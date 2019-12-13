Челябинские инсайды

«Красное и белое» для Челябинска — больше, чем для других городов Коллаж: соцсети

Из выпуска «Инсайдов» Челябинской области вы узнаете, как отреагировал губернатор Алексей Текслер на уголовное дело экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева и как трактовал его для подчиненных. Пока регион отходит от громкого ареста, элиты обсуждают исчезновение экс-мэра Челябинска Владимира Елистратова. Также в свежем (и обновленном!) выпуске «Инсайдов» вы узнаете, откуда приедет новый зам для прокурора региона и кто лишится партбилета «ЕР» в День чекиста. А еще, по слухам, главные федеральные инспекторы других регионов мечтают о назначении в Челябинск.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Главный федеральный инспектор в Челябинск приедет из Екатеринбурга

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ньюсмейкеры в уральском полпредстве говорят, что до Нового года не будет назначения на должность главного федерального инспектора по Челябинской области. Фамилии кандидатов держатся в строгом секрете. По некоторой информации, челябинским ГФИ станет один из сотрудников аппарата полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Прежний главный федеральный инспектор Сергей Морев считался человеком экс-полпреда Игоря Холманских. Новый ГФИ будет 100-процентной креатурой Цуканова. К слову, никто из челябинцев, из числа тех, кто подошел на должность и устроил полпредство, особо не горит желанием стать ГФИ.

ГФИ Пушкин хочет вернуться в Челябинск?..

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После отставки главного федерального инспектора по Челябинской области Сергея Морева южноуральские элиты начали гадать, кто его может сменить. И одним из кандидатов назывался бывший ГФИ Артем Пушкин, которого перевели на аналогичную должность в Курган. Якобы он сам просился вернуться в Челябинск. Впрочем, в окружении Пушкина на это лишь смеются и замечают, что люди в его должности назначаются вышестоящим руководством, а не бегают с просьбами о переводе.

…или Кузьменко?

Другим кандидатом в ГФИ по Челябинской области называли Дмитрия Кузьменко, который работает в аналогичной должности в Тюменской области. Это коренной челябинец, он служил в ФСБ. Работал в полпредстве и ГФИ в Ханты-Мансийском автономном округе. Земляки-челябинцы очень его ждали. О нем хорошо отзываются бывшие сослуживцы. Но в окружении Кузьменко говорят, что он даже не рассматривается в качестве кандидата в ГФИ по Челябинской области. Да и самому ему не хотелось бы возвращаться в Челябинск. Поскольку с карьерной точки зрения это перемещение по горизонтали.

Реакция Текслера на арест Тефтелева была интересной

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Знали, что к этому идет, но все равно шок!» — примерно так говорили в кулуарах в первые часы после сообщений СМИ о задержании экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Потом настроение поменялось. «Странно, что не произошло раньше», — заговорили чуть позже.

Губернатор Алексей Текслер едва ли не единственный, кто не высказал никакого удивления. Из чего сделали вывод, что он как первое лицо региона был в курсе готовящейся операции.

Более того, вспоминают аппаратчики: став во главе региона Текслер не провел ни одного совместного мероприятия с Тефтелевым (на тот момент вице-губернатором) и уволил его спустя пять недель после своего назначения. То есть о «токсичности» чиновника Текслер знал с самого начала, об этом ему сообщили руководители силовых структур, сделали выводы инсайдеры.

Говорят, после задержания Тефтелева Текслер в очередной раз дал понять своим подчиненным, что будет увольнять сразу же, как появится достоверная информация о возможной коррупции с их стороны. «Чтобы силовики приходили к бывшим, а не к действующим руководителям», — пояснили источники.

Подробности дела Тефтелева засекретили

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева силовики стали готовить два месяца назад. Инсайдеры говорят, что была дана команда на активный сбор материалов. К тому времени у ревизоров, проверявших мэрию, накопилась куча вопросов. Поэтому так спешно депутат гордумы Сергей Селещук выводил свою родственницу из фирмы, которая строила школу в «Парковом». Именно эта школа стала первым поводом для «уголовки». А сам Тефтелев, говорят в кулуарах, в последние дни вообще не отвечал на звонки. Но так как о готовящейся акции знал очень узкий круг, то новость о задержании экс-мэра стала самой настоящей информационной бомбой. Причем силовики хотели озвучить сообщение только к вечеру 10 декабря, но удержать информацию не получилось.

Даже на заседании суда, где избирали меру пресечения Тефтелева, представитель гособвинения не стал зачитывать подробности. Обычно из таких материалов журналисты узнают, кто кому и как давал деньги, при каких обстоятельства совершалось преступление и тому подобное. Инсайдеры утверждают, что это не случайно. Подробности решено держать в секрете, так как появятся новые фигуранты, с громкими именами. Говорят, что ряд чиновников теперь в состоянии близком к обмороку.

