Дональду Трампу грозит импичмент за телефонный разговор с Михаилом Зеленским Коллаж: «URA.RU»

Из очередного выпуска «Инсайдов» вы узнаете, что кортеж полпреда стал пользоваться «зеленой волной». — Куйвашев предложил доверенного чиновника на пост главы «Водоканала». — Министров ждут проблемы из-за плохой поддержки Шипулина. — Фигурант уголовного дела Ковальчик провел совещание по коррупции. — Глава «Атомстройкомплекса» устроил разнос команде из-за пилота «Уральских авиалиний». — Текслер готовит «черные метки» мэрам. — Для глав районов в Тюменской области добавили критерий оценки. — Комарова собирается купить недвижимость в Ханты-Мансийске. — Мэра Салехарда отправляют в Минприроды РФ. — Решетников не теряет надежды забрать в Москву своего друга. И многое другое. Приятного чтения!

Инсайды Челябинской области

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Инсайды Курганской области

Инсайды Свердловской области

Кортеж полпреда стал пользоваться «зеленой волной»

Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургские автомобилисты обратили внимание, что полпред президента в УрФО Николай Цуканов в последнее время предпочитает использовать все имеющиеся у него преференции. В частности, на время проезда кортежа главы включают «зеленую волну» — раньше этого или не делали, или это не так бросалось в глаза. Единственное, что спасает город от серьезных пробок, уверены наблюдатели, тот факт, что Цуканов предпочитает приезжать на работу пораньше, не попадая в дорожные часы пик.

Куйвашев разберется с тем, кто подставил его перед строителями

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, говорят, перед отпуском (стартовал 26 сентября) дал команду изучить причины плохой подготовки встречи с крупными застройщиками. Ведь вместо конструктивного обсуждения планов она вылилась в перепалку на повышенных тонах с требованием снять с должности замглавы Екатеринбурга по капстроительству Алексея Бирюлина. Среди потенциальных виновников, которым могут предъявить претензии за это, называются глава Екатеринбурга Александр Высокинский и министр строительства Михаил Волков.

Куйвашев предложил доверенного чиновника на пост главы «Водоканала»

Руководителем МУП «Водоканал» в Екатеринбурге может стать глава свердловского департамента госжилстройнадзора Алексей Россолов. Источники «URA.RU» рассказали, что эту кандидатуру якобы поддерживает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Главе надоела возня вокруг МУПа, и он делегирует туда доверенного человека».

К концу года свердловской власти нанесут серьезный удар

Александр Мамаев © URA.RU

Инсайдеры утверждают, что в состав власти Оренбуржья могут попасть свердловские чиновники, тесно работавшие с новым оренбуржским губернатором Денисом Паслером в бытность его свердловским премьером. Попутно уйдет первый вице-губернатор Алексей Орлов, который заберет часть своей команды. Итогом может стать подрыв системы управления Свердловской области, а учитывая острейший дефицит кадров, восстановить ее в короткие сроки не едва ли получится, волнуются наблюдатели.

Министр Смирнов не смог выйти из карьерного пике

Свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов переживает второй карьерный кризис за год, шепчутся в кулуарах. После не самой удачной мусорной реформы чиновнику «досталось» за слабую подготовку к отопительному сезону. «Наложение двух негативных факторов может иметь непредсказуемые последствия», — отмечают наблюдатели.

Министров ждут проблемы из-за плохой поддержки Шипулина

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация губернатора даст оценку участию свердловских министров в кампании экс-биатлониста Антона Шипулина, избиравшегося в Госдуму. В частности, в резиденции идет подсчет, кто из глав ведомств объезжал Серовский округ и как часто. «В лидерах глава Минздрава Андрей Цветков, а вот министр образования Юрий Биктуганов и министр транспорта Василий Старков рискуют попасть в черные списки», — утверждают инсайдеры.

Цветков заступился за гинеколога, попавшего под политическую зачистку

Ходят слухи, что хирургу-гинекологу Эдуарду Мамину, которого со скандалом увольняли из ГКБ №7 из-за связей со старой городской командой, удалось сохранить свою должность благодаря вмешательству свердловского министра здравоохранения Андрея Цветкова. По словам инсайдеров, чиновник предупредил горздрав и администрацию больницы, что «не допустит сведения счетов и межличностных конфликтов».

Москва устраивает свердловским единороссам внезапную проверку

Свердловские сплетники предполагают, что в октябре некие нанятые федеральным руководством «Единой России» телефонные операторы начнут обзванивать рядовых свердловских членов «ЕР» и задавать им вопросы о деятельности депутатов российского и свердловского парламентов. Руководство свердловской ячейки партии, поговаривают, заранее переживает: ни официального оповещения о предстоящем опросе, ни регламента его проведения в Екатеринбург не направлялось.

У Ионина уменьшаются шансы замять уголовное дело

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В окружении депутата Госдумы Дмитрия Ионина обеспокоены перспективами уголовного дела, возбужденного из-за стрельбы политика из охолощенного автомата. Недавно березовский городской суд осудил на три года двух свердловчан, совершивших аналогичный проступок. «Прецедент показывает, что замять такое дело не так уж и просто, и депутата может ждать суровое наказание», — сказал собеседник «URA.RU».

Авторитетные бизнесмены выставили партнерам условия сотрудничества

Наблюдатели обсуждают странный пост депутата думы Екатеринбурга Дмитрия Николаева на странице в Facebook. Тот поздравлял главу города Александра Высокинского с годом работы на посту, но в итоге перешел к поздравлению в адрес спикера гордумы Игоря Володина. Текст содержал едкое замечание-намек на то, что спикер хоть и главный среди равных, но все же должен помнить, что быть сильным он сможет, только если будет «советоваться с коллегами, интересоваться их мнением, прислушиваться к ним». Политически подкованные наблюдатели сделали вывод, что это было «приглашение к сделке», а к какой — узнаем уже скоро.

В администрации Екатеринбурга ждут назначения Чемезова

В мэрии Екатеринбурга ходит сплетня, что первый заместитель главы города Александр Ковальчик настолько эмоционально отреагировал на возбуждение против него уголовного дела, что в частных разговорах заявляет о готовности подать в отставку «по собственному». Услышав это, чиновники уже начали гадать, кто сможет занять освобождающееся место. По их мнению, наиболее вероятно назначение на этот пост свердловского замгубернатора Олега Чемезова.

Благодаткова ушла в отпуск, оставив два заявления на имя главы

Говорят глава комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова уходя в отпуск, положила на стол главы сразу два заявления — о двухнедельных каникулах и об увольнении. Положено второе «на всякий случай» или же подразумевает «нежелание подписывать отдельные акты выполненных работ» — в мэрии пока не расшифровали. Слухи об уходе Благодатковой на пенсию идут с начала лета, хотя сама чиновница стабильно объясняет, что «имеет право выйти на пенсию, но пока делать этого не собиралась.

Фигурант уголовного дела Ковальчик провел совещание по коррупции

Владимир Жабриков © URA.RU

В мэрии Екатеринбурга потешаются над заседанием антикоррупционного совета, который прошел в мэрии 27 сентября. Традиционно в нем принимают участие чиновники, а также руководители силовых ведомств и разговоры не вызывают ни единого повода для улыбки. Сегодня, однако, перед заседанием улыбались практически все, ведь председательствовал на совете первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик. 25 сентября против него было заведено уголовное дело — чиновник подозревается в злоупотреблении полномочиями в период, когда он возглавлял екатеринбургский «Водоканал». Злые языки тут же пошутили: «Правильно говорят, если не можешь победить — возглавь».

