Югра входит в зону турбулентности

Губернатор Югры Наталья Комарова руководит регионом уже девять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

2020-й год для югорской элиты будет столь же напряженным, как завершившийся 2019-й: потому что интрига с именем губернатора округа, которому предстоит контролировать и выборы в Госдуму, и выборы президента России, не раскрыта. И даже в мае 2020-го до ее финала может оказаться очень далеко. Что для ХМАО — проблема. Если в соседней Свердловской области за 30 демократических лет было четыре губернатора (также как на Ямале и в Тюмени), а в Челябинской — уже пятый, то Наталья Комарова в Югре — вторая. И законодательство позволяет ей претендовать еще на пять лет управления этими землями.

Слухи об отставке губернатора Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова на итоговой пресс-конференции честно ответила на вопрос о своих политических амбициях Фото: Центр социальных медиа Югры

Как любой губернатор в современной России (да и просто публичный политик) Комарова пережила несколько волн слухов об ее отставке. В нынешних политических реалиях, главы регионов часто уходят со своих постов за полгода-год до конца своих сроков. Так что почва для негативных прогнозов о будущем Комаровой была вполне объяснима. Интриги добавили кадровые перестановки в правительстве округа: уволилась самый верный заместитель губернатора, проработавшая в этой должности с 2010 года — Фануза Арсланова (была руководителем представительства ХМАО при российском правительстве). Весной на ПМЖ в Екатеринбург переехала глава губернаторского аппарата Ольга Белоножкина. Замену ей нашли только в сентябре, а Арсланова так и не заменена.

Негативные трактовки получило решение перенести Всемирную шахматную олимпиаду 2020 года из ХМАО в Москву. Спортивные функционеры и чиновники высказывали опасение, что в Ханты-Мансийске может не успеть быть построена вся необходимая инфраструктура. Но в этой ситуации ХМАО удалось сохранить лицо: шахматная олимпиада пройдет сразу в двух городах.

Основная часть игр состоится в Москве. В Ханты-Мансийске пройдет церемония открытия конгресса ФИДЕ, игры гроссмейстеров, а затем окружная столица примет еще и шахматную паралимпиаду.

Публично губернатор пережила все слухи вполне спокойно. А в конце года и вовсе сама перешла в атаку. На итоговой пресс-конференции она заявила о своем желании и дальше работать на своем посту. Так что окончательное решение о кандидатуре следующего главы Югры остается в 2020 году за президентом России Владимиром Путиным. По процедуре: в мае тюменский губернатор Александр Моор начнет консультации с партиями, представленными в региональном парламенте, те выдвинут ему нескольких кандидатов и он направит их главе государства, а тот в августе пришлет шорт-лист претендентов в окружную думу Югры, где в Единый день голосования выберут главу.

«Губернатор ХМАО довольно определённо заявила о желании остаться на своём посту на новый срок. Сохраняется жесткий стиль ее политического менеджмента. В целом благоприятны отношения Комаровой с федеральным центром и крупнейшими корпорациями. Все это позволяет утверждать, что ее положение как главы региона — достаточно уверенное», — считает директор политического агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

После отставки главы Мурманской области Марины Ковтун в 2019 году, Наталья Комарова осталась единственной в РФ женщиной-губернатором Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Источник «URA.RU» считает, что на пользу Комаровой может пойти тот факт, что она в 2019 году осталась единственной в стране губернатором-женщиной. Это может стать одним из факторов в принятии в Кремле решения о кандидатуре будущего главы ХМАО. При условии, что у чиновников, отвечающих за принятие решений по внутриполитическому блоку, не появились варианты с другими регионами, которые может возглавить кто-то из женщин-политиков.

Политолог Сергей Черняховский в разговоре с корреспондентом «URA.RU» считает, что гендерная принадлежность далеко не главный фактор при утверждении кандидатуры на роль руководителя того или иного субъекта РФ. Но у женщин во власти есть ряд своих преимуществ. «Женщины более приспособлены к целенаправленной и систематической работе, у них есть прикладное видение вопросов с прицелом на будущее, им присущи просчеты последствий. Также я неоднократно убеждался, что женщины более стойки к разным стрессовым ситуациям», — считает эксперт.

