Мужчина дважды становился «героем» криминальных хроник Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Риелтор Александр Берхольд, убивший двоих человек, спокойно ездит на автомобиле по Екатеринбургу. Об этом «URA.RU» рассказал Сергей Колосовский, адвокат экс-супруги убийцы.

Берхольд не раз становился «героем» криминальных хроник: в 2002 он зарубил топором мужа своей любовницы Петрова. Его действия признали самообороной (хотя у погибшего была проломлена голова и несколько рубленых ран). Второе убийство произошло в январе 2013: Берхольд застрелил в затылок и забил кочергой отца ребенка своей бывшей супруги.

Психиатрическая экспертиза признала Берхольда невменяемым, и его направили в Волгоград, в психиатрическую больницу спецтипа с интенсивным наблюдением. В декабре 2017-го перевели в клинику с более мягкими условиями, а вскоре и вовсе отпустили домой, в Екатеринбург.

Александр Берхольд Фото: из семейного архива

«Когда он вышел, получил права, как будто он абсолютно здоровый человек, — рассказала „URA.RU“ бывшая супруга убийцы. — Теперь он ездит на машине, подъезжает к моему дому — караулит. Я написала жалобу в прокуратуру — мне пришел ответ, что прокуратура обратится в суд с иском о лишении его прав. Но до сих пор ничего не изменилось».

«Я не езжу на автомобиле. С чего вы это взяли? — заявил „URA.RU“ сам Берхольд. — Не езжу уже месяца три. Права у меня лежат дома — я ими не пользуюсь».

В пресс-службе Свердловской областной прокуратуры воздержались от комментария, пояснив, что предоставление информации в отношении данного лица нарушает его право на медицинскую тайну.