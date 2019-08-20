Путин определил, чем будут жить регионы до следующего лета

Лечить будут лучше: деньги есть, осталось найти людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

Президент России Владимир Путин 20 августа в Кремле провел совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения — к которому люди обращаются при признаках недомогания. Разговор вылился в критику для российского правительства и в новые задачи и проверки — для регионов. Для врачей же все это должно означать рост зарплат.

Вопросы здравоохранения методично проговариваются президентом. В февральском послании к Федеральному собранию звучало поручение провести диспансеризацию всех россиян. На «Прямой линии» с президентом, которая прошла 20 июня, проблема здравоохранения оказалась второй после низких зарплат: в прямом эфире россияне жаловались на отсутствие врачей, а врачи говорили о низких зарплатах. На эти же проблемы глава государства обратил внимание вице-премьера Татьяны Голиковой во время совещания 25 июля.

«Проблем еще очень много», — Владимир Путин не стал жалеть членов правительства, докладывавших больше об успехах Фото: kremlin.ru

Причину, почему акцент сделан именно на первичном звене здравоохранения президент объяснил просто: «За специализированной помощью за прошлый год было 746,8 млн обращений граждан. А в первичное звено в 2018 году этих обращений почти в два раза больше — 1,2 млрд. И если первичное звено будет в том состоянии, в котором оно было до сих пор — количество инфарктов и инсультов не уменьшится».

Если их количество и уменьшится, то очень нескоро — это стало понятно из доклада президента. Глава государства говорил, что «люди сегодня по-прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы» — причем это касалось как тех, кто лечится, так и тех, кто их лечит. Особое внимание он уделил дефициту кадров: в первичном звене не хватает 25,3 тысяч врачей и более 130 тысяч — среднего медперсонала.

Президент будто хотел переделать не только систему, но и самих людей в ней: «Чтобы, обращаясь за медпомощью, люди знали, что врач, медсестра, администратор в регистратуре всегда на их стороне». А пациенты во всех регионах страны «видят, какими широкими возможностями обладает сегодня медицина и хотят, чтобы все это было доступно там, где они живут».

Быстрого роста благополучия медикам ждать пока не стоит. Голикова предупредила, что правительству еще нужно посовещаться на этот счет Фото: kremlin.ru

А министр здравоохранения Вероника Скворцова про людей не хотела — ее доклад растянулся на 40 минут, в несколько раз дольше президентского. Она перечисляла цифры, будто стараясь смягчить критические показатели, озвученные президентом. Да, дефицит среднего медперсонала есть, но 545 тысяч уже работает, да врачей не хватает, но 305 тысяч при деле. При этом сравнивать она старалась не показатели последнего года-двух, а больше. Благодаря этому доклад выглядел радужно: «За прошедшие четыре года инфраструктура первичной помощи расширилась почти на две тысячи подразделений […] С 2014 года на четыре тысячи число врачей увеличилось […] Если в 2012 году профилактические мероприятия затрагивали 38,6 миллиона граждан, в прошлом году — уже 62 миллиона человек».

В первом полугодии 2019 года, уточнила Скворцова, россияне в среднем стали жить на 292 дня дольше — до 73,7 года (у женщин это уже 78,5 лет, а вот про мужчин почему-то умолчала). «Это самые последние данные?» — как-то особенно серьезно уточнил, оторвавшись от записей, глава государства.

Скворцова ответила как чиновник: «Фактически мы сейчас находимся уже на исполнении плана 2020 года, если этот показатель не ухудшится за второе полугодие текущего года».

О том, как обстоят дела в здравоохранении президент знает не только из доклада Скворцовой, но и из разговоров с людьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На каждую проблему у Скворцовой было решение: дефицит кадров, например, победят «совершенствованием подходов к выплатам зарплаты». Правда, делить будущие заработки медикам пока рано — вице-премьер Татьяна Голикова тут же призналась, что власть еще не определилась: «Или мы жестко фиксируем структуру заработной платы, чтобы она не была отдана на откуп руководителям учреждений… Второе направление — возможное введение доплат, как это было в рамках первого нацпроекта „Здоровье“, когда платили 5 и 10 [тысяч рублей сверх оклада]. Можем пообсуждать и вернуть такой подход».

Звучало в докладе Скворцовой внедрение международного опыта «резидентуры» («как на американском континенте и в большинстве стран мира»), когда молодой врач работает под надзором более опытного. Регионам предлагалось учить больше среднего медперсонала и давать работникам первичного звена жилье, приоритет в детсадах.

При такой активности и планах первичное звено здравоохранения должно было значительно улучшиться еще вчера. Но жалобы все же были и о них президент, как сам признался, знал не только из докладов, но и из разговоров с людьми, а потому и не жалея членов правительства настаивал, что «проблем еще очень много».

И поскольку на нацпроект «Здравоохранение» выделены «приличные деньги — 1,367 трлн рублей», то решением было провести ревизию регионов.

«Нужно посмотреть на организацию работы. Конечно, у них в регионах своя компетенция, но что-то там до конца эффективно не работает. Нужно проанализировать систему уровня и качества организации зарплаты в первичном звене. В целом по стране добились показателей 200% по экономике региона, но в малых городах и на селе близко ничего нет. И эти компенсационные и стимулирующие выплаты — насколько они выплачиваются справедливо? Внимательно надо посмотреть на эти вопросы», — резюмировал президент. Так было анонсировано, что уже осенью в регионы спустят «принципы модернизации первичного звена здравоохранения» и заставят «подготовить региональные программы модернизации первичного звена» уже к 1 июля 2020 года.