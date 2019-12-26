Минтруда РФ одной бумажкой испортило Новый год чиновникам 41 региона

От каждого чиновника потребовали заявление с просьбой перенести выходной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство труда РФ парализовало работу чиновников половины страны. В 41 регионе госслужащие не заканчивают важные дела, а пишут заявления на имя работодателя. Речь идет о территориях, где губернаторы, заботясь о сотрудниках, перенесли рабочий день с 31 декабря (вторник) на 28 (суббота). Федеральное ведомство потребовало официально оформить согласие каждого служащего на перенос. Такие бюрократические нагромождения только усугубили бурлящую по всей стране неразбериху с праздничными днями и испортили новогоднее настроение чиновникам.

В Instagram Куйвашева за перенос выходного проголосовали 94% респондентов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дискуссия о статусе 31 декабря, который официально считается рабочим днем, началась в России в ноябре. Выходной (за счет объявления рабочей субботы) объявили в 32-х регионах: Амурской, Астраханской, Волгоградской, Рязанской, Томской, Псковской, Ленинградской, Кировской, Курганской, Калининградской, Свердловской, Белгородской, Воронежской, Владимирской, Брянской, Пензенской, Мурманской, Орловской, Магаданской областях, Еврейской АО, а также Татарстане, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Удмуртии, Карелии, Якутии, Ингушетии, Ненецком АО, Ставропольском крае и в Крыму.

В девяти субъектах — Иркутской, Курской, Самарской, Сахалинской, Ульяновской, Новосибирской областях, а также Чукотском АО, Севастополе и Приморском крае — руководство регионов рекомендовало перенести выходной по согласованию с трудовым коллективом. В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев принял решение о переносе, проведя голосование на своей странице в Instagram (94% — за перенос).

Однако позитивного пиара не получилось: в начале недели правительства регионов, где объявлено о переносе рабочего дня, получили требования Министерства труда РФ направить в Москву объяснения, на каком основании был совершен перенос.

Источник в свердловском правительстве подтвердил, что такая бумага была получена. В ней утверждается, что подобные решения может принять только президент России, и оформить перенос документом с подписью губернатора нельзя — нужно получить письменное согласие каждого служащего, которого коснется такой перенос.

Чиновникам полагается компенсация, потому что 31-е сокращенный день, а 28 — полный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мы должны срочно отчитаться, что получено 100% таких согласий», — рассказал чиновник. По данным «URA.RU», кадровая служба свердловского правительства уведомила госслужащих (а их в Свердловской области более 55 тысяч) о необходимости подписать типовой бланк с согласием на перенос рабочего дня.

В Калининградской области подтвердили, что получили аналогичное предписание и оформляют документы. Такую же информацию предоставили в правительстве Ленинградской области. «Все подписали, все в рамках закона. Я вообще на автомате подписала», — призналась начальник пресс-центра правительства Ленинградской области Евгения Апанасова.

В администрации Белгородской области признались, что пока разбираются в тонкостях законодательства «с юристами и финансистами».

«Идет перенос на выходной день, и там должна быть определенная компенсация, поскольку там есть нюансы с сокращенным днем, потому что 31-е сокращенный день, а 28 — день полный», — объяснил собеседник «URA.RU».

Этой неразберихи и поголовного отвлечения чиновников от работы можно было и избежать, уверен адвокат Павел Бабиков. «Да, действительно, закон требует: переносишь рабочий день — получи согласие работника, а если еще и на выходной — оплата по двойному тарифу. Но Минтруда РФ вполне могло обойтись и без рассылки этих документов с разъяснениями о необходимости соблюдать закон. Они просто решили подстраховаться, чтобы избежать случаев, когда работник увольняется и потом требует оплатить ему один день в двойном размере, потому что он работал в свой выходной», — объяснил эксперт.

Юрист Бабиков при этом уточняет, что нарушения закона со стороны субъектов РФ здесь нет — Верховный суд неоднократно говорил, что компетенции по установлению отдельных выходных дней есть не только у федерации, но и у губернаторов.

Верховный суд разъяснил, что губернаторы имеют право сами устанавливать выходные Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оперативно получить разъяснение от Минтруда РФ не удалось.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с «URA.RU» высказал уверенность, что в Кремле инициативу о переносе выходного считали хорошей, но воспользоваться ею предлагалось в первую очередь тем губернаторам, которые хотели поднять свои рейтинги перед выборами 2020 года (будут избираться главы 17 субъектов). Однако не все поняли, что сигнал предназначался лишь ограниченному числу глав регионов.

«Идея выходного 31 декабря — это хороший повод, на котором некоторые региональные власти могли нарастить себе рейтинг, но в итоге обратили его во зло. В результате возникла несогласованность: где-то вместо 31 люди работают 28, где-то сразу оба дня, а в других регионах власти делят рабочие дни между мужчинами и женщинами»», — отметил Гращенков.

Политолог и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что губернаторы не только не поддержали свои рейтинги, но и рискуют испортить показатели коллегам. Cреди перенесших выходной нет попадающих в губернаторскую кампанию 2020 года Тамбовской, Ростовской, Костромской, Смоленской, Архангельской областей, Камчатского и Краснодарского краев и Чувашии. «В случае, когда в соседних регионах разная ситуация — в одном люди отдыхают 31-го, а в другом нет, — это бьет по тем губернаторам, которые не стали вводить изменения», — подытожил собеседник агентства.