Почему в России растут протестные настроения

Сергей Смульский объяснил причины протеста в России Фото: пресс-служба общественной организации «Офицеры России»

Высокий уровень протестной активности в 2019 году стал следствием запроса россиян на справедливость. Но даже если власти начнут решать проблему, то останутся серьезные внешние угрозы — экономические и военные. Об этом в эксклюзивном интервью «URA.RU» рассказал член научного совета при Совете безопасности РФ, доктор наук, профессор и член президиума движения «Офицеры России» Сергей Смульский. Он оценил итоги уходящего года и назвал главные риски для страны в новом году.

Как и почему возникают протесты в современной России?

— Политологи называют нынешний год годом митингов и роста социального недовольства. На ваш взгляд, эта оценка верна?

— Здесь есть большая доля истины. В прошлом году было много протестных событий. И не только в нашей стране. Мы видели протесты в так называемой благополучной Европе — Испании, Франции. Я вижу в этом рост политической активности населения. Люди остро ощущают несправедливость по отношению к ним, когда важные вопросы, которые затрагивают их интересы, решаются без учета их мнения. Или, как в случае с Голуновым, когда нарушается законодательство таким образом, что это можно назвать правовым беспределом в отношении конкретных людей. Думаю, что рост политической активности и, вместе с этим, рост протестного потенциала наблюдается и в нашей стране.

Смульский объясняет протесты в поддержку Ивана Голунова (в центре) запросом общества на справедливость Фото: Софья Сандурская © URA.RU

— Фиксируете ли вы рост недовольства россиян относительно прошлых лет? С какими периодами новейшей истории можно сравнить нынешние настроения в российском обществе? Насколько корректно вообще говорить о таких сравнениях?

— Сравнивать можно. Но прямые параллели вряд ли могут быть корректными. В каждом случае есть понятные конкретные причины, а в некоторых случаях непонятные и до сих пор не изученные. Как правило, рост протеста происходит, когда власти на местах принимают решения, которые не только не помогают людям, а усугубляют ситуацию, наносят ущерб интересам людей.

— Считается, что основной запрос россиян — на справедливость. Так ли это?

— Это очень актуальный и острый запрос людей. Они ощущают отсутствие справедливости в обществе. Мы ориентируемся на то, что в нормальном развитом обществе должна быть социальная справедливость. Запрос на нее связан с конкретными проблемами, буквально относящимися к разным сферам жизни. Например, программа, которую мы реализуем долгое время, — по преодолению бедности. Вроде бы и ресурсы затрачиваются на решение задачи, и усилия серьезные прилагаются, а результата нет. Люди это видят. И, конечно, возникает ощущение несправедливости, оно приводит к росту протестной активности.

— Можно ли назвать указанные мною в начале разговора темы для митингов — подтверждающими запрос на справедливость?

— Да, вполне.

— Власти силовыми методами разгоняли несанкционированные митинги в Москве. Но в то же время активистов не посадили, а дали условные сроки. Как это было воспринято российским обществом? Был ли риск роста протестных групп? Была ли возможность для роста групп лоялистов?

Несмотря на успешный исход дела Ивана Голунова, участников несанкционированного марша в его защиту полиция жестко задерживала Фото: Софья Сандурская © URA.RU

— Тенденция митингов широко распространяется в различных странах. Мы видим столкновения митингующих с силами правопорядка в нашей стране и за границей. Люди, участвующие в протестных акциях, даже согласованных с властями, должны понимать, что есть закон, его нарушать нельзя. Те, кто соблюдают закон, вряд ли могут быть объектом преследований.

Нужно понимать, что любое крупное мероприятие с большим количеством людей создает повышенную опасность для самих людей и людей вокруг, которые не собирались идти на митинг. Поэтому действия правоохранительных органов абсолютно оправданы и правомерны. А судебные решения в отношении нарушителей принимаются на основе всестороннего изучения всех обстоятельств. Я не располагаю информацией, позволяющей ставить под сомнение такие решения, поэтому комментировать их не могу.

— Почему люди объединились в поддержку Ивана Голунова — это произошло стихийно или организовано технологически?

— Технологии есть. Мы прекрасно понимаем возможности соцсетей, в которых большинство людей общается, проявляют повышенную социальную активность. Соцсети — это определенная технология, которая позволяет решать много задач, в том числе по манипулированию общественным сознанием. Но технологии, в данном случае, могут рассматриваться как определённое средство информирования общества о несправедливости. Объединились же люди в защиту Голунова, как мне представляется, из-за яркого ощущения несправедливого отношения к человеку со стороны правоохранительных органов.

— Изучаются ли такие кейсы властями для предотвращения несанкционированных протестов? Какие выводы сделаны по итогам истории с Голуновым?

