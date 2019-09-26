Свердловский министр возвращается на старый пост

Светлана Учайкина не смогла занять уверенные позиции в кабмине Евгения Куйвашева Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Реформа свердловского правительства

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина еще ждет главный подарок на 60-й день рождения, который отметила 20 сентября. Несколько источников «URA.RU» в органах власти утверждают: чиновница рассчитывала, что курирующий вице-губернатор Павел Креков согласует ее возвращение на должность директора екатеринбургского Театра юного зрителя.

Слухи об отставке Учайкиной ходили еще в сентябре 2018 года: «URA.RU» тогда сообщало имя ее вероятного преемника — Сергея Радченко. Тогда директор Тюменского концертно-театрального объединения стал замминистра культуры Свердловской области — источники агентства подчеркивали, что это — основа для будущего карьерного роста.

Глава управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская (справа) уже покинула должность. Отставка ее коллеги из минкульта не за горами, обсуждают в правительстве региона Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На погружение в вопросы свердловского минкульта у Радченко был год. «Светлана Николаевна очень рассчитывала уйти в отставку как раз в юбилей. Она устала и не чувствует поддержки внутри правительства. Вроде даже уже проговорила все с Крековым, тот согласился поддержать. Почему не согласовали — неясно», — поделился погруженный в ситуацию источник. О планах Учайкиной покинуть пост по достижению 60 лет знают и отдельные члены правительства.

В органах областной власти Светлана Учайкина появилась 29 ноября 2016 года — в момент формирования губернатором Евгением Куйвашевым своего нового правительства. До этого с 2010 года она была директором екатеринбургского ТЮЗа. Считается, что на свой пост она попала благодаря первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову — чиновница считается одним из наиболее лояльных ему управленцев. По другой версии, ее кандидатуру лоббировал вице-спикер свердловского Заксобрания и один из кандидатов на пост главы Екатеринбурга Виктор Маслаков — с ним в хороших отношениях муж Учайкиной — Владислав, занимающийся бизнесом.

Обновленный ТЮЗ — один из самых современных театров города, пост его руководителя — желанная должность для менеджеров в сфере культуры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Известно, что изначально Учайкина рассчитывала получить пост директора Свердловского театра драмы. «Впоследствии выяснилось, что [действующего директора театра драмы Алексея] Бадаева так просто не убрать — у отца [советника губернатора, бывшего главврача Областной клинической больниц №1 Феликса Бадаева] все еще слишком сильное лобби», — объяснил причину провала осведомленный источник.

Инсайдеры удивились срыву назначения министра Учайкиной в ТЮЗ. Источник в мэрии, однако, утверждает, что пост директора учреждения культуры стал предметом расторговки мэрии с усиливающими свое влияние в городе группой авторитетных бизнесменов. С момента созыва новой думы в Екатеринбурге год назад группа старается получить в свои руки максимально капиталоемкие муниципальные активы. Представитель бизнес-сообщества знает, что на пост руководителя театра помимо министра Учайкиной претендует и Екатерина Береснева — руководитель фирмы, работающей под брендом «Уралбилет» и заместитель директора ККТ «Космос». Возглавить организацию у нее не получилось, в связи с чем было принято решение сменить место работы.

Учайкина надеялась, что вице-губернатор, в прошлом экс-министр культуры региона Павел Креков поможет ей устроить карьеру Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В том, что директора ТЮЗа Евгению Умникову будут менять, инсайдеры в мэрии и обладминистрации не сомневаются. Ее имя засветилось сразу в нескольких заметных скандалах, а аппаратные позиции мгновенно ослабли после отставки начальника управления культуры Татьяны Ярошевской, много лет поддерживавшей экс-коллегу (в прошлом Умникова — начальник департамента образования администрации Екатеринбурга)

Один из скандалов, дискредитирующих директора ТЮЗа, случился совсем недавно, когда на сцене ТЮЗа в рамках фестиваля «Реальный театр» показали обнаженную натуру детям, необъяснимым образом попавшим на постановку для возраста «18+». Театр скандал быстро погасил, дав аргументированное объяснение произошедшего, но резонанс подхватили федеральные СМИ, а свердловская прокуратура инициировала проверку описываемых ими фактов.

Еще одну невыгодную для себя ситуацию Умникова спровоцировала не сама. Ее муж Александр и сын Антон в мае приняли участие в несанкционированных акциях протеста, участники которого противостояли строительству собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра. «Для работающей в системе пусть и бывшей чиновницы такое неприемлемо. Все-таки считается, что члены семьи должны разделять интересы друг друга и как-то согласовывать действия», — объяснил знакомый представитель областной власти.

Дозвониться до Екатерины Бересневой оперативно не удалось. Получить комментарий Евгении Умниковой не вышло — она находится за рубежом. Светлана Учайкина не ответила на звонок.