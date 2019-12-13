Свердловские инсайды

Сотрудникам не бюджетных организаций придется выходить на работу 31 декабря Коллаж: соцсети

Кулуары свердловских элит как всегда богаты на слухи. Первый вице-губернатор Алексей Орлов придумал стратегию работы «полпред — глава региона», а его самого отправляют руководить субъектом. В правительстве усиливается Салихов, Кузнецов близок к отставке, а Волков планирует красивый отпуск. В Заксобрании депутат Савельев поставил на место спикера Бабушкину. Силовики ссорятся из-за слитого видео убийцы с Уктуса, а еще — готовят масштабную проверку имущества чиновников. Два екатеринбургских депутата поругались из-за трупа, этажом ниже влиятельный чиновник сел на арбузную диету. Телезвезда Телешова устроила истерику на ОТВ и чего только нет в новых «Инсайдах»!

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Самый активный подчиненный уральского полпреда пропал с радаров

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган перестал появляться на торжественных мероприятиях, говорят наблюдатели. Они связывают это с резкой критикой полпреда Николая Цуканова в адрес подчиненного (наместнику президента не понравилось выступление чиновника в гордуме Екатеринбурга). В политтусовке замечают, что раньше Каган выходил в свет постоянно, теперь же его заменяют сотрудники полпредства рангом ниже. «Интересно, как долго это продлится», — интересуются источники.

Стали известны два сценария будущих отношений свердловской администрации и полпредства

Во властных кругах региона продолжают обсуждать совещание под руководством Цуканова по нацпроектам в Свердловской области и последующую реакцию региональной власти на критику со стороны специалистов полпредства. Итогом этого стали два подхода к последующему взаимодействию с полпредством. Первая модель подразумевает жесткое противостояние с минимальным объемом информации, передаваемому по запросам. За реализацию этой модели, по слухам, выступает курирующий направление замглавы аппарата губернатора и правительства Константин Устиловский.

Говорят, вторую модель озвучивает первый замгубернатора Алексей Орлов. Он якобы убежден, что противостояние ни к чему хорошему не приведет, а потому с полпредством нужно вести конструктивный диалог, в котором указывать на не совсем правильные акценты в критике и активно использовать главу округа Николая Цуканова в лоббировании интересов области. Наблюдатели утверждают, что модель Устиловского реализовывается сейчас, а модель Орлова оживет после новогодних праздников.

Куйвашев готовит новую «пятилетку»

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Губернатор меняет концепцию главного идеологического документа региона. Рассказывают, что при подготовке программы «Пятилетка развития» хотели сыграть на давних традициях — и выполнить ее за четыре года. Жаркий разбор достижений в четверг показал, что правительство недорабатывало, и выполнить задачи ускоренными темпами не выйдет. «Теперь у губернатора новый план — через два года отчитаться о выполнении первой пятилетки и начать проектировать новую, потому что проект выглядит действительно успешным», — шепчутся слухмейкеры.

Юмашев создал себе проблем заявлениями про Путина в Ельцин Центре

Экс-глава администрации президента РФ Валентин Юмашев снова дает интервью о трансфере власти в России — на этот раз писателю-документалисту Олегу Морозову. Хотя за осень высказался на этот счет неоднократно, кульминацией была беседа с тележурналистом Владимиром Познером в Ельцин Центре. Как посчитали наблюдатели, Юмашев как раз решил оправдаться за излишне резкое выступление в Екатеринбурге. «Чтобы не оказаться в списках оппозиционеров Юмашев, советник президента РФ на общественных началах, изо всех сил пытается сгладить поднятую им же волну. Поэтому он и разжевывал свои высказывания в беседе с Морозовым, но тем самым себя еще глубже закопал», — рассуждает инсайдер «URA.RU».

Орлова снова сватают в губернаторы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По правительству вновь поползли слухи о скором повышении первого замгубернатора Алексея Орлова. Дескать, свердловский чиновник, которого долгое время сватали губернатором в ХМАО, пойдет в кресло другого главы региона — собравшегося в отставку руководителя Иркутской области Сергея Левченко.

Столь частое появление слухов о предстоящем перемещении Орлова заставило отдельных его коллег рассуждать в обратном направлении, задаваясь вопросом: «А не вбрасываются ли все эти поводы и слухи самим Орловым, который старается всеми способами поддержать свой неустойчивый и периодически подрываемый курируемыми министерствами аппаратный вес?» Ответа на это пока не нашли.

