02 января 2020

Чем жила Москва и вся Россия. ФОТОитоги-2019

Протесты, похороны Этуша, суд над Кокориным — самые яркие снимки уходящего года

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акции оппозиции
Столичные протесты стали одним из важнейших событий 2019 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уходящий 2019 год был насыщенным для Москвы. Жители столицы запомнят его по летним протестам, громким судебным разбирательствам, традиционно активной политической жизни и другим ярким моментам. Лучшие снимки года — в подборке руководителя фотослужбы «URA.RU» Владимира Андреева.

Перед пресс-конференцией Владимира Путина. Москва
Участники большой пресс-конференции Владимира Путина привлекали внимание президента как могли. Но задать вопрос смогли не все
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Расширенное заседание Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи. Москва
Депутат Леонид Левин и сенатор Андрей Клишас успевали обмениваться тайнами даже на заседаниях
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Митинг за свободу интернета в Москве. Москва
В начале года москвичи боролись за свободный интернет…
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Митинг против передачи Курил Японии. Москва
…и против передачи Японии Курильских островов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Церемония награждения победителей Второй студенческой олимпиады "Я - профессионал". Москва
Первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко и проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Круглый стол в Государственной Думе РФ. Москва
Владимир Жириновский встретился с бизнесменом Александром Лебедевым в Госдуме
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург
В апреле Владимир Путин приехал на V Международный арктический форум в Санкт-Петербурге
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Похороны Юлии Началовой. Москва
Смерть певицы Юлии Началовой потрясла российский шоу-бизнес. Проститься с артисткой среди прочих приезжал Филипп Киркоров
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Необработанные. Прощание с Владимиром Этушем. Москва
На похороны легендарного Владимира Этуша пришли сотни москвичей
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Пресс-конференция Варвары Карауловой. Москва
Варвара Караулова, пытавшаяся примкнуть к запрещенной организации «Исламское государство», откровенно рассказала о жизни в российской колонии
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Предварительные слушания в Пресненском районном суде г.Москвы по делу Кокорина и Павла Мамаева. Москва
Почти весь год тянулись суды по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Весной за побои и хулиганство их приговорили к реальным срокам, но в сентябре отпустили на свободу
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Станция «Маяковская» Московского метрополитена. Москва
Станция «Маяковская» Московского метрополитена
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Павильон "Космос" ВДНХ. Москва
На выставке в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург
Самый молодой губернатор России, глава Ямала Дмитрий Артюхов был одним из главных лиц на Международном арктическом форуме
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Шоумен и парикмахер Сергей Зверев в Тверском районном суде г. Москвы. Москва
Пикет на Красной площади в защиту Байкала обернулся для стилиста Сергея Зверева штрафов в 15 тысяч рублей
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ. Москва
В мае Москву посетила настоящая летняя жара
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Семинар-совещание и заседание Государственного Совета в "Мастерской управления Сенеж". Москва
На июньском тренинге российских губернаторов нарядили в спецовки и научили класть асфальт. Кто-то лихо управлялся с тачкой и лопатой, а хозяйка Югры Наталья Комарова умело вела укладчик
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Около парада. Москва
Во время Парада Победы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Выставка Невьянской иконы в Музее Русской Иконы. Москва
Знаменитую невьянскую икону показали москвичам
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ. Москва
Подготовка ВДНХ к лету продолжалась несколько недель
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва
Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева подозревают в хищении более миллиарда рублей. 28 марта его отправили под домашний арест на два месяца
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Катафалк возле дома Алексея Миронова в пос. Иславское Одинцовского городского округа Московской области
В коттедже на Рублевке найдено тело экс-главы Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Его подозревали в коррупции, отправили под домашний арест, а затем заменили меру на залог в 5 млн рублей. В июне Миронов покончил с собой
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Несанкционированная акции оппозиции "Допускай" на Тверской улице 13. Москва
Все лето Москву сотрясали протестные акции, посвященные выборам в городскую думу
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Рассмотрение Тверским районным судом ходатайства об аресте основателя ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Москва
Бывший акционер Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров. Рассмотрение ходатайства о его аресте
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Церемония награждения победителей Второй студенческой олимпиады "Я - профессионал". Москва
Церемония награждения победителей олимпиады «Я — профессионал» собрала сотни студентов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград
Накануне Госсовета по вопросам здравоохранения губернаторов учили оказывать первую помощь. Массаж сердца и искусственное дыхание отрабатывали на специальных манекенах
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва
На XIX съезде «Единой России» партийцы не уставали беседовать и позировать
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва
19 декабря у здания ФСБ на Большой Лубянке мужчина открыл стрельбу. Один сотрудник спецслужбы погиб, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Стрелка ликвидировали
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург
За 20 лет Владимиру Путину удалось вернуть России былое величие, писало агентство Bloomberg
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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