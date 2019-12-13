Почему дело уктусского стрелка может развалиться в суде?

Несмотря на признание, вина Александрова не очевидна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

Дело «уктусского стрелка» может через время развалиться: арестованный накануне по обвинению в двойном убийстве екатеринбуржец Алексей Александров, возможно, непричастен к преступлению, хотя и взял на себя вину.

Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков 12 декабря впервые прокомментировал самое громкое преступление последних лет на Урале — убийство двух девушек, Натальи Кузнецовой и Ксении Солтановой, произошедшее на горе Уктус в Екатеринбурге в августе 2018. По словам шефа полиции, была «проделана огромная работа».

Между тем, вина Алексея Александрова, арестованного накануне в суде по обвинению в убийстве двух девушек на горе Уктус, не очевидна, уверены опрошенные «URA.RU» эксперты.

Сомневаться в его причастности заставляют и нехватка улик, и отсутствие понятного мотива, и внезапное объявление арестантом о психической неадекватности.

Даже признание им вины (видео допроса распространил следственный комитет) вызывает больше вопросов, чем ответов. Эксперты «URA.RU» проанализировали нестыковки в этом деле.

Полиграф недействителен

Свердловский следком сообщил о том, что признательные показания Александров дал после прохождения полиграфа. При этом сам задержанный признался на суде по мере пресечения, что состоит на учете у психиатра. «Если это так, то какой может быть полиграф? — недоумевает бывший сотрудник уголовного розыска, раскрывший множество преступлений. — С психически больными людьми в принципе нельзя проводить исследование на полиграфе: их реакции неадекватны».

Впрочем, есть и противоположное мнение — о том, что Александров здоров, однако будет теперь пытаться симулировать психическое заболевание. «Сейчас все будут под Берхольда косить», — прокомментировал его действия екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский, имея в виду историю екатеринбургского риэлтора Александр Берхольда, который убил двух человек, но вместо колонии отправился в клинику. Год назад его отпустили, и он ездит по городу на машине.

По мнению Колосовского, «уктусский стрелок», возможно, захочет пойти этим же путем, учитывая, что получение нужной психиатрической экспертизы — уже «наработанная схема». Ранее «URA.RU» рассказывало о том, как избежать тюремного срока смог екатеринбургский бизнесмен, осужденный за педофилию: вместо колонии он проводит время в психостационаре в весьма мягких условиях (иногда его даже отпускают из клиники).

Экспертиза оружия невозможна

По версии следствия, убийство девушек на Уктусе совершено при помощи пневматической винтовки калибра 6.35 (самый крупный калибр для пневматики — до недавнего времени его производство было запрещено в РФ). Оружие относится к типу PCP (Pre Charged Pneumatics) — это пневматика с предварительной накачкой газа в резервуар, что многократно увеличивает скорость пули и дает убойную мощность не меньше, чем у боевого оружия.

«Использованное оружие в несколько раз превышает по мощности пистолет Макарова», — заметил пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых объяснил, почему пневматика РСР бьет сильнее пистолета Макарова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Однако это все равно пневматика, а, значит, экспертиза ничего не даст. «Идентифицировать пневматическое оружие невозможно, — пояснил „URA.RU“ экс-сотрудник свердловской полиции, не раз сталкивавшийся с такими заключениями. — Только экспертиза по нарезному оружию дает 100-процентный ответ, из этого ли ствола стреляли. По гладкоствольному сложнее, но тоже возможно. А вот привязать пневматику к произведенным выстрелам — никак».

Этим объясняется та неуверенная формулировка, которая прозвучала в релизе следственного комитета про обыск у Александрова. «В его квартире следователи СК обнаружили и изъяли многочисленные составные части оружия, в том числе компоненты пневматического оружия, которые могли быть использованы при совершении преступления», — сообщал следком.

Невнятный мотив

Один из самых спорных и обсуждаемых моментов в истории «уктусского стрелка» — его слова на допросе о том, зачем он это сделал. «Как вы с ними познакомились, получается? Подошли с какой целью?» — спрашивает сотрудник. «С целью… убить», — отвечает Александров. «Как вы узнали, что они будут там находиться? — «Не знал».

«Это полная чушь, — убежден экс-сотрудник уголовного розыска. — Так не бывает: если он виновен, то все равно был какой-то конфликт! Например: «Девочки, давайте познакомимся!» — «Да, пошел ты, импотент!» — «Ах, я импотент?» Тот мотив, который сегодня выдвигает следствие, вызывает большие сомнения.

Странное признание вины

Самым основным доказательством вины Александрова является его признание в убийстве, а также проверка показаний на месте. Однако, как замечают эксперты, этого недостаточно: на Урале есть множество историй, когда задержанные и обвиненные в тяжких преступлениях люди с готовностью брали вину на себя, но оказывалось, что преступники — не они.

Убийство девочки в Истоке

Убийство 7-летней девочки в поселке Исток в Екатеринбурге произошло в 2008 году. Ее дедушка был офицером ФСБ — на раскрытие преступления бросили лучшие силы.

«Когда проводили поквартирный обход, был задержан ранее судимый местный житель, написавший явку с повинной, — вспоминает ветеран свердловского сыска. — С ним работал лично Александр Щур (бывший начальник криминальной полиции Екатеринбурга, затем первый замначальника УМВД, последнее место службы — министр внутренних дел республики Тыва)».