У свердловского прокурора и вице-губернатора один консильери

Заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков, попавший в поле зрения СМИ после коррупционного скандала с коллегой из СКР Михаилом Бусылко, пользуется услугами адвоката Нины Люберцевой. Об этом говорят инсайдеры, замечавшие высокопоставленного прокурора в офисе Люберцевой в переулке Университетский. Примерно в то же время там видели и вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова. Возможно, это совпадение может означать как признание большого веса Люберцевой в адвокатском сообществе, так и интересные дела, которые приходится ей решать.

Салихов усилился, вернувшись из глубокой опалы

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пропадавший на некоторое время из поля зрения обитателей правительства замгубернатора Свердловской области Азат Салихов, говорят, «вернулся к полноценной жизни». Слухачи утверждают, что чиновник перестал быть публичным после возникновения определенной аппаратной напряженности в отношениях с главой региона Евгением Куйвашевым. Будучи мудрым политиком, Салихов предпочел затаиться, целиком погрузившись во вверенную ему работу. Результаты этого труда, утверждают наблюдатели, удовлетворили губернатора, который снова приблизил Салихова и даже дал ему возможность усилиться, отмечают собеседники.

Министр Кузнецов рискует потерять кресло

После заседания правительства, посвященного промежуточным итогам исполнения «Пятилетки развития», губернатор Евгений Куйвашев на повышенных тонах общался с министром природных ресурсов Алексеем Кузнецовым. «Пассивность министра привела к тому, что область недополучила от Москвы около шести миллиардов рублей», — объясняют инсайдеры гнев главы региона. Очевидцы передают, что Куйвашев, «мягко говоря, предложил министру выйти из зоны комфорта». Другие министры напряглись: «разбор полетов» губернатора после совещания по «пятилетке» обещает быть жестким, а ответить им, в общем-то, нечего.

Министр Волков встретит Новый год за океаном

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава свердловского минстроя Михаил Волков активнее других планирует новогодние каникулы. Коллеги министра объясняют это просто: в качестве локации для зимнего отдыха с семьей он выбрал не «стандартные Австрию или Чехию», а Соединенные Штаты. Сейчас чиновник с завидной методичностью решает, советуясь с опытными товарищами, лететь ли в США напрямую или транзитом, какие штаты посетить, на что посмотреть. Один из участников таких консультаций рассказывает, что все может поменяться в последний момент: пребывая в сомнениях, Волков задумывается и об экзотике — Зимбабве, Новой Зеландии и Австралии.

Свердловский депутат Госдумы готовит коварный план

Депутат Госдумы от Свердловской области, справедливоросс Дмитрий Ионин на распутье: в ближайшее время ему предстоит решить, против кого из коллег-единороссов выступать во время выборов в федеральный парламент в 2021 году. В окружении депутата рассказывают, что на текущий момент есть два варианта: оппонировать Сергею Чепикову или Максиму Иванову — единороссам, которые тоже намерены переизбираться. Пока окончательного решения нет, Ионин воюет на всех фронтах, отмечают наблюдатели, и скандал с больницей в Богдановиче — тоже его рук дело.

Друзья Росселя разочаровались в его возможностях

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лоббистские возможности экс-губернатора, а ныне сенатора Эдуарда Росселя существенно сократились, сетуют в кулуарах его партнеры. В качестве аргумента приводится тот факт, что Россель в своих письмах свердловскому правительству просил утвердить бюджет «Горы Белой» в размере 2,2 миллиарда рублей, но выбить в итоге удалось только 150 миллионов. По слухам, этим крайне недоволен нынешний руководитель проекта Леонид Гункевич. «Он в бешенстве и даже ругает нашего ветерана обидными словами у него за спиной», — делится слухмейкер.

«Титановая долина» шокировала экономистов правительства

Экономический блок правительства уже не верит в перспективы стратегического проекта «Титановая долина», отмечают осведомленные наблюдатели. Главное следствие усталости чиновников от «дорогой игрушки», по их мнению, — существенное (в разы) сокращение финансирования на следующий год и продолжающиеся проверки со стороны силовиков. «Чем все это закончится, пока не понятно», — с интересом рассуждают инсайдеры.

В списках на выборах Заксобрание может появиться известный бизнесмен

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил процесс формирования списков кандидатов на выборах в Заксобрание в 2021 году. При этом, утверждают наблюдатели, знаковым игроком политического процесса, который сможет оказывать влияние на решения главы региона, станет глава департамента внутренней политики региона Антон Третьяков. Он якобы обладает социологией, в достоверности которой смог убедить начальство. Рассказывают, в числе кандидатов теперь может оказаться бизнесмен Олег Гусев.

