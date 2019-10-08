Глава Екатеринбурга провел зачистку в мэрии и дал пугающее обещание

Мэр Екатеринбурга пообещал больше не тянуть с увольнениями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал уволить сразу нескольких сотрудников администрации, на которых лежит вина за городские скандалы с отоплением, благоустройством и строительством. Мэр пообещал, что впредь за «подобные срывы» будет увольнять работников сразу: «Целый год мы занимались демократией, пора с этим заканчивать».

Так Высокинский пообещал, что по итогам подготовки к отопительному сезону будут уволены несколько руководителей «Екатеринбургэнерго» — в мэрии считают, что по их вине тепло в некоторые дома пришло позже установленного срока. И.о. гендиректора предприятия Максима Ливанова ждет дисциплинарное наказание.

Готовятся документы на увольнение начальника отдела капитального строительства МКУ «Городское благоустройство» Льва Крылова. Это ведомство, по мнению Высокинского, виновно в «из ряда вон выходящем» благоустройстве сквера за Оперным театром. «В течение года нужно было подрядчика поменять! Тем не менее, МКУ „Городское благоустройство“ об этом не позаботилось», — подчеркнул глава города.

Скандал со строительством капитального здания на месте будущей станции метро «Бажовская» привел к отставке начальника отдела подготовки правоустанавливающих документов земельного комитета Натальи Турыгиной. «Люди ходят на процессы с доверенностями, подписанными ещё прежним главой Администрации города Екатеринбурга. С точки зрения подготовки судебных процессов, отработки интересов города, деятельность юридической службы крайне неудовлетворительна. От таких чиновников страдают и город, и горожане», — подчеркнул Высокинский.

Ранее на пресс-конференции Высокинский говорил журналистам, что не торопится с отставками подчиненных, поскольку дает им время проявить себя.