Почему нельзя пропускать новую выставку в Москве

Выставка «Ткани Москвы» — и про искусство, и про историю, и про технологии Фото: архив музея Москвы

В Москве открылась выставка «Ткани Москвы», которая заставит взглянуть на историю столицы с неожиданной стороны — через текстиль. Экспозиция работает в Музее Москвы и заявляет, что ткань — это и история, и искусство.

Этими принтами жила Москва! Фото: музей Москвы

Проект рассказывает обо всех этапах становления текстильной индустрии. От ар-нуво и агиттекстиля до космических сюжетов оттепели, от оп-арта до абстракции времен застоя. «„Ткани Москвы“ — это первый в истории современной России подробный рассказ о текстильной Москве, — говорит куратор выставки Александра Селиванова. — Если искусство текстиля советского авангарда часто экспонируется и неплохо изучено, то ткани предыдущих и последующих десятилетий обычно оказываются в тени».

Выставка разделена на пять временных разделов. Через модернистские рисунки дореволюционной эпохи и интерьерные панно с драконами, ирисами и насекомыми можно оказаться в одном из салонов XIX века. А через ткани, впитавшие агитационные темы первых десятилетий страны Советов, можно понять, как разнопланово Советский Союз доносил до населения нужные смыслы.

Ткани, из которых шили платья наши бабушки и прабабушки впервые выставлены в музее Фото: музей Москвы

Настоящим началом истории отечественного текстильного дизайна можно считать 1920-е годы. Этой эпохе посвящен рассказ о ВХУТЕМАСе, Высших художественно-технических мастерских, где впервые был открыт текстильный факультет. На «Тканях Москвы» представлена реконструкция рабочих мест трех художниц и преподавательниц ВХУТЕМАСа: Людмилы Маяковской, Варвары Степановой и Любови Поповой. Каждая из них намеренно отказалась от привычной всем живописи ради «производственного искусства», которое служит народу. «„Угадать“ ситчик было для нее несравненно привлекательней, чем „угодить“ эстетствующим господам от чистого искусства», — написано во втором номере журнала «Леф» за 1924 год, в материале, посвященном Любови Поповой.

Организаторам было важно распространить имена дизайнеров тканей — они зачастую остаются в тени Фото: музей Москвы

«Текстильный дизайн — недооцененный вид изобразительного творчества. Редко кто может вспомнить имя хотя бы одного художника, который разрабатывал рисунки для многочисленных предметов одежды и быта. Не зря тканевый созвучно с теневым, ведь труд ткачих и создателей узоров часто остается невидимым», — говорят организаторы.

Кураторы выставки признаются, что для них важно впервые представить публике экспозиции двенадцати замечательных художниц, десятилетиями создававших тканевый дизайн, но неизвестных сегодня: Марии Ануфриевой, Натальи Киселёвой, Натальи Кирсановой, Анны Андреевой, Натальи Жовтис и других. Эти художницы формировали образы наших мам и бабушек. В нарядах этих художниц советские девушки влюблялись и работали, учились и гуляли по старой Москве. И кто знает, может быть, те ткани, которые увидят посетители музея, предпочитали когда-то Анна Ахматова и Марина Цветаева, Вера Холодная и Зинаида Гиппиус.

Выставка «Ткани Москвы» проходит в Музее Москвы (Зубовский бульвар, 2, корпус 1) до 15 декабря.