Силовики еще придут в мэрию, но не только к чиновникам

На Александре Ковальчике уголовные дела в мэрии не закончатся: как утверждают слухмейкеры, в ближайшее время объектами интереса силовиков станут как иные высшие чиновники горадминистрации, так и, вероятно, депутаты думы Екатеринбурга. Последним ничего серьезного вменяться не будет, заверяют интриганы, а бить будут по пока еще незапятнанной репутации и самолюбию.

Куземка часто ходит в полпредство…

Анна Майорова © URA.RU

Немногие завсегдатаи резиденции уральского полпреда с удивлением рассказывают о том, что в полумраке пустых коридоров регулярно сталкиваются с замглавы Екатеринбурга Екатериной Куземкой. Самые осведомленные даже рассказывают, что она стала частой гостьей заместителя полпреда Виктора Дубенецкого. Что объединяет опытного дипломата и идеолога муниципальной политики — вопрос открытый. Наблюдатели подозревают, что Куземка, опасаясь возможных проблем, хочет заручиться поддержкой статусного покровителя.

… тем более что к экспериментам с «черной» газетой все больше вопросов

Количество недоброжелателей Куземки увеличивается, и ей пора задуматься об этом, рассуждают слухмейкеры. В политтусовке уже нет сомнений, что именно ей принадлежит идея запустить черную газету «Сквер». В 24-страничном цветном анонимном издании критикой людей, которые якобы причастны к протестам из-за строительства храма. Газету видели уже не только в столице региона, но и в городах-спутниках, в частности, Березовском. При этом все больше функционеров приходят к мысли, что перед голосованием за площадку для храма нужно забыть о былых конфликтах, а не раздувать их.

Замглавы Екатеринбурга собирает коллекцию слухов

В мэрии Екатеринбурга обсуждают новое увлечение замглавы города по вопросам капстроительства и землепользования Алексея Бирюлина. Якобы любые разговоры он начинает с баек, которые собеседники слышали про него. Поговаривают, что причиной тому — критика ряда строителей, которые устроили информационную атаку на чиновника.

Роман Шадрин хочет возглавить свердловское ЛДПР

Анна Майорова © URA.RU

По непроверенным слухам, бывший директор екатеринбургского ЦПКиО Роман Шадрин начал переговоры с федеральным руководством ЛДПР о назначении его на пост координатора свердловского отделения партии. Есть версия, что согласование проходит успешно. Если Шадрин получит желаемый пост, он практически гарантирует себе избрание в 2021 году в Заксобрание области.

Киселев выбивает себе пост председателя свердловского «Яблока»

По слухам, депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев мог заключить политическую сделку с руководством Свердловской области. Якобы он обязался «слить» протест против строительства в центре Екатеринбурга храма Святой Екатерины, внеся раскол в ряды противников проекта, но попросил взамен помочь ему избраться руководителем свердловского отделения «Яблока». Выборы председателя партотделения пройдут в ноябре.

Глацких планирует вернуться в общественно-политическую жизнь

Владимир Жабриков © URA.RU

Замдиректора ДИВС «Уралочка» Ольга Глацких, прославившаяся фразой «государство не просило рожать», может вернуться в общественно-политическую жизнь Свердловской области. Слухачи утверждают, что это может произойти самым неожиданным образом. Дело в том, что в регионе воюют две федерации: новая, получившая аккредитацию, но пока не успевшая набрать значительный аппаратный вес и старая, потерявшая аккредитацию, а потому неспособная присваивать разряды. Интриганы утверждают, что Глацких подыгрывает последним для того, чтобы с их помощью сместить главу новой федерации — Елену Мурзину и занять ее место. Чем закончится это противостояние — станет понятно совсем скоро.

«Бакстер-групп» начал формировать свердловскую информповестку

Слухмейкеры увидели некую закономерность в социально-политических скандалах, возникавших в последние месяцы в Свердловской области. Все они (гей-скандал в УрГЭУ, слив об отставке спикера думы Екатеринбурга, склоки вокруг выбора мест для строительства храма и проведения универсиады и многие другие) вбрасывались в информповестку с почти равной периодичностью и по схожим каналам.

У наблюдателей сложилось впечатление, что таким образом некие силы формируют в регионе искусственную информационную повестку, чтобы отвлечь внимание жителей от невыгодных власти тем. Кое-кого даже посетила мысль, что подобный заказ могли взять на выполнение политконсультанты из небезызвестной «Бакстер групп».

Мэру Березовского удалось сохраниться, несмотря на атаки предшественника

Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев согласовал избрание мэра Березовского Евгения Писцова на новый срок. Последнее время бывший глава, депутат Заксобрания региона Вячеслав Брозовский активно пытался сменить власть в спутнике Екатеринбурга, но его попытки оказались безрезультатными, говорят слухмейкеры. «Эта новость успокоила местную элиту, выстроившую рабочие отношения с мэрией», — заметил источник.

Новым ректором УрГЭУ станет Вера Соловьева

Гей-скандал в Уральском государственном экономическом университете якобы уже подвел компетентных людей в правительстве РФ к мысли о желательности увольнения ректора вуза Якова Силина. Не исключено, что об этом уже стало известно представителям свердловских ФПГ, которые не прочь предъявить претензии на освобождающийся пост. По слухам, наибольшую расторопность проявили руководители УГМК. Возможно, они видят новым ректором УрГЭУ советницу Андрея Козицына, бывшего свердловского министра торговли Веру Соловьеву.

Глава «Атомстройкомплекса» устроил разнос команде из-за пилота «Уральских авиалиний»

Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что у истории с подаренными экипажу «Уральских авиалиний» квартирами есть продолжение. Якобы после того, как пилот авиакомпании отказался переезжать в подаренную квартиру, объяснив это тем что семье будет тесно в «однушке», у главы «Атомстройкомплекса» — его называют одним из основных спонсоров подарка — случилась настоящая истерика, и он чуть не уволил весь пиар-отдел, в котором работает в том числе супруга депутата Константина Киселёва.

Ростелеком провел гигабитную линию в Екатеринбурге ради мэра?

Слухмейкеры рассказывают забавные нюансы о красивом PR-сюжете про главу Екатеринбурга Александра Высокинского. Тот вместе с сотрудниками «Ростелекома» две недели назад «на камеры» подключил многоэтажку на Эльмаше к высокоскоростному интернету (до гигабита в секунду). Спустя несколько дней жильцы обнаружили, что возможностью получить этот самый гигабитный интернет в свои квартиры они не могут и предположили, что проведен он был только по двум причинам: дать шанс «попиариться» главе города и провести гигабитную линию в одну единственную квартиру, где, по всей видимости, проживает кто-то из сотрудников «Ростелекома».

Инсайды Челябинской области

Текслер готовит «черные метки» мэрам

Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер говорил после инаугурации, что у него «есть вопросы к некоторым главам». Говорят, он имел в виду подготовку к отопительному сезону. К этому времени у него уже были данные по городам и районам, где главы тормозили процесс. В этом списке, к примеру, мэр Копейска Андрей Фалейчик, глава Красноармейского района Юрий Сакулин. Был там и мэр Златоуста Вячеслав Жилин, уволившийся по требованию Текслера еще до выборов губернатора.

