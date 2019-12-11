Деньги на протесты в Барселоне поступали из Екатеринбурга

В Екатеринбурге проходили митинги в поддержку независимости Каталонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В испанском регионе Каталония (столица — Барселона) не прекращаются массовые акции, участники которых выступают за отделение территории от страны. Очередные митинги намечены на 18 декабря у барселонского стадиона «Камп Ноу» перед матчем футбольных клубов «Барселона» — «Реал Мадрид». Сформированная в автономии группа протеста Tsunami Democratic пообещала вывести на улицы до 18 тысяч человек.

В разжигании внутригосударственных политических проблем заподозрили российских граждан. Вслед за Великобританией, Германией, Данией, Нидерландами и Норвегией заговорили о недружественных действиях на своей территории представители Испании. Но, в отличие от северных соседей, испанцы говорят не о химических и хакерских атаках, а о финансировании местных сепаратистов представителями мафиозных структур. Последние в России — уважаемые и законопослушные граждане, поддерживающие тесные отношения с официальными властями.

Барселона — это не только курортный город, но и столица политически активного автономного региона Испании Фото: depositphotos.com

О внешних источниках финансирования лидеров сепаратистских движений представители федеральной власти Испании заговорили еще в 2015 году. Именно тогда был вынесен судебный вердикт по делу об отмывании офшорных средств и подкупе российскими бизнесменами местных чиновников. В рамках него к девяти с половиной годам отстранения от госслужбы и выплате штрафа в размере 450 тысяч евро был приговорен бывший мэр курортного города Льорет де Мар, экс-депутат парламента автономного региона Хавьера Креспо (Xavier Crespo). Его обвинили в получении взяток за содействие россиянам в получении заказов и проведении строительных работ.

Креспо — известный представитель партии «Демократическая конвергенция Каталонии» (Convergencia Democratica de Cataluna). Эта организация с 2015 года является последовательным сторонником независимости Каталонии от Испании. Информированные собеседники агентства вспоминают, что дело в отношении него было показательным и политически окрашенным.

Мэр Льорет де Мара получил взятку от российских бизнесменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обвинения в отношении вручавших бывшему мэру взятку россиян были рассмотрены в отдельном процессе. Он получил неофициальное название «дело Клотильды» (именно так называлась операция силовиков, в рамках которых были добыты улики). Ход следствия широко освещался СМИ во многих странах, в том числе и в России. Однако в прессу попали не все фигурировавшие в судебных документах фамилии и факты.

В распоряжении редакции «URA.RU» оказался оригинал заключения, утвержденного центральным следственным судом №6 Мадрида. В нем фигурируют бывшие и сегодняшние представители свердловской элиты, зарабатывающие деньги в Екатеринбурге и принимающие участие в уральской политической жизни.

Уральский друг Газпрома и генералов

В судебном заключении говорится, что обвиняемые создали «прекрасно структурированную организацию, … осуществлявшую инвестиционные операции, главным образом в сфере недвижимости». Она работала по принципу «пирамиды» на трех континентах — в Европе, в Америке и в Африке, во множестве стран (в Испании, Андорре, Панаме, Кипре, Сейшельских и Виргинских островах, Лихтенштейне и других) и способствовала «выходу на рынок денежных средств непрозрачного происхождения».

Так, по версии испанского следствия, выглядела схема денежных потоков из Екатеринбурга в Испанию URA.RU, Дмитрий Циулин

По мнению испанских правоохранителей, на вершине иерархической организации находился российский гражданин Виктор Канайкин: «Как правило, он не участвовал в коммерческих операциях, но являлся тем, кто дает указания и следит, чтобы они выполнялись в срок».

Согласно судебному заключению, средства для подконтрольных Канайкину компаний генерировало созданное им российское предприятие. «Удалось выявить наличие сети компаний, занимающихся непрозрачным трафиком средств, генерируемых российской компанией „СПЕЦНЕФТЕГАЗ“, в Испанию и Андорру, посредством использования сложной деловой сети, созданной в различных налоговых убежищах (офшорах) и других территориях, имеющих различные налоговые льготы, таких, как Латвия», — говорится в вердикте.

АО НПО «Спецнефтегаз» зарегистрирован в столице Калмыкии Элисте. По данным арбитражных судов , и других открытых источников, до 2017 года его генеральным директором был Виктор Канайкин. Главный производственный филиал фирмы располагается в Березовском (город-спутник Екатеринбурга).