Перестановки в силовом блоке

Генерал Василий Романица продолжит службу в Югре Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По количеству слухов о скорой отставке с Натальей Комаровой мог бы посоревноваться главный полицейский Югры — Василий Романица. Генерал возглавил окружное УМВД в 2011 году и уже достиг предельного срока службы на одном месте. Ходили слухи, что он может быть переведен в Краснодарский край. Однако затем все разговоры утихли. Источник «URA.RU» в правоохранительных органах считает, что в ближайшее время ротация кадров в руководстве полиции ХМАО не произойдет. Не ждут перестановок и в окружном Следственном комитете: осенью в Югру из Камчатки прибыл новый главный следователь — Михаил Мокшин, которому удалось найти общий язык с югорчанами.

Последние получили мировое признание: весной в округе началось расследование уголовного дела против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Фигуранты уголовного дела обвинили силовиков в совершении пыток, летом Госдеп США ввел санкции против двух сургутских следователей — Владимира Ермолаева и Степана Ткача.

Скрытые угрозы

В Югре в 2019 году не удалось погасить несколько конфликтов, которые могут стать причинами для протестной активности и в будущем. В первую очередь, речь идет о нескольких сотнях жителей, которые должны вернуть в бюджет денежные компенсации, которые они получили от «Ипотечного агентства Югры» для погашения кредита при покупке жилья. Там фигурируют суммы в размере миллиона рублей на семью. Осенью несколько активисток устроили голодовку, ее удалось остановить лишь взамен на обещания со стороны властей придумать какие-либо меры поддержки. Однако к концу году конкретика в решении вопроса не появилась. Поэтому югорчанки вновь начинают говорить про акции протеста.

В Югре ипотечники схватились за голову, узнав, что им придется возвращать деньги в бюджет Фото: depositphotos.com

Периодически недовольство в публичном поле продолжают проявлять сургутские дольщики, дома которых не были сданы в срок. Их протестная активность начинает увеличиваться, если решения, обозначенные в дорожных картах, начинает пробуксовывать. Вывод этих проблем в паблик помогает быстрее доносить информацию и получать реакцию на происходящее от сургутской мэрии и окружного правительства.

Кейс с осенними перевыборами главы Урая показал, что в условиях политического кризиса, югорская оппозиция сразу же пытается напомнить о себе, устраивая акции с громкими лозунгами. Политолог Михаил Мартынов не склонен считать, что в Югре на этом поле можно серьезно увеличить электоральную поддержку, но тем не менее, уверен, что чем ближе масштабные выборы, тем чаще будет звучать голос оппозиционных сил. «Югорчан сложно мобилизовать политическими лозунгами. Но если будут происходить какие-то техногенные аварии или криминальные истории, особенно если в них будут участвовать люди разных национальностей, это может раскачать протестную активность населения. Так что за такими вещами властям нужно смотреть крайне внимательно», — убежден эксперт.

Настрой на 2020 год

Интрига о следующем губернаторе Югры продлена до 2020 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сама Комарова входит в 2020 год, преисполненная ожиданием. Многие оценили ее ежегодное послание, как предвыборную программу на третий срок. Политэлиты весьма положительно отнеслись к заявлениям о предоставлении муниципалитетам большей свободы действий и появлению в Югре особых экономических зон в коридоре Ханты-Мансийск-Сургут-Нижневартовск. «Очень хочется пережить 2020 год без особых потрясений для региона. При смене губернатора кругов по воде расходиться будет много. А с учетом предстоящих федеральных выборов (в 2021 году выборы в Государственную Думу — прим. ред.) — это может привести к непредсказуемым результатам», — поделился мнением на условиях анонимности один из югорских мэров. Другой собеседник агентства уверен, что некоторые региональные элиты попробуют воспользоваться турбулентностью и повлиять на решение Кремля.