К слову, Копейск и Красноармейский районе уже продемонстрировали проблемы и в зиму входят тяжело. Златоуст вообще на грани провала, а и. о. мэра Алексей Карюков с ситуацией не справляется, поэтому ни на какую поддержку на выборах мэра со стороны области рассчитывать не может. А теперь список попала и мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова, за аварию с водоснабжением.

Уже известно какой мэр следующий на отставку

В целом же, как говорят инсайдеры, за проблемы с отопительным сезоном и коммуналкой могут последовать кадровые решения. Увольнениями главам городов и районов за такие провалы грозили все прежние губернаторы — Петр Сумин, Михаил Юревич и Борис Дубровский. Но отставок не получалось, так как оказывалось, что снять главу с должности против его воли сложно. Текслер же на примере Челябинска и Златоуста показал, что увольнять нерадивых мэров можно и нужно, поэтому церемониться ни с кем не будут. А начнут именно с мэра Верхнего Уфалея Веры Усковой. Сначала устроят показательный разбор полетов, а потом заставят уволиться.

Векшин готовится к новой должности

Будущему вице-губернатору по внутренней политике Челябинской области Анатолию Векшину, а постановление подпишут на будущей неделе, готовят сферу вопросов. Болтают, что под него могут вывести молодежную политику, которая сейчас закреплена за министерством образования регионов. Губернатор Алексей Текслер уже как-то обмолвился, что «молодежку» как отдельное направление, должен курировать профильный вице-губернатор и, возможно, что речь шла о Векшине. Есть вероятность, что под Векшина заведут и главное управление юстиции, как это было в Мурманской области.

Главный по капремонту меняет работу

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что директор Челябинского областного фонда «Региональный оператор капремонта» Вадим Борисов в скором времени покинет свою должность. Инсайдеры сообщают, что Борисов — основной претендент на должность начальника Государственной жилищной инспекции (ГЖИ). Должность вакантна с тех пор, как губернатор Алексей Текслер не подписал новый контракт с начальником ГЖИ Олегом Датских. А бумаги на Борисова уже ушли в Москву, на согласование в Минстрой РФ.

Мякуш спешит согласовать списки на выборы-2021

Спикер Заксобрания Челябинской области и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш начал формировать предварительные списки кандидатов в ЗСО нового созыва. Выборы пройдут через год. Но первые претенденты на участие в них ходят в кабинет Мякуша. В отличие от муниципальных выборов в Челябинске, ему не нужно согласовывать списки с врио мэра Натальей Котовой, поскольку он сам возглавляет и партию, и ЗСО. Депутаты шутят, что если так дело пойдет, то мандаты распределят еще до Нового года.

Голиков уже не «сменщик»

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что вице-спикер ЗСО Олег Голиков больше не рассматривается как потенциальный сменщик Владимира Мякуша на посту председателя Заксобрания и лидера регионального отделения «ЕР». Инсайдеры рассказывают, что когда после выборов Мякуш сказал своему кругу — мол, работаем до 2020 года, Голиков заметно погрустнел. Хотя у него и оставалась надежда, что смена руководящих кадров в парламенте и партии произойдет раньше, до окончания сроков полномочий областного парламента. Теперь же инсайдеры рассказывают — при всех вариантах, уйдет ли Мякуш раньше или проработает до 2020 года, Голикову высокие посты не светят. Что-то поменялось и Голиков уже не фаворит. Зато воспрял духом вице-спикер ЗСО Константин Захаров. Он решил, что роль «сменщика» теперь его.

Мотовилова «заказали» федеральным СМИ

Вадим Ахметов © URA.RU

А еще в Заксобрании области говорят, что в Челябинск приехали журналисты одного из федеральных интернет-изданий. Они ищут компромат на депутата ЗСО, замглавы регионального отделения «Единой России» Александра Мотовилова. При этом столичные корреспонденты собирают информацию не столько про его коммунальный бизнес, сколько про семью и, в частности, историю с усыновленными детьми. Теперь все гадают, с чем связана готовящаяся «чернуха». С тем ли, что Мотовилов стал проявлять слишком большую активность, мечтая вернуться в большую политику при новой власти, или с чем-то другим?

Проигравшие выборы в гордуму Челябинска кланы готовятся к ЗСО…

Челябинские кланы, лишившись контроля над городской думой Челябинска, собираются бороться за места в Заксобрании Челябинской области. Консультации на тему участия в региональных выборах ведет так называемая «советско-калининская группа». Депутат Госдумы Андрей Барышев намерен взять реванш за разгром во время муниципальной кампании. Его коллега Валерий Гартунг на волне позитивного отношения к нему губернатора Алексея Текслера рассчитывает на расширение и без того самой большой фракции (пять депутатов) среди всей системной оппозиции в Законодательном собрании.

…, а Мительман хочет сменить отца

Вадим Ахметов © URA.RU

К выборам в Заксобрание Челябинской области готовится и бывший вице-спикер, а ныне рядовой депутат гордумы Илья Мительман. Председателем комитета ЗСО сейчас является его 67-летний отец Семен Мительман. Инсайдеры говорят, что он не собирается баллотироваться на шестой срок полномочий и намерен сворачивать политическую карьеру. Илья Мительман хочет сменить отца в ЗСО и продолжить депутатскую династию.

Ему велели помириться с Барышевым

Говорят, что война, которую развязали на выборах в райсоветы Челябинска депутат Госдумы Андрей Барышев и депутат гордумы Илья Мительман, обсуждалась в Москве, на закрытом совещании в генсовете «Единой России». Оба, в разгар выборной кампании, не вняли требования регионального руководства партии прекратить войну. В итоге оба не смогли получить желаемого числа мандатов в думе, а Мительману, который рассчитывал на высокие посты, приходится довольствоваться ролью простого депутата. При этом Мительману вообще светила перспектива остаться на районном уровне. Теперь Барышеву и Мительману пригрозили завершением политической карьеры. «Эти выборы будут для вас последними, если вы продолжите войну на уровне гордумы или Курчатовского райсовета», — заявили им. Инсайдеры уверяют, что угрозы реально отрезвили обоих, с учетом их будущих намерений.

Шмидт проявляет характер

Вадим Ахметов © URA.RU

Новый спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт в предыдущих трех созывах считался бесконфликтным депутатом. Коллеги были уверены, что он будет неким ручным «болванчиком», готовым кивать на любые предложенные решения и с ним легко будет договориться. Некоторые даже предприняли попытку начать расторговку. Однако Шмидт дал понять, что у него есть своя позиция, и он готов ее отстаивать. Многие депутаты этого не ждали. Похоже с новым спикером гордумы придется считаться всем кланам, считавшимися вчерашними хозяевами города.

Котова «омолодит» градостроителей

Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что когда вице-мэр Челябинска по строительству Владимир Шамне вернулся из Казани и поделился с врио мэра Натальей Котовой своими впечатлениями, та приняла принципиальное решение. Шамне рассказал, что самые креативные идеи в столице Татарстана, успешно реализованные, принадлежат молодым архитекторам. Говорят, Котова решила, что такую практику надо внедрять в Челябинске. Поэтому в комитете по градостроительству и архитектуре мэрии Челябинска ожидается смена руководящих кадров, придут молодые. А отставку главного архитектора, перевалившего за 60-летний порог, Николая Ющенко ждут уже на будущей неделе.