Учредителем «Спецнефтегаза» является зарегистрированное в Екатеринбурге ЗАО НПО «Спектр», которое создал и которым длительное время руководил Канайкин. Это общество было открыто в 2002 году и ликвидировано лишь в 2017 году.

От торговца пончиками до осужденного по делу «русской мафии»

Другим значимым персонажем судебного вердикта является россиянин Андрей Петров. Он прибыл в Испанию в 1996 году. Согласно опубликованной испанской газетой El Pais биографии Петрова, сначала он работал экспедитором и торговал чурро (традиционная испанская выпечка — крендельки, которые жарятся в масле), был охранником на дискотеках, позже трудился в туристическом агентстве и в строительном секторе Каталонии.

В 1998 году он познакомился с дочерью Канайкина — Светланой Костроминой. С этого момента Петров начал совместную с Канайкиным карьеру в сфере недвижимости, не имея профессиональной подготовки в данной отрасли. «Петров… выстроил сеть личных отношений, которые позволили ему, среди прочего, осуществить крупные экономические инвестиции и войти в политические круги городского муниципалитета Льорет де Мар», — говорится в судебном заключении.

Лица, упоминающиеся в судебных материалах URA.RU, Дмитрий Циулин

Задержание Андрея Петрова широко освещалось испанскими телекомпаниями. В сюжетах был сделан акцент на найденный в доме Петрова автомат Калашникова. Тем самым проводилась в массы мысль об общественной опасности как русских бизнесменов, так и финансируемых им сепаратистов. Однако был ли этот автомат настоящим, либо являлся неработающей подделкой, нигде не пояснялось.

«Схема, используемая Андреем Петровым, соответствует схемам, ранее выявленным в других преступных организациях из стран Восточной Европы. Этот порядок действий заключается в приобретении руководителями преступных структур недвижимости в различных испанских населенных пунктах (в данном случае в Льорет-де-Мар), в котором они сначала проводят несколько сезонов, посвящая себя исключительно отдыху и налаживанию структуры, для того, чтобы затем окончательно обосноваться в Испании и создать бизнес, инвестировать в недвижимость и осуществлять финансовые операции. Наконец, эти руководители привлекают в нашу страну членов своих собственных организаций, включая прочих руководителей, а также потенциальных инвесторов из своей страны», — значится в решении суда.

Близкий к Тунгусову застройщик работал в Каталонии вместе с французскими военными

В материалах судов Испании фигурируют люди из ближайшего окружения Тунгусова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уполномоченным Андрея Петрова по финансовым вопросам испанские правоохранители считают его отца — Бориса Петрова. В 2005—2013 годах по связанным с ним текущим счетам были проведены операции на сумму 9 162 281 Евро.

Борис Петров, в свою очередь, привлек для ведения подсудного бизнеса гражданина России Юрия Кришталя. В судебных документах утверждается, что он — бывший боец Французского иностранного легиона. На судебном заседании Юрий Кришталь заявил, что переехал в Испанию в 2000 году и первое время не имел работы и легального дохода. 9 октября 2001 года он был арестован в Жироне как фигурант преступления, связанного с подделкой документов, 22 февраля 2002 года он задерживался по подозрению в угрозах и вымогательстве.

Несмотря на отсутствие опыта в строительстве и управлении недвижимостью, Кришталь стал в 2004 году соучредителем специализирующейся в данной сфере компании BROKKS LLORET S.L. — ему принадлежало 25% долей предприятия. Еще 25% долей в BROKKS LLORET S.L. досталось другому участнику схемы — бывшему бойцу Французского легиона Евгению Кудрявцеву.

Оставшиеся 50% долей оказались в руках известного екатеринбургского застройщика Илдара Губаева. Он оформил на имя Кришталя доверенность на покупку испанской недвижимости. Последний также получил доверенности от супруги екатеринбургского застройщика Екатерины Губаевой и стал уполномоченным лицом по приобретению банковских продуктов для брата бизнесмена Фатыха Губаева.