Соцсети позволяют мгновенно организовать акцию протеста Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Выводы мы все видели и знаем — уволены и стали фигурантами дел все причастные к фабрикации дела Голунова. С точки зрения рационального подхода, любой рост протестной активности должен быть предметом глубокого анализа и изучения властями на разных уровнях. Всплески протеста происходят из-за не очень удачных решений властей. В том числе на уровне вопросов, связанных с обычной жизнью и затрагивающих интересы большей части населения. В данном случае, это интересы безопасности людей, их защищенности от подобных провокаций.

— Реально ли в современных условиях организовать массовый протест. Какие инструменты для этого используются и какой повод? На каких настроениях россиян можно играть, чтобы добиться массовости подобных акций?

— Раз такие протесты мы наблюдаем, значит реально. Интернет, соцсети многое позволяют сделать. До того, как мы познакомились с ними, массовые мероприятия сложно было организовать — надо было оповестить и убедить людей. Это требовало значительного времени. Соцсети позволяют мгновенно решать такие задачи. Люди получают информацию быстро, иногда даже не успевают ее осмыслить, потому что появляется следующая, которая блокирует осмысление и сразу призывает идти на улицу на акцию протеста. Активным пользователям соцсетей надо рационально осмысливать информацию, чтобы понять где правда, а где манипуляция.

Что могут власти?

— Что стоит предпринять властям, чтобы избежать таких манипуляций населением?

Если власти будут учитывать интересы людей, то и не будет протестов вроде майской акции жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Вопрос весьма не простой. Здесь можно о многом говорить. Но самое главное, как представляется, — власти, особенно на уровне местного самоуправления и на уровне регионов, должны понимать, что не должно быть грани между тем, что они делают и людьми, для которых они это делают. Людей надо воспринимать, как субъектов, чьи интересы они должны учитывать. И на удовлетворение их интересов власть должна работать. Потому что когда люди испытывают тяжелую жизненную ситуацию, они рассчитывают на местные и региональные власти. Когда их не слышат и не замечают их проблемы, появляется ощущение несправедливости, оно ведет к росту протеста. Количество решенных реальных проблем людей — это один из главных показателей эффективности работы властей.

— Прошлой осенью поддерживаемые федеральной властью кандидаты сенсационно проиграли выборы в четырех регионах. В этом году — ни одной. Изменилось что-то в общественных настроениях или в качестве подготовки к кампаниям?

— Разные политические силы сегодня более глубоко и предметно подходят к выборам. Как изменились настроения — не владею информацией по конкретным регионам. Возможно, это и произошло там, где есть реальные достижения, которые работают на интересы людей.

— Власти открыто говорят о курсе страны на стабильность. Насколько он эффективен, не назрели ли перемены? Перед выборами президента артикулировался запрос на «образ будущего»?

— Стабильность можно понимать по-разному. Например, как способ законсервировать ситуацию. Но речь о другой стабильности — связанной со стабильными переменами в лучшую сторону. Они заложены в указах президента и в наших стратегических планах. Владимир Путин постоянно говорит, что мы должны двигаться к цели, решать стратегические задачи и менять жизнь к лучшему. Это лучший способ вселить в сознание людей ощущение благоприятной и благополучной перспективы, свершения их надежд на социальную справедливость.

Потенциал для будущих волнений

— Действительно ли тема качества здравоохранения в этом году вошла в тройку самых важных для россиян (наряду с уровнем благосостояния и запросом на безопасность) и потеснила тему качества ЖКХ. Какие у вас оценки актуальных проблем россиян?

Недоступность здравоохранения стала одной из главных проблем уходящего года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— В течение нескольких лет идут разговоры о реформе здравоохранения, но результаты слабо ощущается людьми. Возможно, есть какие-то достижения, но их почувствовали немногие. Большинство россиян ощущают потребность в более глубоких переменах, связанных с доступностью медпомощи и с тем, чтобы система здравоохранения не требовала платы от населения — того, что у нас было, что мы потеряли и что надо вернуть.

Но я бы не сказал, что другие проблемы стали менее актуальны. Достаточно остро стоят проблемы, связанные с реформой системы ЖКХ, особенно с утилизацией мусора, ликвидацией свалок. Возможно, проблема не достигла пика остроты, поскольку власти приложили усилия, чтобы сдвинуть решение проблемы с места. На пресс-конференции президента этот вопрос был затронут и получил развитие. Ряд других вопросов актуален. Та же безопасность. Речь не только о криминале. Но и о том, чтобы у людей были определенные материально-экономические условия для безопасной жизни. Достаточно средств, чтобы покупать продукты, воспитывать детей и решать насущные проблемы. Мы меньше внимания уделяем этой стороне. Но, возможно, она — одна из самых главных, отсюда возникает ощущение безопасности.

— WADA вновь дисквалифицировала российских спортсменов. Мне кажется, что даже пересмотр итогов Олимпиады в Сочи не возмутил россиян, хотя победами мы гордились. Почему эти решения не сказываются на рейтингах власти? Или сказываются?