Бабушкина обиделась на депутата Савельева и готовит месть…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последнее заседание свердловского Заксобрания, утверждают очевидцы, завершилось серьезным конфликтом. За 10 минут до важного голосования из зала начал выходить депутат-единоросс Валерий Савельев, сославшись на производственную необходимость. Причем перед этим он четырежды проигнорировал публичные просьбы спикера Людмилы Бабушкиной остаться. Чем ответит проигнорированная председатель парламента — пока вопрос.

…а ему не страшно — он готов проститься в любой момент

Впрочем, инсайдеры из окружения самого депутата утверждают, что тот не страшится никакой возможной «ответки» от спикера Людмилы Бабушкиной. Своим поведением, уверены знающие парламентария и ответственного партийца источники, Савельев дал понять, что на следующие выборы он не собирается. Причина, якобы, в том, что он разочаровался в политике и недоволен тем, какой мизерный эффект дают вложенные в мандат деньги.

Терешков подыграл Орлову и расплатится за это

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Страсти в свердловском Заксобрании кипят не только вокруг депутата Савельева и спикера Бабушкиной. Говорят, претензии возникли к председателю бюджетного комитета Заксобрания Владимиру Терешкову. Тому едва не начали угрожать расправой после того, как депутат поддержал идею первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова поднять налоги на торговые центры. Идея не нашла поддержки у других парламентариев, так что теперь Терешкову предстоит восстанавливать расположение коллег.

На выборах-2021 обкатают технологию, которая побьет «Умное голосование»

В кампании по выборам в Госдуму и заксобрание в 2021 году может быть применена новая технология под рабочим названием «Купи депутата», обсуждают уральские политтехнологи. В основе — классический краудфандинг: избирателям предложат скинутся и оплатить кампанию кандидату. Размер взноса в данном случае не имеет никакого значения. «Люди платят за своего кандидата, знают, что он обязан им, а не какому-то авторитету, и точно придут на выборы. И сам кандидат впоследствии будет обязан работать активнее», — описывают преимущества проекта авторы. Смысл не в деньгах, а в попытке использовать модные технологии, которые могут понравиться избирателям, рассуждают технологи, намекая, что ждут от проекта «купи депутата» даже большей популярности, чем от «умного голосования».

Главный свердловский коммунист нажил статусного врага

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина приняла близко к сердцу смелое выступление комсомольца в УрГЭУ, рассказывают наблюдатели. Председатель парламента на неделе впервые пришла на молодежные дебаты, причем решила быть на них не просто статусным наблюдателем, но активным участником дискуссии. В пылу спора один из партийцев назвал суждения спикера «глупыми софизмами». Бабушкина попыталась сохранить лицо. «Ваши старшие коллеги не позволяют себе такого, хотя обсуждают более важные вопросы», — передают ее слова участники дебатов. Бабушкина уверена, что за хамским выпадом в ее адрес стоит не юношеский максимализм комсомольца, а инструкция от секретаря свердловского обкома КПРФ, депутата Александра Ивачева, утверждают слухмейкеры.

Свердловские депутаты завидуют коллеге из-за проблем с гаджетами

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты свердловского заксобрания обратили внимание аппарата думы на преимущества депутата Валерия Савельева перед коллегами: его рабочее место в зале заседаний — якобы единственное, где есть зарядка для смартфона. «Ему в свое время специально [провод] сделали, чтобы он играть мог. А мы сидим [на заседаниях], через два часа телефоны уже садятся, а зарядить их не можем», — рассказывает с горечью один из депутатов. Слухмейкеры не исключают, что скоро операция по спасению Савельева от завистливых взглядов все-таки будет проведена, и места всех депутатов будут переоборудованы.

У главы свердловского избиркома — новая головная боль

Перед главой свердловского избиркома Владимиром Русиновым поставили задачу на 2021 год: на выборах в заксобрание и Госдуму свердловчане должны получить возможность участвовать в электронном голосовании — как москвичи осенью 2019 года. На уточняющий вопрос, как это сделать, и — главное — на какие деньги, Русинову предложили «опереться на федеральный опыт». «Уверенности, что из этого что-то получится, нет никакой», — рассуждает чиновник, надеясь, что проблемы с электронным голосованием в столице заставят федералов отозвать задачу.