Экс-мэр Челябинска заключит сделку со следствием…

Особое напряжение вызывает тот факт, что никто не знает, на каких условиях Тефтелев, частично признавший вину в получении взятки, готовится заключить сделку со следствием. А такая сделка, уверены инсайдеры, будет. И судьбы его бывших подчиненных зависят от того, чьи имена он укажет в ходе допросов. Рассказывают, что Тефтелев чуть ли не в первый день «заговорил». Теперь многие всерьез боятся, что он скажет не только то «что было», но и то «чего не было». «Фантазии у Евгения Николаевича бурные, он и при власти любил интриговать, потом и сам путался в этих же интригах», — вспоминают не только в Челябинске, но и в Магнитогорске.

Кстати, многие считали, что экс-мэра Челябинска отпустят под домашний арест. В последнее время даже действующим главам, уличенных в коррупции, избирают такую меру пресечения. Впрочем, говорят инсайдеры, есть шанс, что на стадии апелляции, когда Тефтелев уже подпишет сделку со следствием и даст как можно больше показаний, его отпустят под домашний арест «по состоянию здоровья». Потому что проблемы действительно есть.

…но Дубровского не сдаст

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вопреки сплетням, которые сейчас обсуждают в курилках и кабинетах, бывшего экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева задержали не для того, чтобы получить от него показания на экс-губернатора Бориса Дубровского. Тефтелев был самым доверенным лицом Дубровского, его «правой рукой» и поэтому много может сказать про своего бывшего шефа. Но, как рассказывают инсайдеры, силовиков интересуют другие истории, именно в Челябинске, по муниципальным предприятиям, связям с элитами и прочее. «Эта информация для силовиков самая интересная, — утверждают инсайдеры. — Хода может и не всему дадут, но папок с компроматами соберут много».

Еще один бывший мэр «под колпаком»?

Теперь всех интересует другой вопрос: что будет с экс-мэром Владимиром Елистратовым, руководившим городом после отставки Тефтелева? Возможно, что за недолгое время на посту градоначальника он и не успел ничего натворить. Но дело в том, что он отвечал за приемку школ и садиков, построенных Селещуком, когда был у Тефтелева замом по имуществу. А, значит, будут и вопросы у следствия. Сплетники уверяют, что еще летом Елистратов уехал куда-то далеко и в Челябинске не появлялся. И не факт, что появится в ближайшее время, после того, как задержали его бывшего шефа.

Перед задержанием Тефтелев начал вмешиваться в выборы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нескольких кабинетах говорят о том, что если бы экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев после возвращения в Магнитогорск вел себя тихо, он, возможно, и избежал бы проблем. Или, как говорят в кулуарах, силовая операция была бы гораздо позже. Но, по слухам, экс-мэр стал вмешиваться в выборный процесс. Сам себя назначил ответственным за выборы в ЗСО по Магнитогорску, и в горсобрание Магнитки, которые состоятся в 2020 году. Даже стал вести переговоры по Челябинску, хотя никто ему таких поручений не давал. И это категорически не понравилось кому-то наверху, поэтому Тефтелева решили «отстранить от дел» как можно быстрее.

Карьере Селещука пришел конец

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело Евгения Тефтелева поставило крест на дальнейшей политической карьере депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука, признавшегося в даче взятки экс-мэру. Селещук входил в круг приближенных ко всем мэрам Челябинска, начиная с Михаила Юревича. Стал он «своим» и для Тефтелева, казался непотопляемым. При этом мало кого удивило, что Селещук не колеблясь «сдал Тефтелева» силовикам, избежав тем самым уголовной ответственности. Но если с этой сторону ему ничего не грозит, то политическая карьера, как у взяткодателя под большим вопросом. Не исключено, что скоро он покинет пост председателя комиссии гордумы по бюджету и экономики, и, может быть, даже сдаст мандат депутата.

Кстати, 20 декабря в региональном отделении «Единой России» должны рассмотреть вопрос об исключении из партии Селещука, как взяткодателя, из партии. В этот день в России отмечают День работника ФСБ. В кулуарах посмеиваются, что такое совпадение символично. Именно ФСБ ломает карьеру Селещуку, хотя и помогает ему уйти от уголовного преследования.

Силовики займутся строителями дорог

В кулуарах шепчутся, что после Нового года силовые структуры займутся парой контрактов министерства дорожного строительства и транспорта. И это, мол, не имеет никакого отношения к АО «Южуралмост» и к суду экс-губернатора Бориса Дубровского с Федеральной антимонопольной службой. По сведениям от инсайдеров, здесь уже будет совсем другая история и под замес могут попасть пара чиновников, уровня руководителей управлений.