— Когда впервые это произошло, была негативная оценка общества. Сегодня большинство россиян понимает суть проблемы. И здесь нельзя найти справедливого понимания действий WADA. Неоднократно говорилось, что это связано не со спортом, а с политикой. Это продолжение санкций в адрес России со стороны других государств. Только одни накладывают экономические ограничения, а тут нащупали, как думают организаторы, еще одно чувствительное для нас место. Проблема тупиковая — эксперты WADA заходят в ситуацию, выхода из которой нет.

— Насколько внешние угрозы влияют на стабильность и на уровень протестного настроения в стране?

Дисквалификация российских спортсменов по надуманной причине допинга только сплачивает россиян Фото: Николай Бастриков © URA.RU

— Они бывают разные — экономические или военные. Исторически складывается, что все внешние угрозы способствует сплочению, консолидации населения, чтобы противостоять им. Есть внешние угрозы, связанные с воздействием различных акторов внешнеполитических отношений на ситуацию внутри страны. Они могут влиять на рост протестного настроения. Например, формируется несистемная оппозиция, которая финансируется из-за рубежа, так называемые иностранные агенты. Они, по мнению тех сил, которые этим занимаются, должны дестабилизировать ситуацию в стране. Но у нас есть все инструменты, чтобы эффективно противостоять этой деятельности.

— В каком направлении движется страна, с какими внешними и внутренними вызовами Россия может столкнуться в следующем году?

— Вопрос большой и комплексный. Если коротко, то тревожно, что на международной арене мы наблюдаем разрушение механизмов, которые ограничивали гонку вооружений. Разрушение не нами, а другими государствами. Это может привести к возрастанию опасности военных конфликтов региональных или субрегиональных, и в конце концов будет повышать опасность крупной войны. Довольно сложно представить, как в будущем будет вестись экономическое сотрудничество государств. В частности, международная торговля. Как будет эффективно работать всемирная торговая организация, когда мир переходит к одному способу взаимодействия государств друг с другом — использование санкций. Речь не о развитии торговли, а о блокировании торговых связей, которые кому-то невыгодны. Это попытка насильно заставить государства развивать только те связи, которые выгодны всего одной стране. С точки зрения внутренних угроз, все они связаны с тем, что в России должны происходить изменения, и они должны быть направлены на улучшение жизни людей. Это вы неоднократно слышали от президента.

— Владимир Путин лично летает проверять ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области, после чего увольняется губернатор. Президент лично реагирует на пожары в Сибири, которые игнорировали губернаторы. Вот это личное вмешательство первого лица в региональные проблемы — как воспринимается россиянами?

— В основном позитивно. Президент понимает и видит, где есть сложные, запутанные вопросы, где необходимо его личное участие. Другого восприятия быть не может. Тем более, если региональные власти в силу различных обстоятельств не решают проблему.

То, что Владимир Путин в ручном режиме решает региональные проблемы, воспринимается в позитивном ключе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Неопределенность с тем, будет ли Владимир Путин в 2024 году уходить или нет, влияет на протестные настроения? Почему президент заранее не объявлял о планах на будущее в 2008 году и сейчас?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Я владею той же информацией, которая доступна всем. Вместе с тем, та неопределенность, о которой Вы сказали, вряд ли будет влиять на протестные настроения среди большинства россиян. Конечно, ситуацией могут воспользоваться оппозиционные силы, которые заинтересованы в накаливании страстей. Мне кажется, общество нуждается в том, чтобы принимать активное участие в решение крупных вопросов, видеть некую перспективу. Чтобы не было ощущения, что наступит время, когда все поменяется, и дальше неизвестно, что будет. Должна быть четкая просматриваемая перспектива развития страны и общества.

— После хаоса 1990-х Владимир Путин стал сакральной фигурой. Миллионы россиян связывают стабильность своего положения лично с ним. Думаю не ошибусь, если предположу, что при таком раскладе, миллионы будут просить его остаться и в 2024 году. Есть ли аналоги таких ситуаций, какие сценарии снижения сакральности можно рассматривать, чтобы добиться снижения общественного накала вокруг одной фигуры и стоит ли это делать?

— Сложно однозначно сказать. Я бы не стал утверждать, что народ может сильно негативно отреагировать на решение президента баллотироваться или нет. Для людей все определяется условиями жизни. Если люди видят перспективу, что все будет лучше, то и почвы для протеста не будет. А если такая перспектива не просматривается, у населения складывается мнение о том, что после известной даты наступит момент, когда общество может скатиться к нестабильности, то такая ситуация может быть усилена и протестами. Всегда важна позитивная перспектива, которая формируется не на словах, а подтверждена конкретными решениями и делами. Такие решения и достижения в нашем государстве есть, их довольно много. Мне кажется, что нужно больше о них говорить, чтобы люди связывали перспективы своей жизни с этими достижениями, которые в будущем будут менять жизнь всей нашей страны в лучшую сторону.