Кто такой Илдар Губаев

Илдар Губаев начинал свой бизнес вместе с Анатолием Павловым (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Илдар Губаев — один из наиболее непубличных свердловских бизнесменов. В его опубликованной в СМИ биографии говорится, что карьера Губаева началась в 1990 году с назначения на пост президента «Уральского торгового дома». С 1995 по 2007 годы Илдар Губаев занимал должность первого вице-президента «ФИНПРОМКО», руководителем которого по сей день является Анатолий Павлов. Затем в 2007 году он стал председателем совета директоров «Уралфинпромбанка», входившего на тот момент в структуру «ФИНПРОМКО».

В интервью «URA.RU» Анатолий Павлов сообщал, что в 2008 году продал Губаеву свой пакет акций банка, после чего закрыл в финансовой организации личные счета и счета своих предприятий. Именно тогда Губаев сделал ставку на строительный бизнес. В частности, 6 сентября 2010 года « Деловой квартал» сообщил о вхождении возглавляемого бизнесменом банка в качестве инвестора в проект по строительству жилого комплекса «Адмиральский».

Илдар Губаев стал одним из участников проекта по строительству ЖК «Адмиральский» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Застройщиком 25-этажного дома на перекрестке улиц Папанина—Юмашева выступила компания «Атомстройкомплекс». Стороны оценили стоимость комплекса в 800 миллионов рублей. Согласно достигнутой договоренности, банк внес 50% от этой стоимости и взамен получил право продажи половины квартир. Сегодня в здании по адресу Юмашева, 15 проживает ряд вип-персон. В частности, по данным системы Rusprofile.ru, соучредителем его товарищества собственников жилья является заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Уже 24 сентября 2010 года появились сообщения о продаже Илдаром Губаевым своей доли в банке группе лиц, связанных с известным московским бизнесменом Матвеем Уриным. Губаев при этом не стал выходить из состава Совета директоров банка.

Портал 66.ru сообщал, что вырученные от продажи доли деньги экс-акционер «Уралфинпромбанка» намеревался направить в строительный сектор: «Я погашу кредиты по своим девелоперским проектам. Это ЖК „Адмиральский“, ТРЦ „Фан Фан“. Кроме того, мне нужны деньги на совместный проект с „Атомстройкомплексом“… Еще я хочу построить в Екатеринбурге пять продуктовых рынков…».

«Фан-Фан» до сих пор находится под управлением структур Илдара Губаева Фото: Александр Константинов © URA.RU

20 декабря 2010 года Центробанк отозвал лицензию у «Уралфинпромбанка». Согласно официальному сообщению регулятора, причиной такого решения стало сокращение уставного капитала и собственных средств до уровня, ниже минимально допустимого. В такой ситуации банк не мог выполнять свои обязательства перед кредиторами.

14 ноября 2011 года Свердловский арбитражный суд признал Уралфинпромбанк банкротом: требования кредиторов составили 3 миллиарда рублей. В мае 2012 года началась продажа офисов кредитного учреждения. В частности, в 2015 году принадлежавшее банку здание по адресу Юмашева, 7 было продано ЗАО «Земельный ресурс», которое в открытых источниках называется аффилированной с Илдаром Губаевым структурой.

Структура Илдара Губаева получила землю над станцией метро «Бажовская» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2012—2018 годах Илдар Губаев часто упоминался СМИ как бизнесмен, близкий к команде бывшего первого заместителя губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. В частности, при его поддержке «Земельный ресурс» согласовал проект строительства элитного жилого комплекса «Московский квартал».

В 2019 году разразился скандал вокруг разрешения на строительство многоэтажного здания на земельном участке, зарезервированном под строительство станции метро «Бажовская», аффилированной с Губаевым структуре. Представители команды нового мэра Екатеринбурга Александра Высокинского увидели в решении о выдаче документа признаки коррупции и обратились в суд.

6 ноября Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск мэрии, обязав снести возведенное на участке строение.

Международная валютная «прачечная»

Часть денег группа Петрова-Канайкина получила из Латвии Фото: depositphotos.com

В судебном решении мадридского суда говорится о наличии в деятельности близких к Петрову компаний признаков «отмывания» финансовых средств. Наибольшие претензии испанские правоохранители предъявили VIKSER FINKAS MANAGEMENT, S.L. Она была создана в 2002 году с первоначальным уставным капиталом в 3 006 Евро, а в 2006 году ее капитал уже составлял 24 882 880 Евро. Увеличение капитала произошло почти исключительно за счет денег, поступивших в общество из Латвии и других «налоговых убежищ».

