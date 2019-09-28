Приставы пришли в мэрию Екатеринбурга за долгом команды Якоба

В 2016 году Александр Якоб поручился за кредит компании, испытывавшей серьезные проблемы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Судебные приставы направили в мэрию Екатеринбурга исполнительный лист на 214,9 миллиона рублей по долгу компании «Стройуниверсал», связанной с бывшим депутатом думы Екатеринбурга Игорем Плаксиным. В 2016 году городская администрация во главе с Александром Якобом поручилась за кредит «Стройуниверсала» перед Примсоцбанком.

По информации источников «URA.RU», документы поступили в администрацию накануне. В пресс-службе мэрии корреспонденту не смогли прокомментировать эту информацию. В региональном управлении ФССП также затруднились оперативно подтвердить или опровергнуть сведения. На момент публикации сам Игорь Плаксин не ответил на звонок агентства.

В 2016 году мэрия Екатеринбурга поручилась за компанию депутата Игоря Плаксина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2014 году мэрия Екатеринбурга по итогам конкурса заключила с единственным участником тендера — компанией «Стройуниверсал», входившей в НП «Уралэнергостройкомплекс» Игоря Плаксина, — пятилетний контракт на строительство современной школы №23 в Академическом районе стоимостью 1,6 миллиарда рублей. Работы стартовали в 2015 году.

В 2016 году у всего «Уралэнергостройкомплекса» начались финансовые проблемы — компания не могла достроить ЖК «Первый Николаевский», а налоговики начали предъявлять судебные иски. В результате на оборотных счетах компании «Стройуниверсал» не осталось средств, и строительство образовательного учреждения было заморожено, хотя к тому моменту мэрия уже перечислила подрядчику 800 миллионов рублей из бюджета.

В итоге, чтобы продолжить возведение социально значимого объекта, администрация в 2016 году выступила поручителем «Стройуниверсала» по кредиту у Примсоцбанка на 214,9 миллиона рублей. Компания все-таки достроила первую очередь школы (была сдана в августе того же года), однако на вторую часть комплекса, как и на возвращение кредита Примсоцбанку, денег уже не было, и мэрия Екатеринбурга спустя несколько месяцев после выдачи гарантии вне конкурса передала объект компании «Стройтэк». Вторая очередь школы №23 открылась в августе прошлого года.

После того, как «Стройуниверсал» не смог расплатиться по долгам, была запущена процедура банкротства предприятия (согласно данным из открытых источников, организация уже ликвидирована), а сам банк обратился к гаранту займа — мэрии Екатеринбурга. В марте свердловский арбитражный суд обязал мэрию выплатить кредитору 214,9 миллионов рублей.

Современную школу в Академическом достраивала уже другая компания Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Перечень компаний, которым в 2016 году может быть предоставлена муниципальная гарантия, утверждался гордумой в конце 2015 года, но финальное решение, по информации «URA.RU», принималось в начале 2016-го, когда мэрия должна была провести оценку финансового состояния заявителей, прежде чем предоставить поручительство. Несмотря на проблемы у Игоря Плаксина и его структур, вице-мэр Екатеринбурга по экономике и финансам Андрей Корюков предложил выдать гарантию «Стройуниверсалу», а глава администрации Александр Якоб подписал соответствующий документ.

Сам Плаксин, у которого Примсоцбанк требовал 300 миллионов рублей, в апреле сумел избежать банкротства, подписав мировое соглашение. Его компании, входившие в некоммерческое партнерство «Уралэнергостройкомплекс», не смогли достроить в Екатеринбурге ЖК «Первый Николаевский» (за них это сделали «Сбербанк» и «Принцип»), «Новый Уктус» (должен быть сдан к концу этого года) и «На Постовского» (достраивает ГК ТЭН), оставив сотни пайщиков без жилья. В апреле прошлого года силовики завели два бесфигурантных уголовных дела о мошенничестве, расследование которых продолжается.