарабатывать как слуги, а не как хозяева. В нем оказались депутаты, не желающие отдавать контроль над городом в чужие руки. А где-то далеко за границами Екатеринбурга оказалась Москва, в которой руководство «Единой России» взглянуло на историю с повышением зарплату со своей кремлевской колокольни и настоятельно попросило мэра быть скромнее.

Решение о повышении зарплаты екатеринбургским чиновникам было отменено по указанию Андрея Турчака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жизнь ощутимо стукнула мэра по голове. Но Высокинский выводов не сделал. Он не признал, что недруги поджидают его даже перед входом в собственный кабинет. Глава не стал злее, решительней, расчетливей, самостоятельней. Не стал слезать с взрощенного в своей голове чистого розового слона и продолжил верхом на нем путь в светлое будущее.

В результате мэр серьезно затянул решение о кардинальном обновлении собственной команды. Исходя из только ему ведомых причин он не избавлялся от доставшихся ему от предшественников заместителей, руководителей управлений и департаментов, глав районов. Откладывал принятие новых правил работы с МУПами и подрядчиками.

Качество уборки улиц прошлой зимой не выдерживало никакой критики Фото: Анна Майорова © URA.RU

Высота сугробов на улицах предыдущей зимой росла одновременно с уверенностью мэра, что все подчиненные на местах должны выполнять его указания. То, что система не работает и его указания саботируются, Высокинский признал лишь когда до таяния снега оставались считанные дни. Он пригрозил подчиненным массовыми отставками и персональной ответственностью. Но ни наложения ответственности, ни приказов об увольнении так и не последовало.

Та же вера в идеалы дала Высокинскому силы, чтобы выйти в мае к протестующим в сквере у Театра драмы горожанам. Он был уверен, что толпа прислушается к нему, как к носителю власти, и сделает выводы из его слов.

Но подходящие слова мэр найти не смог. Речь получилась штамповано-чиновничьей, чрезвычайно далекой от настроения и ожиданий присутствующих. Толпа не прислушалась и освистала мэра.

Толпе больше пришелся по душе подошедший к ней в тот же вечер экс-глава города Евгений Ройзман. Потому, что Ройзман, как как циничный практик, способный в любой момент направить оппонента в пешее эротическое путешествие, рубанул с плеча и сказал то, что хотели услышать массы. А Высокинский предстал перед взбудораженными горожанами в образе неспособного стукнуть кулаком по столу чиновника-идеалиста.

Александр Высокинский не побоялся лично выйти к протестующим в сквер Фото: Ната Чернохатова © URA.RU

Тем не менее, способность мэра выйти в народ позволила ему набрать политические очки. Противники строительства храма оценили шаг Высокинского и приняли его предложение войти в состав рабочей группы по урегулированию конфликта. То, что те же самые общественники спустя несколько месяцев выйдут из переговоров, мэр вряд ли предполагал. Но сработал именно этот сценарий.

Гораздо сложнее строились отношения Александра Высокинского с депутатами городской думы. Они начались со взаимных клятв в верности и взаимоподдержки — прошлой осенью муниципальные парламентарии горячо защищали проект мэра по повышению расходов на выплату зарплат чиновникам.

Простую политическую мудрость, что сегодняшние друзья могут стать завтра врагами, глава города предпочел не вспоминать — его команда не пыталась создать в думе фракцию лояльных депутатов, не наносила профилактические удары по спикеру и его окружению.

После майских протестов ситуация прогнозируемо обернулась против главы города. Дума начала предпринимать настойчивые попытки поднять вопрос об отставке мэра, чуть не заблокировала предложенные им поправки к бюджету-2019, критиковала главу по любому поводу. Возможно, именно политический идеализм помог мэру пережить эту атаку, сохранив пост и нервные клетки. Но перевести игру на поле противника и начать интриговать против атакующих его депутатов мэр так и не решился.

В годовщину со дня вступления в должность неприятный «подарок» мэру преподнесли силовики, возбудив уголовное дело против его первого заместителя Александра Ковальчика и проведя обыски в кабинете вице-мэра. В ближайшие дни главе города придется отказаться от заранее запланированных речей об итогах работы за год и дальнейших планах и бросить все силы на спасение репутации собственной команды. Ведь правило «своих не бросают» актуально сегодня в чиновничьей среде как никогда.

Первый год Высокинский провел на посту мэра в тепличных условиях. Но уже с завтрашнего дня у него начнется настоящая жизнь, реальная политика. Если Александр Высокинский не учтет допущенные ошибки, не выкинет из кабинета труды Канта и не научится стучать по столу кулаком так, чтобы слышно было во всей мэрии, в новом политическом сезоне его ждут еще большие сложности.

Противостояние мэра с городской думой еще не закончилось Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уже на следующий день после опроса о строительстве храма Святой Екатерины по городу могут прокатиться новые градостроительные протесты. И тогда от Высокинского потребуются более решительные инициативы, чем созыв новой рабочей группы.

Группа депутатов думы Екатеринбурга во главе с Константином Киселевым предпримет попытки по отстранению мэра от должности. И медлительность, мягкотелость станут прямым путем к политическому фиаско. Главе придется занимать предельно жесткую позицию в переговорах с контролирующими думу авторитетными бизнесменами по вопросу о приватизации муниципального имущества.

Сможет ли мэр быть не менеджером и функционером, а политиком, найдет ли решимость показать, кто в городе главный — далеко не философский, а вполне практический вопрос. И решение этого вопроса в интересах всего Екатеринбурга. Иначе начнется «карусель мэров», которая городу точно будет не на пользу.