По счетам DDC S.L. в 2005—2010 годах было зафиксировано движение иностранной валюты в размере около 25 000 000 Евро и получение займов на приблизительную сумму в 30 000 000 долларов США.

«Компания BROKKS LLORET S.L. демонстрирует определенный параллелизм с предыдущими компаниями», — говорится в судебном заключении. В первый же год деятельности предприятие Илдара Губаева получило 325 000 Евро из России. В день поступления первого транша она приобрела недвижимость на сумму 210 000 Евро.

Схема финансирования BROKKS LLORET S.L. по версии Юрия Кришталя

С 2004 по 2012 год BROKKS LLORET S.L. купила недвижимость в Испании на сумму более 2 миллионов Евро. Юрий Кришталь уточнил в ходе судебного заседания, что эти деньги получены из Швейцарии и, возможно, Кипра, Латвии или Литвы и перечислены Илдаром Губаевым. В судебном документе значится, что по счетам BROKKS LLORET S.L. в 2004-2011 зафиксировано движение валюты в общей сложности в размере 3 362 430 Евро.

В судебных документах утверждается, что предприятия русских бизнесменов в Испании совершали «многочисленные денежные переводы без коммерческого обоснования и логического смысла, многие из которых имитировались под погашение кредитов. Конечный пункт назначения потоков иностранных капиталов при этом был неизвестен. Вышеизложенное демонстрирует, что данные компании были созданы для того, чтобы придать законный характер деятельности преступной организации, в данном случае по отмыванию денег».

Как и для чего уральцы подкупали каталонцев

В числе сделанных мэры Льорета де Мара подарков были часы Зенит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне тратили «серые деньги» и на подкуп чиновников Льорет де Мара. В числе проектов, которые участники группы реализовывали с бывшим мэром Хавьером Креспо и его экс-советником по казначейству Жозепом Вальском Мендесом было строительство торгового центра Centro Comercial Braus и спонсорство футбольных и хоккейных клубов.

В судебном заключении подчеркивается, что группа Петрова «поддерживала прекрасные отношения с высокопоставленными чиновниками каталонской государственной администрации».

Россияне ежеквартально инвестировали по 30 тысяч евро в футбольные и хоккейные команды Льорет-де-Мар, дарили местным чиновникам подарки (часы «Зенит», рождественские корзины и другие), приглашали их в рестораны, оплачивали им поездки в Россию.

В качестве ответной услуги каталонские чиновники снизили российским бизнесменам на 50% размер налога на строительство торгового центра Els Braus, центра коммунального обслуживания и парковки, предоставили специальные разрешения для продолжения строительства и покупки отеля Blanca Aurora.

Окончательный приговор по делу

Илдар Губаев так и не стал обвиняемым в деле «русской мафии» Фото: CC BY 2.0, Blogtrepreneur (howtostartablogonline.net), Legal Gavel & Open Law Book

В марте 2017 года влиятельные СМИ Испании сообщили, что прокуратура Испании по борьбе с коррупцией заключила сделку с ответчиками по «делу Клотильды». В рамках соглашения российский бизнесмен Андрей Петров и управлявший его счетами экс-директор банка Banca Privada de Andorra (BPA) Сантьяго Росельо признали свою вину в обмен на относительно мягкий обвинительный приговор за сговор и отмывание капиталов. Первый получил срок 1 год 7 месяцев и 15 дней и штраф в размере 5,5 миллионов евро, второй — 1 год тюрьмы и штраф в размере 300 000 евро. Сделка повлекла за собой прекращение дел в отношении остальных обвиняемых, в числе которых — Виктор Канайкин и Борис Петров.

Обвинения в адрес екатеринбургского застройщика Илдара Губаева не выдвигались ни до, ни после заключения сделки.

Комментарии

Корреспонденту «URA.RU» удалось встретиться с Илдаром Губаевым. Он подтвердил, что действительно являлся учредителем испанской фирмы BROKKS LLORET S.L. Пояснил, что купил в Льорет де Мар дом, деньги на строительство которого перечислял со швейцарского счета. По словам Губаева, он большую часть времени в году живет в Испании. В остальной период он находится в Екатеринбурге, где управляет бизнесом.

Связаться с Виктором Канайкиным не удалось. Близко знающие его люди сообщили, что Канайкин находится на лечении и не склонен беседовать с незнакомыми ему людьми.