Свердловский топ-менеджер, уволенный губернатором, отвоевывает позиции

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-директор свердловского Территориального фонда обязательного медицинского страхования Валерий Шелякин, уволенный губернатором Евгением Куйвашевым на прошлой неделе, не намерен мириться с положением. Чиновники, знакомые с Шелякиным, рассказывают, что статусный менеджер поднимает старые связи, чтобы заключить с областными властями новый трудовой контракт.Главным союзником Шелякина считается экс-министр здравоохранения Аркадий Белявский, который перед уходом в отставку в 2017 году просил оставить товарища распорядителем бюджетных миллионов. «Чем все это кончится, неясно. Особенно, если Белявский все-таки решит вмешаться», — рассуждает знакомый с ситуацией инсайдер.

В мэрии Екатеринбурга нашли виновного в конфликте с думой…

У сотрудников мэрии Екатеринбурга вызывает вопросы деятельность руководителя аппарата Ильи Захарова, утверждают наблюдатели. Когда бывший глава горизбиркома заходил на новую должность, он обещал решить конфликт между гордумой и администрацией. «Однако с тех времен депутаты уже не один раз помешали мэрии, чуть не сорвали принятие бюджета, а теперь в думе запущен процесс отставки спикера — сомнительный результат для человека, ради которого воссоздавали пост главы аппарата», — поделился источник «URA.RU».

… его даже посадили на арбузную диету

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации Екатеринбурга не перестают удивляться положительным изменениям, которые происходят с образом главы аппарата Ильи Захарова. После перехода в мэрию он заметно похудел, и чиновники строят догадки о том, какие методы использовал аппаратчик. «По слухам, Захаров обсуждал свою форму со спикером думы Игорем Володина и мог взять на применение один из его способов поддержания здоровья. Например, Володин как-то хвастался что целый месяц может сидеть на арбузной диете», — поделился источник агентства.

Два екатеринбургских депутата поругались из-за трупа

Говорят, что последнее заседание комиссии думы Екатеринбурга по бюджетной политике завершилось странным инцидентом между двумя депутатами. Якобы на выходе из зала в пылу политической дискуссии Александр Колесников сказал коллеге Елене Дерягиной, что «она — труп». Не исключено, что он намекал на «политического трупа» — Колесников считает взгляды Дерягиной устаревшими и не верит в ее шансы на переизбрание. Дерягина при этом, якобы, могла подумать, что речь идет о реальной угрозе. Чем закончится этот инцидент, пока не понятно. Не исключено, что два думца скоро встретятся, чтобы попытаться уладить недоразумение.

В свердловском отделении «Единой России» начинаются зачистки

Фото: Анна Майорова © URA.RU

По неофициальной информации, на предстоящем заседании расширенного политсовета свердловского отделения «Единой России» будут названы фамилии глав партийных первичек, которых, скорее всего, ждет отставка. В числе их недоработок — малый объем сбора взносов, неисполнение депутатами местных дум партийных решений и общий низкий уровень партийной дисциплины.

Местные коммунисты готовятся к смене лидера

По неофициальной информации, по региональным отделениям КПРФ разлетелся слух о скором смене лидера партии. Якобы вместо Геннадия Зюганова этот пост скоро займет бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Не исключено, что наибольшая нервозность наблюдается в свердловском отделении компартии. В нем предполагают, что у Левченко уже есть свой кандидат на пост лидера местной партячейки, которого он начнет лоббировать в ближайшее время.

Екатеринбург готовят к объединению в Верхней Пышмой

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несмотря на неоднократные разъяснения представителей аппарата губернатора, что новая муниципальная реформа не приведет к изменению границ действующих муниципалитетов, политики на местах продолжают ждать от нее подвоха. В частности, возобновились слухи о якобы готовящемся объединении Екатеринбурга с Верхней Пышмой. Сторонники этой версии почему-то считают, что данный вопрос лоббирует руководство УГМК. Некоторые из них шутят, что «в действительности Верхняя Пышма присоединит к себе Екатеринбург, а не наоборот».

За слив видео с места убийства девушек на Уктусе едва не уволили полицейского

Публикация в интернете записи с камер наблюдения на горе Уктусе, где в августе 2018 были убиты две девушки, могла стоить должности одному из сотрудников полиции, рассказывают силовики. Слив видео был несанкционированным, и сразу после этого в уголовном розыске прошло совещание с разборками, причем речь на нем шла об увольнении сотрудников. Однако оперативники придумали способ, как избежать громкого скандала: это же видео опубликовали на сайте следственного комитета официально, с просьбой к горожанам опознать мужчину в кадре.