Убийство вроде бы раскрыли, однако сотрудники уголовного розыска, к которым поступил материал, засомневались в причастности мужчины к преступлению. «На проверке показаний он указал на башню, где нашли погибшую, а вот с точным местом, где лежало тело, ошибся, — вспоминает бывший сыщик. — К тому же она была задушена руками, а он говорил, что колготками. Потом на него еще повесили убийство узбекских детей (которого он априори не совершал)».

Вскоре сыщикам удалось найти истинного виновника — соседа девочки по фамилии Владимиров, бывшего военнослужащего внутренних войск, который, когда его задержали, в деталях описал совершенное убийство, а также признался еще в шести убийствах, которые ранее прошли как некриминальные. Обвинения с первого подозреваемого были сняты.

Фальшивая красноуфимская маньячка

Другая громкая история — 17 убийств пенсионерок в свердловских городах (большая часть произошла в Красноуфимске). Изначально по подозрению в этих убийствах была задержана жительница Верхней Туры Марина Валеева — она призналась во всех эпизодах.

Подлинная «красноуфимская маньячка» Ирина Гайдамачук Скриншот: с видеозаписи следственного эксперимента, свердловское СУ СК РФ

«Колол ее лично Денис Пахмутов — бывший начальник уголовного розыска в Нижнем Тагиле, где был совершен один эпизод, — рассказывает ветеран сыска. — Рассказывают, что ей в камеру носили водку, сигареты, пирожки и якобы даже наркотики. Это подло, но приказ есть приказ».

По словам сыщика, перед каждым следственным действием с Валеевой проводились беседы: ей в деталях рассказывали о месте совершения преступления, способе и т. п., чтобы во время проверки показаний на месте (следственного эксперимента) она могла все повторить.

Однако позже полицейским удалось установить истинную убийцу — жительницу Красноуфимска Ирину Гайдамачук.

Она не только призналась в преступлениях, но и показала орудие преступления — молоток, хранившийся у нее дома. Ее отпечатки пальцев совпали с отпечатками с мест преступлений, причастность Гайдамачук подтвердили и экспертизы.

А про Валееву выяснилось, что она взяла на себя все эпизоды под давлением оперов. «На Пахмутова и его сотрудников завели дело о „превышении должностных полномочий“, — вспоминает экс-полицейский — Он хотел скрыться в Чечне, но сотрудники ФСБ задержали его прямо в аэропорту, и вместо командировки на Северный Кавказ он поехал на централ».

Убийство восьмиклассницы на Юго-Западе

Громкое убийство 14-летней школьницы произошло 18 сентября 2011 года: наутро ее тело нашли на школьном стадионе, одежда на ней была вспорота, у девочки было перерезано горло и вырезаны половые органы. В убийстве девочки призналась ее 43-летняя мачеха Наталья Петухова.

Во время следственного эксперимента она даже показала, как резала падчерицу, однако следователи усомнились в ее словах и вскоре отпустили. Зачем Петухова взяла вину на себя, до сих пор неясно.

Преступление было раскрыто лишь спустя шесть лет — по экспертизе ДНК полицейские изобличили в его совершении бывшего сотрудника милиции, 48-летнего Андрея Черняева. Его обвинили в убийстве и пяти преступлениях сексуального характера и приговорили к 24 годам колонии.

«Волшебный пендель» от начальства и самооговор психов

«Подобных историй множество», — говорит ветеран-полицейский, объясняя, что силовики идут на такие шаги из-за резонанса истории и «волшебного пенделя» от начальства.

«Если задачу поставили, не выполнить нельзя, — поясняет экс-сыщик. — Выполнили — доложили, о раскрытии раструбили по всем центральным каналам.

Потом, если найдется другой подозреваемый, первого незаметно освободят и отпустят. Главное — вовремя отчитаться».

Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование убийства девушке на Уктусе под личный контроль и велел за месяц «разобраться с делом» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В случае с «уктусским стрелком», напомним, дело находилось на контроле лично у главы следственного комитета Александра Бастрыкина, который во время встречи с матерями погибших девушек дал своим подчиненным месячный срок, чтобы разобраться с делом. Срок истек 24 ноября, а 9 декабря стало известно о задержании подозреваемого.

Причем, как замечает силовик, «загрузить» человека чужим преступлением, если он психически нездоров, даже проще: такие люди склонны к самооговору. «Если он жил неподалеку, бывал на Уктусе, смотрел сюжеты про убийства, то его и убеждать не надо — ему самому кажется, что это он совершил, — поясняет экс-сыщик. — А если следователь еще и хорошо „подработает“, и не будет ничего более объективного — парень уедет на зону, а истинный убийца останется на свободе».

Что сейчас нужно сделать следователям по делу «уктусского стрелка»?

«Пока есть только показания подозреваемого, усиленные выходом на место, и оружие, которое подходит, но не факт, что именно оно использовалось при убийстве», — замечает силовик. Но, по его мнению, этого явно недостаточно — следствию нужны объективные данные, свидетельствующие о причастности Александрова к убийству девушек.

«Он ведь тащил их в лес — значит, микроволокна с его одежды могли остаться на их одежде, — поясняет бывший опер угро. — Нужна экспертиза ДНК — возможно, анализ подногтевого содержимого сможет что-то дать. Наконец, биллинг: можно легко посмотреть, фиксировался ли его телефон в день совершения преступления в месте убийства».