Возвращение Комякова отложили

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

13 декабря был создан общественный совет при министерстве промышленности региона. Вопреки планам, неделю назад озвученных министром Павлом Рыжим, выбирать руководителя совета пока не стали. Рыжий заявил, что этот общественный пост может занять экс-председатель правительства области, в прошлом соратник экс-губернатора Михаила Юревича, Сергей Комяков. Такая поспешность со стороны Рыжего вызвала неудовольствие в резиденции губернатора. «Комяков, конечно, очень сильный руководитель и его уважают элиты. Но, учитывая его „бэкграунд“, есть сомнения в том, что Комякова пора выводить из тени. К тому же его бизнес связан с фирмой „ТЭСИС“, которой занялись силовики. Да и самому Комякову вряд ли так уж нужна должность „свадебного генерала“. Поэтому выборы председателя общественного совета минпрома пока отложили, для дополнительных консультаций», — говорят в кулуарах.

Захарова опять готовят в преемники

В «Единой России» говорят, что после возвращения из США депутат Заксобрания области и зампред регионального отделения партии Константин Захаров стал участвовать во всех мероприятиях «медведей». На сайте «ЕР» чуть ли не каждый день публикуют пресс-релизы о нем. Единороссы вновь стали обсуждать версию, что их лидер и спикер ЗСО Владимир Мякуш все-таки сделал ставку на Захарова в качестве преемника. Водой на мельницу этого варианта стало назначение Евгения Маклакова первым заместителем председателя регионального исполкома «ЕР». Ранее он, как известный пиарщик, консультировал Захарова.

Прокурор ждет заместителя из Кузбасса

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В скором времени у прокурора области Виталия Лопина появится новый заместитель. Он займет одну из вакантных ставок. Говорят, что нового заместителя главы надзорного ведомства нашли в Кузбассе. В Челябинск приедет один из прокуроров района Кемеровской области. Он уже прошел все согласования и скоро прибудет к новому месту работы.

Котова не хочет растить преемника

В администрации Челябинска говорят, что мэр Наталья Котова намеренно не включила должность первого зама в новую структуру администрации, проект которой она внесет на заседание гордумы 17 декабря. И причины тому две. Во-первых, на ее глазах главой стал первый зам (при мэре Михаиле Юревиче) Сергей Давыдов. При мэре Евгении Тефтелева постепенно наращивал влияние, особенно в переговорах с финансово-промышленными группами из Москвы, Юрий Параничев, за что его в итоге уволили, хотя он всерьез рассматривался как преемник Тефтелева. Да и сама Котова стала главой, как раз занимая должность первого вице-мэра. Но главная причина в том, что она настроила максимальную централизацию управления городом. Чтобы не было нескольких центров влияния. И все ключевые решения принимал только один человек.

Юшкова останется в мэрии

Начальник управления экологии мэрии Челябинска Алена Юшкова, несмотря на то, что есть претензии к ее работе, останется на муниципальной службе. Инсайдеры говорят о ней как о хорошем, дисциплинированном исполнителе. «После того, как утвердят новую структуру, на управление поставят другого руководителя, а Юшкова вернется на пост заместителя», — говорят в мэрии. Сейчас все гадают, кто возглавит минэкологии и сходятся на том, что нового руководителя пришлет область.

Главой Карталинского района может стать соратник Тефтелева

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подготовка к выборам главы Карталинского района в самом разгаре. Пост стал вакантным после того, как вступил в силу обвинительный приговор в отношении действующего главы Сергея Шулаева. Рассказывают, что экс-глава района Анатолий Вдовин собирается подать заявление на конкурс и ведет себя как будущий глава. Рассказывает всем, что «по его кандидатуре договорились и с областью, и с „Единой Россией“». В районе амбиции Вдовина вызывают сомнения. Во-первых, по кандидатуре на пост главы района еще идут консультации. А, во-вторых, и это ни для кого не секрет, кандидатуру Вдовина в свое время активно лоббировал Евгений Тефтелев, еще когда был мэром Магнитогорска. Пытался Тефтелев вернуть Вдовина во власть и когда стал мэром Челябинска. А когда стало понятно, что Шулаева осудят и объявят выборы, Тефтелев, уже будучи вице-губернатором, вновь обещал Вдовину пост главы Карталинского района.

Дело в том, что на территории района находится Новокаолиновый ГОК, к работе которого у Тефтелева есть некий коммерческий интерес еще с тех времен, когда он занимал пост министра промышленности региона. И именно Вдовин выступал на стороне тех бизнес-структур, которые были связаны с его соратником Тефтелевым. Теперь, когда экс-мэр Челябинска арестован, «тень Тефтелева» может серьезно помешать Вдовину.

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