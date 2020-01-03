Чем жила Москва и вся Россия. ФОТОитоги-2019

Уходящий 2019 год был насыщенным для Москвы. Жители столицы запомнят его по летним протестам, громким судебным разбирательствам, традиционно активной политической жизни и другим ярким моментам. Лучшие снимки года — в подборке руководителя фотослужбы «URA.RU» Владимира Андреева.

Участники большой пресс-конференции Владимира Путина привлекали внимание президента как могли. Но задать вопрос смогли не все

Почти весь год тянулись суды по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Весной за побои и хулиганство их приговорили к реальным срокам, но в сентябре отпустили на свободу

Пикет на Красной площади в защиту Байкала обернулся для стилиста Сергея Зверева штрафов в 15 тысяч рублей

На июньском тренинге российских губернаторов нарядили в спецовки и научили класть асфальт. Кто-то лихо управлялся с тачкой и лопатой, а хозяйка Югры Наталья Комарова умело вела укладчик

Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева подозревают в хищении более миллиарда рублей. 28 марта его отправили под домашний арест на два месяца

В коттедже на Рублевке найдено тело экс-главы Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Его подозревали в коррупции, отправили под домашний арест, а затем заменили меру на залог в 5 млн рублей. В июне Миронов покончил с собой

Фото: Владимир Андреев © URA.RU