От нового главы тюменского УМВД ждут жестких кадровых решений

Леонид Коломиец перед Тюменью отработал начальником омской полиции три года ФОТО: ГУМВД по Омской области

В Тюменской области — новый начальник ГУВМД по региону: в среду, 25 декабря, президент Владимир Путин назначил на эту должность генерал-майора Леонида Коломийца. На прежнем месте работы, в Омске, он считался управленцем с крепкими связями в Москве, сообщил источник «URA.RU».

«Генерал-майор всегда может найти поддержку в главке полиции», — отмечает инсайдер. По его данным, отношения с московскими коллегами Коломиец сохранил со времен, когда начинал карьеру в столице. В 1990 году он служил в должности милиционера, а затем милиционера-кинолога ППС Химкинского ОВД. С 1993-го перешел в Сходненский городской отдел милиции УВД того же района, где в 2003 году стал начальником подразделения.

По мнению источника, Коломиец имеет поддержку федералов, поэтому может принимать на местах довольно жесткие кадровые решения.

«Сотрудникам тюменской полиции стоит готовиться, что при новом руководителе за любую расхлябанность или манкирование своими обязанностями придется объясняться», — передает источник.

Несмотря на жесткий нрав Леонида Коломиеца, подчиненные в Омске его любили Фото ГУ МВД по Омской области

Свою карьеру после Москвы Коломиец продолжил на посту замначальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Астраханской области, куда был назначен в декабре 2008 года. В течение пяти лет дослужился до замначальника астраханской полиции. В 2016 году назначен начальником УМВД по Омской области. К должности его представлял глава МВД РФ Владимир Колокольцев, что бывает нечасто. «Коломиец изначально специализировался на экономических преступлениях. Говорят, его отправляют в регионы, в которых хотят разбить сложившиеся коррупционные связи. Насколько это относится к Тюмени — информации у меня нет», — отмечает инсайдер.

Как отмечает источник в тюменской полиции, Леониду Коломийцу на новой должности предстоит в первую очередь решать вопросы с коллективом. «В управлении сложилось очень хорошее отношение к прежнему начальнику УМВД Юрию Алтынову. Многие считают, что его арестовали пристрастно.

Поэтому Коломийцу в первую очередь предстоит выдержать некоторое инстинктивное неприятие будущих подчиненных и заработать у них авторитет», — передает инсайдер.

Впрочем, эта проблема вряд ли растянется надолго — проработавшие три года под началом Коломийца омские полицейские сожалеют о переводе начальника. Авторитет в Омске Леонид Коломиец заработал практически сразу — через пару недель после назначения ему пришлось экстренно руководить операцией по освобождению заложницы-подростка из рук наркомана в ломке. Мужчина угрожал порезать ее ножом, но в ходе переговоров, которые вел в том числе генерал-майор, девочку удалось освободить.

Как рассказали омские полицейские агентству на условиях анонимности, Леонид Коломиец запомнился им строгим, но справедливым руководителем, который «навел наконец-то порядок».

Так, за три года при нем раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений (без учета прежних лет) увеличилась до 55,1%. В Тюменской области показатель достиг 39,6%. При этом за все это время он не приобрел никакого нового имущества — в собственности у высокопоставленного полицейского по-прежнему половина квартиры площадью 95 квадратных метров и две моторные лодки.

О том, что Леонид Коломиец станет главой тюменской полиции, «URA.RU» сообщало в начале ноября. В качестве претендентов на пост назвались еще две кандидатуры: замначальника ГУ МВД по Свердловской области Петр Кривегин и замначальника управления МВД по Курганской области Андрей Шамин. Однако в декабре в главке уже определились с кандидатурой, но предполагали, что назначение будет проведено после новогодних праздников. В результате президент Владимир Путин подписал указ о назначении 25 декабря.

По данным омского источника, Леонид Коломиец с 25 декабря ушел в отпуск, выйдет из него он уже на новом месте. В УМВД по Тюменской области назначение не комментируют. Новый начальник регионального УМВД сменит на этой должности генерал-майора Юрия Алтынова, который занимал свой пост на протяжении пяти лет. После отставки осенью 2019 года против Алтынова возбуждено уголовное дело по обвинению во взятках айфоном, сумкой и часами. На данный момент он находится под домашним арестом.