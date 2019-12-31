Запреты 2020-го: последний шанс сделать это легально и без разрешения

В 2020 году попасть на Кипр и получить водительское удостоверение станет немного труднее Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2020 году в России вступит в силу много новых законов. Некоторые из них будут связаны с запретами и ограничениями, которые сначала со скандалом обсуждались властью и обществом, а после смаковались прессой. Среди таких, к примеру, запрет на продажу оригинальных гаджетов и вероятный уход компании Apple с российского рынка. Мы собрали основные нововведения, сверили даты, а теперь рассказываем, что еще можно успеть сделать в последний раз и абсолютно законно.

Владельцы контактный зоопарков должны перевести животных в специальные приюты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сходить в контактный зоопарк

Успеть нужно до 31 декабря, так как уже с 1 января в России вступит в силу закон «Об ответственном обращении с животными». Документ, кстати, был принят еще в декабре 2018 года — спустя восемь лет после внесения.

Закон запрещает содержание диких животных в квартирах, частных домах и садовых участках, а также контактные зоопарки. В самом начале года их должны закрыть, а животных перевезти в специальные реабилитационные центры или приюты.

С этим, к слову, есть проблемы. В ноябре глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что регионы пытаются саботировать запрет. По словам депутата, местные власти не занимаются созданием приютов для диких животных, надеясь, по всей видимости, на перенос или отмену закона. Вот только в нижней палате этого делать не собираются.

Для въезда в Республику Кипр вскоре придется оформлять шенгенскую визу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Съездить на Кипр

В ноябре власти Кипра подали заявку на присоединение к Шенгенской зоне. Страна с 2004 года входит в Евросоюз, а с 2008-го является членом зоны хождения евро, но для въезда в республику пока достаточно упрощенной визы (провизы), которая оформляется быстро и в режиме онлайн. Если ЕС одобрит заявку, с сентября 2020 года так сделать уже не получится.

Кстати, сбор при оформлении шенгенской визы для совершеннолетних путешественников вырастет с нынешних 60 евро до 80 евро. Взамен Еврокомиссия предоставила возможность подавать заявку через интернет.

Получить водительские права по старым правилам

В 2020 году ГИБДД изменит правила сдачи экзаменов на водительские права. На первый взгляд, получить удостоверение станет проще. Но это не точно. Все дело в том, что с октября вместо отдельных «площадки» и «города» введут единый практический экзамен. Студенты будут оцениваться на умение передвигаться на машине по городу, а «площадка» станет исключительно внутренним испытанием в автошколах.

В то же время ведомство уже анонсировало усложнение теоретической части. В частности, туда хотят добавить вопросы по безопасности дорожного движения, медицине и, возможно, задачи на знание основ психологии.

Зарегистрировать праворульный автомобиль станет сложнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обзавестись праворульным автомобилем

Если было такое желание, то уже пора. С 1 июля 2020 года власти хотят изменить правила ввоза транспортных средств с правым рулем. Самосвалы, спецтехнику, автобусы и грузовики с манипуляторами запретят привозить вовсе.

Легковые машины под прямой запрет не попадают, но их регистрация существенно усложнится. С лета для постановки такого авто на учет в ГИБДД будет нужен технический сертификат. Получить его можно будет только в специализированных лабораториях.

Есть мнение, что недостаток таких лабораторий и цена на анализ технического состояния могут серьезно увеличить стоимость импортных машин.

На все смартфоны будут устанавливать российские программы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Купить оригинальный заводской смартфон

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией «смарт-ТВ», не имеющих отечественных программ. Другими словами, с 1 июля 2020 года электроника без предустановленного российского софта окажется вне закона.

Нововведение на руку только разработчикам, а в глазах россиян и участников рынка кажется проблемой. Опасения связаны с тем, что из-за закона все смартфоны в России могут подорожать, а их ассортимент в магазинах — существенно сократиться. Кроме того, эксперты не исключают ухода Apple из России, поскольку компания может отказаться устанавливать стороннее ПО в свои продукты.