Мэр Челябинска ищет заместителя

Вадим Ахметов © URA.RU

А еще говорят, что отставка вице-мэра Челябинска Владимира Алейникова дело решенное. К нему были вопросы по контролю за качеством дорожным работ, но он, кроме этого, провалил процесс по озеленению. Соответствующий контракт с одной фирм, который был заключён в начале сентября управлением дорожного хозяйства, будет расторгнут. Подрядчик не выходит на связь. Врио мэра Наталья Котова расценивает такие огрехи не иначе как саботаж и профнепригодность. Котова уже ищет нового человека на место Алейникова.

Котова рассердилась на Шинина

Кресло зашаталось не только под Алейниковым, но и под 62-летним вице-мэром Александром Шининым. Этот заместитель Натальи Котовой проваливает программу цифровизации, за которую отвечает лично. Речь идёт о переходе на цифровое телевидение. Выяснилось, что на крышах 400 многоэтажек все еще нет коллективных антенн. Шинин должен был решить этот вопрос с управляющими компаниями, но процесс застопорился. До полного перехода на «цифру» осталось пара недель, и часть горожан, преимущественно пенсионеры, останутся без телесигнала. Это может быть причиной отставки Шинина.

Тарасов будет «смотрящим» Котовой

Вадим Ахметов © URA.RU

После назначения Дмитрия Тарасова вице-спикером гордумы Челябинска на освобожденной (постоянной) основе, ему пришлось уволиться с поста главврача горбольницы №1. Политтусовка поначалу восприняла это кадровое решение, как желание мэра Натальи Котовой освободить должность руководителя ГКБ, возможно, под какого-то своего человека. Однако сейчас депутаты говорят, что все совсем не так. Тарасов будет «глазами и ушами» градоначальницы в думе. Неслучайно он параллельно возглавил комиссию по местному самоуправлению — эта структура будет организовывать выборы мэра.

Силовики продолжают пугать чиновников мэрии

А в мэрии Челябинска сотрудники следственного управления СК РФ по региону продолжают расследовать тайные уголовные дела, связанные с прежним руководством. Те чиновники, к которым возникает вопросы, ссылаются на потерю памяти: «Не помним, как и что подписывали». Некоторые спешат уйти в отпуск или на больничный, а кто-то уже нанимает дорогих адвокатов. К слову, и тех адвокатов, что работали на экс-губернатора Михаила Юревича. А силовиков очень интересует одна история. Как получилось, что мэрия отдала оперативное управление муниципальному автономному учреждению (МАУ) «Горсад имени Пушкина» дорогую дорожную спецтехнику? А МАУ, в свою очередь, отдала технику в безвозмездное пользование частным фирмам, подконтрольным чиновникам. То есть фактически находящаяся в собственности города спецтехника предоставлена частным организациям бесплатно. Именно эти вопросы пугают сотрудников мэрии.

Депутаты отменили банкет

Вадим Ахметов © URA.RU

Первое заседание гордумы Челябинска нового созыва войдет в историю не только потому, что полностью сменилось руководство. Впервые за многие годы не было традиционного застолья. Раньше, даже после обычных сессий, народные избранники собирались, чтобы поздравить именинников месяца, вскладчину накрывали стол для быстрого фуршета. А иногда шли в ресторан. На первой сессии, как говорится, сам бог велел посидеть всем вместе и поднять шампанское по случаю начала новой политической пятилетки.

Но инсайдеры рассказывают, что на этот раз не было ни банкета в ресторане, ни даже легкого фуршета в думе. Депутаты потолковали на крыльце мэрии и разошлись. Причины не в скупости, и даже не в отсутствии симпатий друг к другу. После того, как губернатор Алексей Текслер отказался от традиционного фуршета на инаугурации, гордума решила последовать его примеру.

Буйновский и Никитин поссорились

Кондрат Александров © URA.RU

Говорят, что бизнесмен Артур Никитин окончательно разругался со своим давних другом, бывшим вице-губернатором, адвокатом Сергеем Буйновским. Если раньше Буйновский представлял интересы Никитина, то теперь адвокат ушел работать к олигарху, депутату ЗСО Константину Струкову. Инсайдеры говорят, что Никитин так рассердился на своего бывшего приятеля, что написал на Буйновского заявление на сорока листах — в ФСБ, Генпрокуратуру РФ и СКР. И не только на Буйновского, но и на других бывших друзей и партнеров, описав их связи с местными силовикам. Говорят, там названы очень громкие фамилии.

Ершов мечтает сменить Антипова

Сергей Леонов © URA.RU

Бывший спикер Курчатовского райсовета Вячеслав Ершов не смирился с ролью рядового районного депутата. Он провел на этих выборах целый пул кандидатов и рассчитывал попасть в гордуму. Коллеги говорят, что новая цель Ершова — стать главой Курчатовского района. Действующий руководитель Сергей Антипов считается человеком «токсичного» бизнесмена и депутата Госдумы Андрея Барышева, бывшего в фаворе у прежней городской власти. Говорят, что в Курчатовском районе самая большая вероятность смены главы среди всех семи территорий Челябинска. И этой возможностью хочет воспользоваться Ершов. А помочь ему в этом может спикер Заксобрания области и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш, который дружит с его отцом. Хотя многие уверены, что за Ершова-младшего Мякуш вписываться не станет.

…, а Селещук — самого Ершова

Вадим Ахметов © URA.RU

После того, как экс-спикер Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслав Ершов не попал в гордуму и остался рядовым депутатом в своем районе, коллеги решили свернуть его политическую карьеру. Сергей Селещук может занять последнюю должность, которую занимает бывший спикер — пост главы местного отделения «Единой России». В отличие от Ершова Селещук прошел в гордуму и даже возглавил ключевую комиссию — по бюджету, налогам и муниципальному имуществу. В таком статусе он является первым претендентом на лидерство в районном отделении партии. Тем более, что никто больше из Курчатовского райсовета не получил «портфели» в гордуме нового созыва.

Технологам выставили счета

Проигравшие кандидаты в депутаты райсоветов, те, что вложили в свои кампании большие средства, провели ревизии. Кое-кто выяснил — значительная часть денег ушла не на листовки, не на «полевиков», а в карманы технологов. Особенно хорошо «нагрелись» на наглядной агитации, так как на этих выборах особенно разгорелась война за стенды. Соперники уничтожали друг у друга листовки, едва их успевали вывесить, и было легко списать расходы на подобные форс-мажоры. Говорят, что среди технологов, затеявших нечестную игру с клиентами, есть известные имена. Даже готовят некий «черный список» тех, кто нечист на руку.

Инсайды Тюменской области

Для глав районов в Тюменской области добавили критерий оценки

В Желтом доме рассказывают, что глав муниципалитетов Тюменской области теперь будут оценивать и по уровню протестных настроений в районах. Якобы губернатор Александр Моор был очень недоволен активностью аппозиции в Викулово, где жители требовали отставки главы. Если в Тюмени все относительно спокойно, то рядом с областной столицей может возникнуть целый «оппозиционный пояс». Под угрозой — Тюменский, Упоровский и Ярковский районы. «Губернатор как опытный политик призывает глав действовать мягко — не угрозами, а вовлечением оппозиции в совместные социальные проекты», — добавляют сплетники.

