Путин нашел важнейший вопрос для каждой российской семьи

Владимир Путин поручил разобраться с зарплатами врачей без «фокусов» Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 2 октября провел в Кремле совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Полтора месяца назад глава государства дал правительству 34 поручения. Сегодня наступил первый контрольный срок — и Владимир Путин, не откладывая, жестко спросил отчет об исполнении заданий.

По итогам совещания стало понятно, что правительству не удастся сохранить монополию в решении острых социальных вопросов Фото: kremlin.ru

Вопрос, за изменением которого так пристально следит президент — первичное звено здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники), с которым сталкивается каждый россиянин. «За специализированной помощью за прошлый год было 746,8 млн обращений граждан. А в первичное звено в 2018 году этих обращений почти в два раза больше — 1,2 млрд. И если первичное звено будет в том состоянии, в котором оно было до сих пор — количество инфарктов и инсультов не уменьшится», — заявил Владимир Путин 20 августа, дав поручение правительству оперативно разработать проект модернизации ключевой сферы.

Путин неоднократно давал понять, что острые социальные вопросы имеют для него наивысший приоритет, поэтому от разрешения проблемы с первичной медициной он не отступится. Во время «Прямой линии» 20 июня он доказал это, рассказав про самую «стыдную» для себя историю — случай с потерянной его подчиненными запиской от пожилой женщины. «Никогда этого не забуду, — говорил Путин. — Все, что до меня доходит, в руки попадает — все стараюсь отработать».

Масштаб проблем в здравоохранении станет понятен правительству меньше, чем через месяц — на Госсовете Фото: kremlin.ru

2 октября глава государства настойчиво повторил, что считает рассматриваемый вопрос «важнейшим для каждой российской семьи». «Подчеркиваю, насколько чувствительна тема для наших граждан. Ведь речь идет о ФАПах [фельдшерско-акушерских пунктах], поликлиниках районных, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях. То есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически каждый день своей жизни. Важно не только как люди относятся к здравоохранению, какое настроение у них по этому поводу <…>, но еще важнее, что от эффективности и качества этой работы зависят очень многие важные параметры: продолжительность жизни людей, демография, в широком смысле здоровье нации», — сказал президент.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова улыбалась только до начала совещания Фото: kremlin.ru

Доклад министра здравоохранения Вероники Скворцовой, как и следовало ожидать, был по-чиновничьи изощренным. Среди наиболее важных принципов модернизации министр назвала «обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи». Больницы будут размещать в соответствии с нуждами населения, к ним будет легко добраться, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Медучреждения наполнят необходимыми специалистами, которых обеспечат «достойной и справедливой заработной платой».

Министр предложила законодательно закрепить норму: оклад в зарплате врачей должен быть не меньше 55%, а также перечень стимулирующих и компенсационных выплат, их долю и условия их предоставления. «Хотела бы отметить, что некоторые регионы уже сейчас имеют эти показатели — их 10, некоторые приближаются — их 34. Но есть четыре региона, где доля оклада не превышает 20—25 процентов, и там основные проблемы, основные жалобы», — объясняла Скворцова.

Все эти витиеватые формулировки президент осек замечанием: «Важно чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, чтобы вот этого фокуса не произошло».

Таким образом, президент продемонстрировал, что знает о проблемах, гремящих на всю страну. Летом произошло массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в сентябре — сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии (Москва), в октябре собираются уволиться пермские неонатологи. Все эти истории были связаны с жалобами врачей, в том числе, и на низкие зарплаты.

Владимир Путин дал понять, что не снимет «важнейший вопрос» с личного контроля, пока он не будет разрешен. Уже в конце октября пройдет заседание Госсовета по теме первичного звена здравоохранения. По словам источника «URA.RU», приняты беспрецедентные меры: губернаторов попросили подготовить выступления с конкретными проблемами и претензиями к правительству, связанными с медициной.

Таким образом, забюрократизировать решение вопроса у правительства не получится, объяснил собеседник в администрации президента объяснил интригу: «Правительство рассчитывало сохранить за собой монополию на решение ключевых вопросов, в том числе, и здравоохранения. Но глава государства эти планы поменяет уже в конце октября».