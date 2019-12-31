«URA.RU» взяло обещания с элиты «тюменской матрешки»

Вице-спикер тюменской облдумы Владимир Пискайкин пообещал «URA.RU» поучиться у молодежи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В 2020 году в регионах «тюменской матрешки» пройдет несколько предвыборных кампаний — от формирования нового состава Заксобрания Ямала до муниципальных выборов в Тюменской области и Югре. В этот период политики обычно сыплют обещаниями. Но в преддверии Нового года «URA.RU» попросило чиновников, депутатов и бизнесменов дать зароки не избирателям, а самим себе. А также рассказать, к какому событию они будут особенно готовиться в будущем году. Впрочем, и здесь без предвыборной тематики не обошлось.

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов пообещал себе, что сократит время, которое тратит на работу. «Чтобы иметь время для семьи, спорта, творчества и других проектов», — объяснил он свой выбор.

Замглавы Ямала Александр Мажаров твердо намерен найти место гибели двух своих дедов, павших в 1942 году на полях Великой Отечественной войны. «Удалось поднять архивы, найти карты, записи, установить место нахождения останков одного деда, уже близки к определению другого. Мы в 2020 году с братьями должны съездить на могилу к нашим дедам», — рассказал политик.

Депутат тюменской облдумы Ольга Швецова обещает пробежать полумарафон Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сразу несколько представителей политической элиты Тюменской области дали обещания уделять больше внимания спорту. «В 2020 году я планирую пробежать полумарафон. В рамках „Стального характера“ я пока преодолела дистанцию в 10 км, но впереди новая цель — 21,1 км», — заявила депутат облдумы Ольга Швецова.

Замглавы регионального исполкома «Единой России» Виктория Герасимюк считает личным вызовом пробегать не менее 10 км каждое утро. «Это делает тебя эффективнее и выносливее», — считает она.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло также зарекается наладить систематические занятия спортом. И освоить управление яхтой. Мэр ямальского города Муравленко Александр Подорога пообещал сдать нормы ГТО. «Хочется в городе построить легкоатлетический закрытый манеж. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сказал, что все будет при условии, что Подорога и половина команды мэрии добудут значки ГТО. Дополнительный стимул к достижению цели», — заметил он.

«Обещаю себе лучше следить за здоровьем и продолжать работать на благо жителей Мегиона», — заявил глава югорского города Олег Дейнека.

А вот вице-спикер тюменской облдумы и бизнесмен Владимир Пискайкин в разговоре с агентством пообещал стать более мобильным.

«Таким, как молодые. Новое поколение в нашей стране очень активное, они не сидят на месте, что-то ищут, открывают, исследуют, постоянно обучаются. И нам всем есть, чему у них поучиться», — отметил политик.

Тюменский политолог Аркадий Либерман сообщил, что намерен воплотить свою давнюю идею и сделать документальный проект по истории родного края. А его коллега Андрей Шуклин дал себе более бытовой зарок. «Хочется пообещать самому себе, что в 2020 году я наконец-то женюсь и примусь за выполнение демографического наказа президента России», — заявил он.

«Старший сын заканчивает восьмой класс в 2020 году, поэтому обещаю начать готовить его к выпускным испытаниям — ОГЭ», — рассказал Евгений Ермошин, директор югорской компании «Горсвет».

Что касается главного события 2020 года, то сразу несколько спикеров называют им 75-летие победы в Великой Отечественной войне. «Оба моих деда имеют отношение к этой победе. Это моя история, которая очень много для меня значит» — заметил Подорога. «Главное событие 2020 года — 75-летие Победы. Готовиться к юбилею мы начали уже в 2019 году», — вторит ему депутат Швецова.

Депутат думы ЯНАО Иван Вершинин намерен сохранить депутатское кресло за собой Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Следующий год — знаковый для России, Югры, Мегиона и меня лично. 75 лет Победы, 90 лет ХМАО, 40 лет Мегиону и пять лет, как я возглавляю город», — назвал свой топ событий градоначальник Дейнека. «К значимым событиям не могу не отнести 205-летие со дня рождения нашего земляка Петра Ершова. 6 марта мы будем отмечать эту юбилейную дату. Жителей Тюменской области ждут интересные мероприятия в рамках регионального проекта ЕР «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок»», — продолжила юбилейную тематику Герасимюк.

К круглой дате готовится и политолог Шуклин. «В 2020 году буду готовиться к юбилею своей мамы — Шуклиной Ольги Павловны», — поделился он планами.

«В середине марта мы будем представлять Ямал и Россию на Зимних Арктических играх, которые пройдут в Канаде. Это очень почетно», — поделился планами замглавы региона Мажаров. Его югорский коллега Шипилов больше всего ждет командировки в Сингапур. «Много читал про сингапурское чудо и хочу увидеть своими глазами идеальную картину подготовки госслужащих», — пояснил он.

Депутат Заксобрания ЯНАО Иван Вершинин не скрывает, что главным для него будет сохранение депутатского мандата. «Конечно же, выборы. Это важный период для каждого депутата. Они раз в пять лет, поэтому, не буду кривить душой, большую часть времени и сил в следующем году парламентарии потратят на то, чтобы переизбраться», — рассказал он «URA.RU».