Главе Общественной палаты региона пророчат отставку…

Николай Бастриков © URA.RU

По слухам, глава Общественной палаты (ОП) Тюменской области Геннадий Чеботарев через полгода не пройдет через процедуру переизбрания. Якобы на его место пророчат более молодого кандидата — нынешнего руководителя аппарата ОП Артура Юрьева. О причинах смены руководства достоверно неизвестно. «Но все помнят, что Чеботарев преподавал в университете у экс-губернатора Владимира Якушева, а вот нынешний глава региона Александр Моор у него не учился», — напоминают слухмейкеры. Глава региона внимательно относится к кадровым вопросам любого уровня, поэтому Чебатотареву в пору задуматься о том, как сохраниться на посту, отмечают уже другие сплетники.

… и его перспективы оказались не такими радужными, как предполагалось

Еще недавно Чеботарева активно сватали в Государственную думу в 2021 году как представителя Тюменской области, но, похоже, политическая карьера общественника оказалась под большим вопросом. Чеботарева планировали ввести в нижнюю палату российского парламента на место единороссов Эрнеста Валеева или Николая Брыкина, которые якобы думали над завершением депутатской карьеры. «Однако они передумали. А на место тюменских депутатов в Госдуме Ивана Квитки и Анатолия Карпова Чеботарева никто рассматривать не будет», — утверждают слухачи.

Главной коммунистке Тюменской области нашли замену

Николай Бастриков © URA.RU

В курилках облдумы шепчутся, что главе регионального обкома КПРФ Тамаре Казанцевой, которой якобы очень недовольны в федеральном руководстве партии, нашли замену. По слухам, областное отделение коммунистов может возглавить полузабытый Леонид Липа, последняя активность которого пришлась на выборы в гордуму Тюмени в 2014 года. «Последние годы он оставался за спинами своих товарищей, но при этом в скандалах не замечен, и всегда придерживался генеральной линии партии. Чем не кандидат», — рассуждают инсайдеры.

Моор возродит традицию, заложенную при Якушеве

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В кулуарах Желтого дома шепчутся, что губернатор Александр Моор возродит «Губернаторские чтения». Последний раз лекции, собиравшие всю элиту региона, проводились в апреле 2018 года, когда губернатором был еще Владимир Якушев.

«Губернаторские чтения» представляют собой серию лекций об инновациях, экономике, бизнесе и управлении. Считается, что с их помощью региональные чиновники получали знания, которые применяли потом в работе. Ранее чтения были своеобразным брендом региона.

«Поговаривают, что в графике Моора нашлось время для мероприятия, и он распорядился в срочном порядке восстановить традицию чтений», — сообщают инсайдеры.

Застройщики ищут заказчика протеста против развязки

В бизнес-кругах Тюмени активно обсуждают, что застройщики нового района возле Комарово ищут заказчика протеста против строительства новой развязки. «Поговаривают, волна была поднята для того, чтобы помешать быстрому росту многоэтажек. Якобы подогревают ее юристы, работавшие в этих компаниях и обиженные на них. А организатора пока найти не могут, но, по слухам, это одна из строительных компаний, которая не смогла зайти на эту территорию», — высказывают свою версию слухачи.

Тюменские единороссы решили отказаться от пенсионеров

Екатерина Сычкова © URA.RU

В кулуарах Желтого дома тревожно шепчутся о директиве центрального аппарата партии «Единая Россия», спущенной в Тюмень после межрегионального совета. «В рамках подготовки к выборам 2021 года пришло распоряжение делать ставку на молодежь, а пенсионеров не брать. И это серьезный удар по региональному отделению партии, где очень много „возрастных“ кандидатов. Вряд ли своего поста лишится спикер Сергей Корепанов, но вот депутатам Фуату Сайфитдинов, Николаю Бабину, Юрию Коневу, Владимиру Столярову и другим пенсионерам стоит задуматься», — переживают слухачи.

В регион зайдет новая партия

В депутатских курилках из уст в уста передается информация о том, что в скором времени в Тюмени откроется отделение Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) Андрея Богданова. «Таким образом в Москве хотят на грядущих в 2021 году выборах в облдуму „отщепить“ кусочек голосов у КПРФ. При этом КПСС успешно выступала на выборах в гордуму Тюмени в 2013 году», — сообщают инсайдеры. По их словам, партия Богданова может забрать на выборах один мандат, а это вполне может лишить главную коммунистку Тюмени Тамару Казанцеву уже привычного ей статуса депутата облдумы.

Руссу прочат на место Горицкого

Дмитрий Ткачук © URA.RU

На задворках тюменской облдумы не утихают разговоры по поводу депутатского места «на зарплате» Дмитрия Горицкого. «Продолжают муссироваться слухи о том, что Горицкий якобы собирается уходить из думы ради какого-то очень крутого бизнес-проекта, который будут реализовывать при крепкой поддержке правительства области. На его место главы комитета прочат новоизбранного строительного магната Николая Руссу», — иронизируют сплетники.

Застройщика подозревают в сокрытии проблем

В бизнес-кругах Тюмени передают сплетню про то, что за красивым фасадом застройщика «Страна Девелопмент» скрываются какие-то проблемы. «Внезапно обнаружилось, что компания не платит аренду за земельный участок. Точно не известно, но, похоже, что именно на нем возводится их скандальный проект „Европейский берег“. При этом сумма смешная — около 70 тысяч рублей, которую город уже потребовал от них через суд», — удивляются слухачи. На этом фоне тревожно выглядит принятое «Страной» решение тихо забрать из Арбитража претензию к УФАС, где они опротестовывали результаты проверки ведомства их скандальной рекламы «Европейского берега».

Грандиозные планы Кухарука начали рушиться

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В городской администрации шепчутся, что планы главы Тюмени Руслана Кухарука по созданию единого исторического комплекса на улице Ленина рассыпались в прах. «Выяснилось, что здание „Круглой бани“ отделяет от „Гостиного двора“ [сейчас в нем находится областной военный комиссариат] узкая полоска „чужой“ земли. И находится она в собственности госкорпорации „Дом.рф“, которая выставила участок на продажу. Но городское правительство его выкупать, конечно, не будет, поэтому технически создать единый ансамбль не получится», — огорчаются слухачи.

Управделами думы переживает из-за потери полномочий

В курилках облдумы обсуждают, что глава управления делами тюменской облдумы Владимир Юрьев очень переживает по поводу утраты полномочий. «Внутри парламента начались стремительные структурные изменения. Из-за этого его управление потеряло независимость и теперь слито с думой. А это — потеря контроля над огромными суммами, которыми ранее оперировало управление делами», — отмечают слухачи.

Инсайды ХМАО

Губернатор Югры хочет высказаться на скандальную тему

Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова решила провести новую онлайн-трансляцию на одну из самых сложных и спорных для региона тем — о жилищных программах. В последнее время с ней связано много скандалов. Поэтому Комарова решила лично обсудить с югорскими ипотечниками и дольщиками все актуальные вопросы. «Не исключено, что в ходе этого разговора могут прозвучать какие-то новые решения давно существующих проблем», — строят предположения слухачи.

Комарова собирается купить недвижимость в Ханты-Мансийске

В югорском правительстве обсуждают слух, что губернатор ХМАО Наталья Комарова собирается купить недвижимость в Ханты-Мансийске. Глава региона живет в резиденции, но подумывает и о собственной квартире или доме, куда всегда могли бы приезжать ее внуки. «Видимо, сильно привязалась к региону, что впрочем, неудивительно за столько лет работы», — шепчутся в кулуарах Белого дома.

