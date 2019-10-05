Путин определил, какая молодежь нужна России

Владимир Путин постарался донести до молодежи наличие альтернативных путей развития

Президент России Владимир Путин 4 октября провел первое заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ). Этот кремлевский проект направлен на создание социальных лифтов — условий, в которых молодежь могла бы проявить себя, показав свои таланты в самых разных направлениях жизни. Президент поговорил с молодыми лидерами, которые постепенно начинают управлять всеми сферами жизни государства. Разговор хоть и вышел легким, не чиновничьим (отчего мероприятие даже обидно называть «заседанием»), но имел, возможно, ключевое значение для будущего всей страны.

Президент искал разговора не с чиновниками, а потому и получил душевный разговор с реальной молодежью Фото: kremlin.ru

Символизма у сегодняшнего мероприятия предостаточно: сам набсовет «Россия — страна возможностей» заседал в Сочи (Парк науки и искусств «Сириус»), где в 2017 году и зародился сам проект — стартом для него стал конкурс «Лидеры России», который уже в 2018-м в числе еще 19 проектов вошел в специальное АНО. Кроме того, Владимир Путин сейчас возглавляет только два набсовета — в «России — стране возможностей» и в «Агентстве стратегических инициатив» (набсовет АСИ заседал 18 сентября), чем максимально прозрачно обозначает приоритет своего внимания — на будущее страны и молодежь.

Да и фон сегодняшнее заседание имело вполне отчетливый. Именно молодежь этим летом и в начале осени была вовлечена в проходившие в Москве протестные акции. Только спустя время стало известно, что они были не стихийным, а организованным действием, в котором принимало участие небольшое число недовольных, были значительные группы провокаторов, а существенную массу составили те, кто просто присоединился к «тусовке».

Даже глухонемой без сомнений может быть перспективен — из разговора с Путиным это было очевидно Фото: kremlin.ru

И весь сегодняшний разговор имел целью показать молодежи, что помимо самореализации через протест в стране уже несколько лет работает конструктивная альтернатива для деятельных, ищущих и желающих менять жизнь — проект «Россия — страна возможностей». И это было настолько важно для главы государства, что даже в своем вступительном слове он дал понять, что хочет поговорить не с бюрократами-докладчиками, «пиджаками» (хотя этикету, конечно, подчинились все участники), а с живыми молодыми людьми.

«Знаете, мне такое большое вступительное слово написали, но я воздержусь от него. <…> У нас за последнее время выработан и создан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых, перспективных, умеющих работать людей. Прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых людей с тем, чтобы эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, не по связям, а по объективным критериям и распространялись бы на всю страну», — открыл разговор президент.

Власти рассчитывают, что в конкурсе «Лидеры России» 2019-2020 будет больше девочек — в прошлые годы их было ощутимо меньше, чем парней Фото: kremlin.ru

С молодыми собеседниками Владимир Путин охотно вступал в диалог, делился мнением и даже шутил. Директор Центра интернет-технологий Сергей Гребенников предложил главе государства «представить, что мы бы с вами заказали такси». «Давайте представим», — рассмеялся президент самой возможности. «И, представим, что оно приедет вовремя», — продолжил молодой человек. «Я не сомневаюсь», — продемонстрировал явно позитивный настрой Путин и поддержал идею Гребенникова по запуску конкурса на создание позитивного контента в сети.

У победителя конкурса «Лидеры России», врача Владимира Остроменского глава государства поинтересовался может ли здравоохранение работать как корпорация. Он попытался ответить слишком абстрактно: «Самым большим капиталом этой корпорации должна быть человекоцентричность». Но Путин дал понять молодому человеку, что старается рассмотреть в нем не просто врача, но того, кому в будущем, возможно, доверят поменять принципы здравоохранения.

Владимир Путин бы в прекрасном расположении духа и шутил — молодежь взаимно не осталась равнодушной Фото: kremlin.ru

— Сергей Владиленович [Кириенко, замглавы администрации президента] когда-то создал корпорацию «Росатом», она функционирует достаточно эффективно, весьма эффективно. В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее. А само здравоохранение как система оказания очень важных для человека услуг работает именно как корпорация со всеми зданиями, сооружениями, показателями и так далее. Это, на ваш взгляд, возможно? — уточнил глава государства.

— На мой взгляд это возможно, — осознав всю серьезность момента ответил Остроменский и по итогу получил одобрительное согласие президента.

Даже важнее, чем для молодых людей, этот разговор был для инициатора проекта — Сергея Кириенко. Владимир Путин, будто анализируя его работу, интересовался у победительницы «Лидеров России» Юлии Аблец, использует ли она то, что было наработано в ходе конкурса в своей нынешней работе в комитете по молодежной политике Санкт-Петербурга. И та даже с радостью в голосе призналась, что использует, в том числе и сейчас при создании молодежного правительства.

Интересные, увлеченные и эффективные — со слов президента, большего стране от молодежи и не надо Фото: kremlin.ru

Ее ответ был важен, ведь в следующий момент гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров попросил у президента разрешения поделиться методологией конкурса «Лидеры России» с заинтересовавшимися ею Германией, Китаем, Азербайджаном и Казахстаном. «Вот то, про что вы говорите — это франшиза, продавать надо», — с улыбкой произнес президент, но разрешение конечно же дал.

Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» (еще один проект АНО «Россия страна возможностей») Кирилл и Анастасия Скосыревы рассказали, что разрабатывали приложение с дополненной реальностью и, хоть в конкурсе не победили, но рассчитывают на внимание тех, кто был потенциальным заказчиком — Минпромторга. «Точно возьмут теперь. Ну, а чего, спрашивается, заказывали», — по-доброму улыбаясь, но безапелляционно сказал президент.

Инженера-программиста Алексея Приходько, работающего над переводчиком языка жестов глухонемого, президент поблагодарил за стремление дать людям с ограничениями по здоровью шанс «расширить возможности применения своих способностей и знаний». Доброе слово у Владимира Путина нашлось и для блогерки Марины Холохоловой, и для организатора фестиваля «Культурный код» Дмитрия Левочкина и для советницы губернатора Ростовской области Антона Алексеева.

Члены набсовета озвучили краткие напутствия, а заодно и надежды, например, на то, что в новом сезоне в конкурсе «Лидеры России» будет больше девушек, поскольку задействованы крайне именитые наставницы: спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Закрыл первое заседание набсовета президент всего двумя понятными посылами. Подчиненным велел не потерять талантливую молодежь и ее полезные идеи. Молодых же людей назвал «интересными, увлеченными и эффективными», а на самом деле — озвучил присущее каждому, стоит только поискать в себе.