Тюменские власти победили протесты школьников, вложившись в киберспорт

По официальной статистике, киберспортом в Тюменской области занимаются 120 тыс. человек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сторонники политика Алексея Навального потеряли поддержку среди несовершеннолетних тюменцев. Как признаются наблюдатели в политтусовке, во многом сыграли экстравагантные меры тюменских властей, которые начали поддерживать киберспорт. В марте 2017 года на митинги под лозунгом «Он вам не Димон» выходило до 500 молодых людей (данные региональной УМВД), включая школьников. А последняя акция, проведенная 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, собрала лишь несколько десятков горожан, среди которых учеников школ замечено не было.

«Компьютерный спорт стал пользоваться поддержкой региональных властей в 2017 году, когда в Тюмени был проведен первый киберфорум — как раз на фоне протестов. Изначально власть рассматривала вовлечение в игры как инструмент контрпропаганды, способ отвлечь студентов и школьников от митингов. Сегодня киберспорт превратился в бизнес и стал конкурентным преимуществом региона. „Тюмень — столица киберспорта“ — для специалистов это звучит уже не экзотично», — рассказал агентству источник в правительстве области.

На последнем митинге в Тюмени детей замечено не было Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

В 2018 году в Тюмени прошел финал кубка России — первый опыт в истории государства, когда массовое соревнование с участием игроков из других стран состоялось за пределами Москвы. «[Это] событие не менее важное, чем открытие нового завода. И не только потому, что в этой сфере каждый рубль, вложенный в нее, окупается кратно и многократно, а потому, что тут генерируется фантастический человеческий капитал, который в дальнейшем развернется не только на игровые цели», — подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

С 2017 года количество местных киберспортсменов выросло в разы. По словам главы федерации компьютерного спорта Романа Чуйко, в Тюменской области киберспортом занимаются около 120 тысяч человек (при общей численности населения около 1,5 млн). Большинство из них возрасте от 16 до 25 лет — та молодежь, которая два года назад выходила на протесты.

Дмитрий Смит (на фото слева) на финале кубка России в Тюмени в 2018 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Чуйко признает: «По уровню поддержки местных властей в Тюмени создан прецедент. В 2018 году правительство региона подписало с федерацией компьютерного спорта России договор о стратегическом сотрудничестве. В результате, некоторые сильные игроки, скажем, из Свердловской области, переезжают к нам. Потому что есть возможность тренироваться и выступать на соревнованиях». Оперативно получить данные пресс-службы тюменского правительства, какие суммы тратятся на поддержку киберспорта, не удалось.

«Киберспорт отвлекает от взрослых штук типа политики. А еще детей никто не гоняет из-за компьютера, — считает социальный философ Олег Долгицкий. — Как будто дети выходили [на протесты 2017-го] потому что реально против системы. Они за кеды вышли и за то, что iPhone только в кредит».

Глава региональной федерации киберспорта Роман Чуйко доволен поддержкой властей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Политолог Андрей Шуклин заявил, что молодежь сегодня требует не столько участия в политике, сколько представительства в обществе. «Бодипозитив, экологические движения, блогерство, даже протесты — это не то чтобы борьба с системой. Это всего лишь способ заявить о себе. Но, например, протесты — опасная история. А киберспорт и правда отличный выход сил и эмоций», — считает Шуклин.

Политолог Александр Безделов считает, что тюменские власти вниманием к киберспорту и IT делают больше, чем занимают молодежь — сокращают отставание России в информационных технологиях. «Это та сфера, на которой строится мировая экономика. Если мы вовремя сделаем ставку на нее, то выиграем межрегиональную конкуренцию, в привлечении инвесторов в том числе», — заявил эксперт.