В кресло директора депсоцразвития Югры рвется бывший сити-менеджер Нягани

Говорят, что освободившееся место директора департамента социального развития Югры рассчитывает занять бывший сити-менеджер Нягани Римма Докукина. Экс-чиновница сейчас рассматривает любые вакантные должности в окружном правительстве. «Недавно она сваталась в департамент жилищно-коммунального комплекса, теперь увидела, что есть более перспективное место в депсоцразвития. Но, правда, чтобы занять должность директора нужно пройти целую кучу собеседований. Так что задача крайне непростая», — смеются слухачи.

Экс-руководитель пиар-кошелька югорских властей ищет работу

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новую должность в правительственных структурах ищет для себя и экс-директор учреждения «Открытый регион» Оксана Макеева. Ее прежний трудовой контракт был закончен и не продлен этим летом. Макеева рассчитывала, что может побороться за место окружного директора департамента культуры. Однако попытка получить это кресло оказалась безуспешной. «Возвращаться обратно на ПМЖ в Томскую область Макеева не хочет и рассчитывает на какое-то трудоустройство в Ханты-Мансийске», — обсуждают сплетники.

В Югре из-за технических проблем проваливается важное интернет-голосование

Ходят слухи, что при голосовании на сайте «Открытого региона» за общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году в Югре, возникли технические проблемы. Пользователи жалуются, что их мнение остается не учтено, хотя они делают все строго по процедуре. «Сургутянам, например, чтобы получить деньги из федерального бюджета по нацпроекту, необходимо набрать больше 28 тысяч голосов жителей на сайте, что и так, крайне непросто. А тут они еще срезаются просто из-за технических ошибок», — сетуют сплетники.

Чиновники мэрии Сургутского района возмущены решением главы

Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, что чиновники администрации Сургутского района жутко недовольны ограничениями интернета, которые с недавних пор существуют в мэрии. Это существенно тормозит работу. Причем ужесточение коснулись в первую очередь рядовых специалистов, на которых и ложится вся текучка. Руководители структур мэрии хоть и писали кучу служебок на имя главы Сургутского района Андрея Трубецкого, но ситуацию это особо не спасло. «Не понятно, что именно хотел добиться Трубецкой этим своим решением. Но на пользу дела эта история для администрации точно не пошла. А в соцсетях можно сидеть и с телефона», — смеются слухачи.

В Нижневартовске началась медиавойна между телеканалами

Если верить слухам, в Нижневартовске провалилась попытка отключить один из местных телеканалов — N1. Говорят, что медиа находится в затяжном противостоянии с другой телекомпанией — «Самотлор» — и последние решили свести счеты, затребовав у оппонента устаревшее телевизионное оборудование, ранее переданное в пользование. «Когда небо было выше, трава зеленее, а люди — добрее, „Самотлор“ подарил N1 списанный форвард программно-аппаратный комплекс. Теперь, когда журналисты перессорились, то в ход пошли подлые приемы — эта железяка ведь никому не нужна», — болтают сплетники. Они же отмечают, что N1 оперативно успел купить новое оборудование, и таким образом отключение канала сорвалось.

Чиновников крупного района ХМАО попросили быть скромней

Александр Елизаров © URA.RU

Источник в администрации Нижневартовского района рассказывает, что глава района Борис Саломатин негативно относится к проявлению достатка своих подчинённых и просит их вести себя скромней. «Последний айфон, модные аксессуары, всё это Саломатин не любит. Причина проста: чиновники не должны вызывать зависть или кичиться перед жителями тем, как хорошо они живут. Саломатин ни раз говорил, что работа чиновника — это служба, поэтому нужно быть скромней», — делится информацией инсайдер.

В Югре появилась бизнес-мекка

Слухачи рассказывают, что бизнесмены ХМАО всё чаще задумываются над тем, чттбы вести дела в Нижневартовском районе. «Местная администрация, которую возглавляет Борис Саломатин, сумели создать на своей территории уникальные условия, благодаря которым местные предприниматели с лёгкостью получают грантовую поддержку и другие бонусы, которых нет в том же Сургутском районе или в соседнем Нижневартовске, вот туда и переезжают, несмотря на логистические проблемы», — добавляет информированный источник. Из-за наплыва мелких бизнесменов, делится инсайдер, власти даже планируют, якобы, вести некий ценз оседлости для бизнеса, чтобы поддержку могли получить только местные предприниматели.

Инсайды ЯНАО

Главы испугались повторения объездов губернатора

пресс-служба правительства ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время эфира на радиостанции «Маяк» вскользь упомянул, что планирует сделать поездки по муниципалитетам округа на LADA XRAY ежегодными. При этом он подчеркнул, что некоторые главы во время первого объезда старались показать красивые учреждения вместо проблемных мест города.

По информации источников «URA.RU», те мэры, которые узнали об обещании главы региона, сразу вспомнили проблемы, которые возникали во время визита главы региона. «Только пережили недавно одну поездку, пора уже к другой готовиться. А ведь проблемы при таком объезде и правда не скрыть. Губернатор может и наказать», — жалуются в одной из мэрий.

Кононенко отправляют в Минприроды…

Вячеслав Егоров © URA.RU

Сплетники обсуждают будущее главы мэрии Салехарда. По слухам, Иван Коненко не будет выдвигаться на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. «По самой распространенной версии, Кононенко хотел бы работать в Минприроды», — рассказывают сплетники. Министерство, напомним, возглавляет экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, с которым у мэра хорошие отношения. Однако инсайдеры в самом Минприроды говорят, что пока ничего не слышали о трудоустройстве мэра в ведомство или подконтрольные структуры.

…а Трескову и Романова ждет переизбрание

Инсайдеры в Салехарде говорят, что, если по кандидатуре главы столицы Ямала переговоры еще идут, то по Ноябрьску и Лабытнанги вопрос уже точно закрыт. Якобы свои посты сохранят действующие главы — Марина Трескова и Алексей Романов. И это несмотря на то, что последний получал неоднократные публичные претензии от губернатора, к примеру, по теме уборки снега. Однако, если верить слухачам, глобально работой главы «южных ворот Ямала» губернатор Дмитрий Артюхов доволен и хочет дать ему возможность завершить начатые проекты.

В Ноябрьске определились с участниками конкурса на пост мэра

Инсайдеры «URA.RU» сообщают, что в Ноябрьске, где в октябре Дума выберет нового мэра, определились с основными участниками конкурса. Если верить слухам, конкуренцию главе самого южного города Ямала Алексею Романову постараются составить бывший первый заместитель экс-главы города Владислав Камыш. Вторым оппонентом станет начальник управления культуры мэрии Ноябрьска Наталья Филонец. «Их называют спойлерами Романова», — озвучивают свою версию слухачи. При этом официально в гордуме сообщают, что ни одной заявки на участие в конкурс пока не поступало.

На Ямале хотят поссорить двух мэров

Андрей Загумённов © URA.RU

В начале недели в ямальских пабликах был сделан вброс: якобы глава Муравленко Александр Подорог переходит на аналогичный пост в Ноябрьске вместо мэра Алексея Романова. Сам Подорога постарался пресечь все слухи и опубликовал в своих аккаунтах социальных сетей опровержения. Инсайдеры «URA.RU» утверждают, что те, кто запустил утку, стараются рассорить Подорогу с Романовым.

