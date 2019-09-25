Судьба Ковальчика зависит от нового начальника Управления ФСБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возбуждение нового уголовного дела против первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика — ответ силовиков на политические события, происходившие в Екатеринбурге начиная с сентября 2018 года по сегодняшний день. В этом уверены источники «URA.RU» в структурах городской и областной власти.

Собеседники агентства предполагают, что удар направлен в первую очередь против контролирующих думу Екатеринбурга группы авторитетных бизнесменов, с которыми вел переговоры по ключевым вопросам Ковальчик. В частности, именно вице-мэр разрабатывал с участием последних проекты по приватизации или передаче в концессию крупнейшего муниципального предприятия «Водоканал».

Дело Квальчика связано с борьбой за МУП «Водоканал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Уже летом у Александра Ковальчика был на руках пакет документов на кандидатуру нового гендиректора „Водоканала“, согласованную на всех уровнях. Он был настолько уверен в силе своих контрагентов, что проигнорировал предупреждения о скором возбуждении против него нового уголовного дела [об этом „URA.RU“ писало в „Инсайдах“]. Такие предупреждения он получал неоднократно. Но глава города по какой-то причине заблокировал это назначение», — говорит источник.

По его мнению, вето на смену власти в «Водоканале» и последующей его передаче в частные руки наложил мэр Александр Высокинский, считающий, что данное предприятие должно остаться в муниципальной собственности.

Высокинский был против приватизации «Водоканала» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Опрошенные «URA.RU» представители власти предполагают, что твердая позиция мэра по данному вопросу стала поводом для атаки на него со стороны контролируемых авторитетными бизнесменами депутатов думы Екатеринбурга. И последние начали осуществлять политическое давление на Александра Высокинского — контролируемые ими депутаты периодически начали неофициально поднимать вопрос об отставке главы города.

Собеседники агентства не исключают, что для стабилизации политической ситуации в Екатеринбурге силовики могут пойти на крайние меры. В частности, как вероятный обсуждается вариант повторения событий 2003 года. Тогда силовики возбудили ряд уголовных дел на представителей окружения некоторых авторитетных екатеринбургских бизнесменов, нанеся удар по их экономической базе. В течение последующего десятилетия эти бизнесмены воздерживались от участия в политике.

ФСБ возвращается в политическую повестку Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральский политтехнолог Александр Пирогов предложил не делать поспешных выводов и дождаться официального вступления в должность нового руководителя УФСБ по Свердловской области Алексея Зиновьева. «Все станет понятно, после того как этот человек приедет в Екатеринбург. Политические последствия у дела Ковальчика будут. Но какие именно — зависит от вводных, которые даст новый начальник управления», — уверен эксперт.

Как ранее сообщало «URA.RU», в мае вступил в силу обвинительный приговор против директора ООО «Научно-производственный торговый дом „Чистый город“» Евгения Загуменова и директора ООО «Уральская строительная компания» Виталия Юдина. Они были обвиняемыми по делу о незаконном складировании осадков сточных вод МУП «Водоканал» с Южных очистных сооружений. Как считают источники, осужденные бизнесмены, либо люди в их окружении могли дать показания, что незаконное складирование согласовывалось и производилось с ведома Ковальчика — ранее он возглавлял муниципальный «Водоканал».

Сам Александр Ковальчик в интервью «URA.RU» заявил, что узнал о возбуждении против него уголовного дела из прессы и пока не готов давать комментарии по нему. Получить комментарии силовых структур не удалось.