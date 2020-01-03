Чем жила Москва и вся Россия. ФОТОитоги-2019

Столичные протесты стали одним из важнейших событий 2019 года
Уходящий 2019 год был насыщенным для Москвы. Жители столицы запомнят его по летним протестам, громким судебным разбирательствам, традиционно активной политической жизни и другим ярким моментам. Лучшие снимки года — в подборке руководителя фотослужбы «URA.RU» Владимира Андреева.
Участники большой пресс-конференции Владимира Путина привлекали внимание президента как могли. Но задать вопрос смогли не все
Депутат Леонид Левин и сенатор Андрей Клишас успевали обмениваться тайнами даже на заседаниях
В начале года москвичи боролись за свободный интернет…
…и против передачи Японии Курильских островов
Первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко и проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара
Владимир Жириновский встретился с бизнесменом Александром Лебедевым в Госдуме
В апреле Владимир Путин приехал на V Международный арктический форум в Санкт-Петербурге
Смерть певицы Юлии Началовой потрясла российский шоу-бизнес. Проститься с артисткой среди прочих приезжал Филипп Киркоров
На похороны легендарного Владимира Этуша пришли сотни москвичей
Варвара Караулова, пытавшаяся примкнуть к запрещенной организации «Исламское государство», откровенно рассказала о жизни в российской колонии
Почти весь год тянулись суды по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Весной за побои и хулиганство их приговорили к реальным срокам, но в сентябре отпустили на свободу
Станция «Маяковская» Московского метрополитена
На выставке в павильоне «Космос» на ВДНХ
Самый молодой губернатор России, глава Ямала Дмитрий Артюхов был одним из главных лиц на Международном арктическом форуме
Пикет на Красной площади в защиту Байкала обернулся для стилиста Сергея Зверева штрафов в 15 тысяч рублей
В мае Москву посетила настоящая летняя жара
На июньском тренинге российских губернаторов нарядили в спецовки и научили класть асфальт. Кто-то лихо управлялся с тачкой и лопатой, а хозяйка Югры Наталья Комарова умело вела укладчик
Во время Парада Победы
Знаменитую невьянскую икону показали москвичам
Подготовка ВДНХ к лету продолжалась несколько недель
Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева подозревают в хищении более миллиарда рублей. 28 марта его отправили под домашний арест на два месяца
В коттедже на Рублевке найдено тело экс-главы Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Его подозревали в коррупции, отправили под домашний арест, а затем заменили меру на залог в 5 млн рублей. В июне Миронов покончил с собой
Все лето Москву сотрясали протестные акции, посвященные выборам в городскую думу
Бывший акционер Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров. Рассмотрение ходатайства о его аресте
Церемония награждения победителей олимпиады «Я — профессионал» собрала сотни студентов
Накануне Госсовета по вопросам здравоохранения губернаторов учили оказывать первую помощь. Массаж сердца и искусственное дыхание отрабатывали на специальных манекенах
На XIX съезде «Единой России» партийцы не уставали беседовать и позировать
19 декабря у здания ФСБ на Большой Лубянке мужчина открыл стрельбу. Один сотрудник спецслужбы погиб, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Стрелка ликвидировали
За 20 лет Владимиру Путину удалось вернуть России былое величие, писало агентство Bloomberg