«Ямал-Регион» готовится к презентации нового сезона Артюхову

По информации инсайдеров «URA.RU», в правительстве округа ждут презентацию нового сезона телеканала «Ямал-Регион». Собеседники утверждают, что концепцию предварительно одобрила вице-губернатор Ирина Соколова, что уже большой плюс для нового генерального директора «Ямал-Региона» Эдуарда Ярмаметова и его команды. Зная, что у главы округа, губернатора Дмитрия Артюхова есть личная заинтересованность в модернизации канала, не исключено, что в ближайшее время он сам захочет ознакомиться с этой презентацией. Артюхов, напомним, проводит масштабную реформу СМИ. Самый молодой губернатор России хочет, чтобы канал работал по современным стандартам.

Экс-координатор ЛДПР пытается вернуться в политику

Владимир Андреев © URA.RU

Сплетники, близкие к окружной власти, рассказывают, что экс-координатор ЛДПР в ЯНАО Максим Лазарев, работающий сейчас в правительстве, пытается вернуться в политику. «Выходит на партийцев, ведет переговоры. Пытается вернуться в повестку», — рассказывают свою версию сплетники. Впрочем, в успех этого занятия они не верят: Лазарев уходил из партии с большим скандалом из-за претензий к его работе.

Депутата в Ноябрьске заподозрили в уступках «единороссам»

Бывший бизнес-омбудсмен, уволенный после секс-скандала, Дмитрий Бавдурный прошел в думу Ноябрьска от ЛДПР. Чиновник стал один из четырех депутатов, которые теперь в городском парламенте представляют оппозицию. При этом сам Бавдурный на заседаниях сидит в окружении единороссов. По информации источников «URA.RU», ряд политиков и общественников имеют по этому поводу претензии к Бавдурному. Ранее уже ходили слухи о том, что либерал-демократ станет депутатом в думе в обмен на уступки «партии власти».

Инсайды Пермского края

Губернатор Решетников поставил еще одну галочку в отчете перед Москвой

Сергей Шадрин © URA.RU

Проведение в Перми межрегионального экспортного форума — не более чем попытка губернатора Пермского края Максима Решетникова показать Москве, что он на самом деле экономист и умеет считать деньги, говорят инсайдеры. «В то время как на форум в Краснодаре пытаются привлечь Илона Маска, у нас в Пермь пытаются затянуть хотя бы кого-нибудь. Самое главное — массовка и отчеты о большом количестве встреч и переговоров», — пояснил инсайдер. Он убежден, что для пермских предприятий этот форум, что мертвому припарки. «На бумаге все отлично, а по факту бизнес покидает Пермский край. Решетников это видит, но не знает иных способов показать Москве, что умеет считать деньги и может это делать в других местах, а не в экономически не привлекательном субъекте федерации», — добавляет источник.

Решетников не теряет надежды забрать в Москву своего друга

Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что лишение Михаила Сюткина кресла министра строительства и сохранение за ним вице-премьерских полномочий — это просто возможность убрать Сюткина из информационного поля, чтобы его имя больше не связывали с уголовным делом пермского зоопарка и другими скандалами. Сообщается, что губернатор Пермского края Максим Решетников не теряет надежды в перспективе забрать с собой в Москву своего верного товарища. «Сюткин сам ничего не подписывал, поэтому в деле может быть только свидетелем. Но пристальное внимание ему сейчас не нужно. Надо тихо переждать бурю, чтобы потом не ставили палки в колеса», — пояснил инсайдер.

Преемнику Сюткина придется нелегко

Владимир Жабриков © URA.RU

По слухам, экс-министра строительства Прикамья Михаил Сюткин уволили в его же интересах. Руководство региона поняло, что запахло жареным, и решило отвести негатив. «Минстрой курировал два основных направления, градостроительство и, непосредственно, строительство. Когда пошли проблемы, градостроительную сферу передали Николаю Гончарову, а строительную — Андрею Колмогорову», — отмечает источник.

По его мнению, Сюткин не справился со своими обязанностями, потому что перед ним ставились невыполнимые задачи. «Конфликт из-за сноса гаражей в центре Перми возник не из-за того, что людям не хотят компенсировать ущерб — деньги в крае есть. Министру ставили жесткие сроки, но он в них не уложился. Теперь Колмогорову придется улаживать этот конфликт», — пояснил инсайдер.

В краевом парламенте будет меньше партий…

Все чаще стали возникать разговоры о необходимости перейти на новый принцип формирования Законодательного собрания Пермского края, сообщают инсайдеры. «Край все чаще думает о том, чтобы перейти на „городскую“ модель и формировать парламент не по принципу 50% депутатов-списочников и 50% депутатов-одномандатников, а, например, 30/70 или хотя бы 40/60», — говорит источник. Он связывает это с тем, что избиратели все меньше хотят голосовать за партии и выбирают конкретных людей.

…а в городской думе ждут указания сверху

Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермской городской думе хотели бы отказаться от смешанной системы формирования представительного органа и вернуться только к одномандатным округам, говорят источники. «Но есть одна проблема — сами они этого сделать не могут. Точнее, могут, но не решатся без указания из администрации президента, где думы городов-миллионников на особом контроле», — сообщает инсайдер. По его мнению, сейчас активно обсуждается вопрос о том, чтобы в 2021 году вернуться к практике «начала нулевых», когда представительные органы формировались по блочной системе.

Пермский депутат от ЛДПР присматривается к другим партиям

Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что депутат Пермской городской Думы Илья Лисняк переметнулся от ЛДПР на сторону КПРФ из-за туманных перспектив пермских либерал-демократов. «Неизвестно кому „продадут“ партию перед выборами 2021 года и как там будут торговать мандатами. Лисняк мечтает минимум о Законодательном собрании, поэтому решил обезопасить себя, продвинув своего товарища Михаила Нецветаева на должность в местном КПРФ», — пояснил инсайдер. Он считает, что Лисняк уже успел договориться с местными коммунистами о взаимовыгодном сотрудничестве. Тем временем, говорят, на слишком активного депутата уже стали поглядывать из «Единой России» и всерьез думать о том, чтобы «забрать его себе».

Спикера Уткина не пустят на насиженное место

Алексей Глазырин © URA.RU

Спикер Пермской городской думы Юрий Уткин хочет дать клятву верности новому покровителю, чтобы обезопасить себя. «Он ЕНВД отменил без обсуждения на пленарном заседании думы. Видимо, надеялся, что губернатор Максим Решетников на него таким образом обратит внимание. Вот только не поймет Уткин, что списали его уже все», — говорит инсайдер. Он убежден, что болтливость Уткина и слухи о его возможной причастности к уголовному делу по благоустройству дворов в своем округе уже поставили крест на политической карьере спикера думы. «Он уже не о должности спикера думает, а о том, как бы просто переизбраться и остаться в депутатском кресле», — пояснил инсайдер.

В Заксобрании всех устроит депутат-фокусник

Фокусник Владимир Данилин, сам того не особо желая, начал предвыборную кампанию в пермское Заксобрание, говорит инсайдер. Ожидается, что он попытается занять освободившийся мандат осужденного депутата краевого парламента Егора Заворохина. «Данилину это не особо нужно, но его кандидатура устраивает и край, и даже оппозицию. Он удобный вариант на полтора года до основных выборов», — говорит источник. Он считает, что Данилин без особого труда сможет одержать победу в избирательном округе, особенно, учитывая тот факт, что он уже был от этой территории депутатом. «С его молчаливого согласия его друзья-товарищи уже начали PR-компанию в местных СМИ. Еще чуть-чуть и Данилин сам объявит о том, что готов», — пояснил источник.