Что примечательно, задержанный через считанные дни Александров оказался совсем другим человеком (не тем, который попал на видео). «Все было очень нервно», — делится инсайдер.

Силовики готовят ревизию всего имущества свердловских чиновников

Следователи шепчутся, что намерены в полной мере использовать возможности закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности». В 2020 году пройдет ревизия всего имуществ аи доходов чиновников. «Им придется объяснить происхождение имеющихся денежных средств и имущества. В случае, если они не смогут это объяснить, то последует меры, предусмотренные законом. В частности, история с бывшим начальником СвЖД Алексеем Мироновым является в какой-то степени показательной. Это только начало», — рассказал осведомленный источник. Ранее «URA.RU» писало, что государство будет взыскивать с вдовы Миронова 164 млн рублей, происхождение которых не подтверждены документально.

В Екатеринбург едет полицейский десант из Твери

Фото: Официальный сайт УМВД по Астраханской области

Смена начальника УВД Екатеринбурга Сергея Кулагина и его заместителя — начальника штаба Андрея Гвоздикова может стать началом больших перестановок, которые затеял нынешний начальник свердловского ГУ МВД генерал Александр Мешков. Инсайдеры в погонах рассказывают, что скоро в Екатеринбург прибудет целая бригада высокопоставленных полицейских из Твери, где нынешний начальник главка служил на разных должностях до 2016 года. Ожидается, что бывшие коллеги Мешкова займут руководящие должности в УМВД по Екатеринбургу, кабинеты начальников управлений по борьбе с экономическими преступлениями и уголовного розыска.

ВЦИОМ спас уральский транспортный главк МВД

Управление на транспорте МВД России по УрФО, как и аналогичные структуры по всей стране, с лета 2019 года были под угрозой ликвидации. В течение года в каждый из главков приезжала представительная комиссия, которая достаточно пристрастно проверяла работу транспортной полиции. Свердловские транспортники с трудом прошли такую проверку, но вопрос повис и с повестки дня был не снят до последнего времени. Точку в этой истории поставил опрос ВЦИОМ, по итогам которого респонденты выразили доверие к транспортной полиции. В противном случае, транспортников — не без законодательных сложностей — объединили бы с территориальными подразделениями МВД.

«Екатерининская ассамблея» в 2020 году побьет все рекорды

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатерининская ассамблея в 2020 году может сильно удивить даже бывалых участников. Уже сегодня организаторы, как сами признаются, задумались над тем, чтобы сделать десятое юбилейное мероприятие запоминающимся. В этой связи, например, вырабатывается план для того, чтобы постараться собрать в ходе ежегодного благотворительного аукциона сумму, превышающую последний, рекордный для всех ассамблей год — в 2019 за выставленные лоты было выручено более 85 млн рублей. «Сумма в 2020-м должна быть не меньше 100 млн рублей и это будет, как минимум, красиво. При этом все собранные деньги, что очень немаловажно, должны будут целиком остаться в Свердловской области — у нас тоже масса потенциальных благополучателей», — объяснил знакомый с организацией ассамблеи инсайдер.

У власти появился план «Б» на случай проблем с Универсиадой

Власти задумались о проблеме, которая возникнет в случае, если Универсиада из-за претензий WADA останется исключительно внутрироссийским мероприятием и будет бойкотироваться иностранными гостями. Появилось опасение, что в случае отсутствия международного внимания к соревнованиям они покажутся не интересными и российскому болельщику. В итоге, бойкот получится как внешним, так и отчасти внутренним, переживают чиновники и уже готовят запасной план по заполнению трибун бюджетниками и жителями глубинки, что позволит предотвратить скандалы, подобные тем, что возникали на Универсиаде в Красноярске в 2019 году.

Звезда свердловского телеканала устроила истерику из-за своей известности

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В редакции екатеринбургского телеканала ОТВ обсуждают скандал, который устроила ведущая Ксения Телешова. Все началось с того, что в SMM-службу канала устроилась новая девушка. Когда речь зашла о Телешовой, новенькая поинтересовалась: «А кто это такая?» Об этом стало известно звезде, которая сильно оскорбилась. «Она устроила истерику, кричала: „Да что она себе позволяет“! Я звезда, меня все знают, как она смеет…», — рассказал «URA.RU» информированный источник. Дело кончилось тем, что новенькой пришлось идти к Телешовой и просить у нее прощения за то, что она ее не знала.