Мэрия Перми испугалась бывшего пресс-секретаря УФАС

Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что в мэрию Перми не взяли на работу бывшего пресс-секретаря регионального управления ФАС России Анну Ташлыкову, опасаясь того, что девушка узнает секреты распределения бюджетных средств местным СМИ. «Анна сначала прошла собеседование у главы департамента образования Людмилы Сериковой и получила добро, собрала нужные документы, уволилась из УФАС и в последний момент получила отказ без объяснения причин», — говорит источник.

Он убежден, что реальной причиной отказа стал летний «обыск» антимопонопольщиков в мэрии и выявленные нарушения при распределении субсидий пермским СМИ. Сообщается, в администрации кто-то решил, что Ташлыкова будет «засланным казачком» и сможет собрать еще больше доказательств. Правда, говорят, что такое поведение мэрии лишь подогрело интерес сотрудников УФАС, которые не бросают даже своих бывших и еще припомнят этот инцидент.

Подрядчику не поздоровится: он поставил под удар нацпроект

Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что работу подрядчика, который производил очистку Мотовилихинского пруда в Перми, будут пристально перепроверять. Он отчитался, что выполнил работы, расчистил дно пруда и русла формирующих его рек, вывез сотни тонн мусора, а люди тут же завалили соцсети жалобами и разоблачающими фотографиями. На снимках показано, что мусор до сих пор на дне и, возможно, подрядчик просто нарисовал красивые цифры. «Расчисткой пруда занимались в рамках нацпроекта „Экология“, вложили туда более десяти миллионов рублей. Поэтому сейчас с подрядчика в надзорных органах спросят за каждый рубль», — говорит инсайдер.

«Прямые эфиры» пермских мэров в Instagram оказались не нужны

Вениамин Фарготов © URA.RU

Главы территорий на местах, которых губернатор Прикамья Максим Решетников заставил активнее общаться с населением в Instagram, исполняют его поручение «для галочки». По указке губернатора-технократа они завели себе страницы в мессенджере, но это лишь видимость решения проблем граждан. Местное население не следит за их прямыми эфирами. Причин несколько, говорит источник, многие из чиновников безнадежно отстали от современных технологий, и не знают, как грамотно использовать новый инструмент в общении с народом. Но главная причина — люди просто устали от пустых разговоров и «чиновничьей показухи». Они заняты решением своих насущных дел. К тому же, основная аудитория в Instagram — «молодежь, которой далеко не всегда интересует, почему дороги разбиты, а мусор не вывозится».

Сотрудники скандальной пермской колонии подставили нового начальника УФСИН

Алексей Гущин © URA.RU

Начальство колонии №9 в Соликамске, где произошел скандал с избиением и изнасилованием осужденного, серьезно подставила нового руководителя прикамского УФСИН Андрея Волотовского. Теперь силовику, месяц назад возглавившему ведомство, придется принимать непростые кадровые решения. Но все будет зависеть и от того, как поведет себя руководство центрального аппарата ФСИН, считает инсайдер. Вероятно, что за Волотовского заступятся в Москве, а сам он отделается «малой кровью».

Другой вопрос, что одним конфликтом дело явно не обойдется, уверен источник. Он напоминает, что «девятка» — одна из самых «проблемных» колоний в Пермском крае. Именно в ней отбывал наказание осужденный по делу о пожаре в «Хромой лошади» бизнесмен Анатолий Зак. Несколько лет назад колония подверглась серьезным проверкам из-за того, что Зак якобы платил откаты руководству учреждения, а взамен получил от руководства ИК-9 привилегированное положение.

Инсайды Курганской области

Над Пугиным сгущаются тучи

Игорь Меркулов © URA.RU

После того, как в суде официально прозвучало, что экс-замгубернатора Роман Ванюков дал показания, сплетники гадают, кто же может оказаться на прицеле у силовиков. Чаще всего возможной мишенью называют бывшего куратора аграриев Сергея Пугина. «Программа, к которой возникли претензии, курировалась департаментом Пугина, бывший зам по строительству Нияз Юсупов благополучно уехал из региона, — рассуждают слухачи. — А первый зам экс-главы Зауралья Алексея Кокорина Виктор Сухнев, как обычно, осторожничал и подписей нигде не ставил».

Саносян получит компенсацию?

Екатерина Сычкова © URA.RU

Зауральские сплетники гадают, почему Андрей Саносян так долго скрывал свой отъезд в Нижний Новгород. По одной из версий, со своим увольнением бывший первый зам губернатора Курганской области тянул, чтобы получить компенсацию в связи с сокращением. Другие же уверяют, что он просто ждал согласования в новой должности.

Проявился новый претендент на важный пост

В Кургане продолжают гадать, кто же все-таки займет пост замгубернатора по соцполитике, если Татьяна Менщикова уйдет в отставку. Теперь слухмейкеры склонны отмести версию о том, что важный пост займет глава Кетовского района Владимир Архипов. Слухачи прочат на этот пост руководительницу «Курортов Зауралья» Элину Сахарову. Впрочем, подчиненные Сахаровой, которые уверены, что она довела учреждение до банкротства, такой перспективе не рады. «Теперь и остальной „социалке“ придет конец», — строят они мрачные прогнозы.

В правительстве ждут массовый исход пенсионеров

Новый закон, который дает право получать доплату к пенсии бывшим работникам правительства Зауралья лишь после девяти лет работы, а не пяти, как сейчас, вступает в силу 1 ноября. По мнению слухмейкеров, многие возрастные работники со стажем менее девяти лет постараются к тому моменту выйти на пенсию. «Еще неизвестно, может надбавку потом вообще отменят. Надо пользоваться, пока есть возможность», — судачат в кабинетах правительства.

Общественникам не дают гранты из-за Куташи

Екатерина Сычкова © URA.RU

Поговаривают, что общественные организации в 2019 году не могут получить правительственные гранты. Сплетники связывают задержки с тем, что их распределение передали в ведение руководителя аппарата губернатора Оксаны Куташи. «Никак не может чиновница решиться их подписать, как от сердца отрывает, а ведь общественники могут обидеться», — говорят злые языки.

В Кургане вспомнили уголовное прошлое промышленников

Курганский завод «Регион 45» оказался замешан в неприятный скандал — производителей коммунальных машин обвинили в краже изобретения предприятия из Ленинградской области. В связи с этим сплетники вспомнили криминальное прошлое его руководителей. «Андрей Леденев и Андрей Кузенков судимы по нескольку раз. Неудивительно, что они выбрали такой путь для обогащения», — говорят сплетники.

Молодые семьи рискуют остаться без льготной ипотеки

Программу льготного ипотечного кредитования для молодых семей через КИЖК могут отменить уже в ближайшее время. Злые языки говорят, что в Зауралье даже прорабатывается вопрос об отмене льгот для тех, кто вступил в эту программу несколько лет назад, но еще не рассчитался до конца. Пока таким семьям бюджет компенсирует часть процентной ставки. «Видимо, власти не хотят, чтобы за деньги государства кормились банки. Но вопрос-то в другом: как быть простым зауральцам, которые решились на жилищный кредит только благодаря такой поддержке?» — удивляются слухачи.

Строительство детсадов может затянуться

Анна Майорова © URA.RU

Строительство некоторых детских садов в Кургане и в области идет с отставанием от графика. Уже очевидно, что не все садики будут готовы в установленные сроки, судачат в регионе: «На некоторых объектах не готовы фасадные работы. Видно, что внутри не сделано практически ничего. Часть работ требуют положительных температур. А сроки уже поджимают».

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