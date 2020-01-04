Технологии 2020 года, которые ждет каждый россиянин

В 2020 году Павел Дуров либо триумфально научит мир криптовалютам, либо разорится Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2020 год жители России, как и всего остального мира, входят с надеждами на новые открытия и технологический прогресс. Спутниковый интернет, роботы от Boston Dynamics и 5G — проекты, которые еще в прошлом году обсуждались, но не получили массового распространения. Медиаэксперт Александр Амзин рассказал «URA.RU» какие технологии могут появиться в новом году, а какие — придется еще подождать.

Дуров научит мир криптовалютам или разорится

Амзин считает, что в 2020 году Дуров либо триумфально научит мир криптовалютам, либо разорится Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2020 году можно ожидать запуск TON (Telegram Open Network) Павла Дурова или любого другого криптовалютного решения, позволяющего анонимно, защищенно и быстро переводить деньги. В 2020 году Дуров либо триумфально научит мир криптовалютам, либо разорится, что будет жалко. С математической точки зрения практически все готово, кроме массовой реализации, которая может вскрыть какие-то проблемы и не всегда гарантировать защищенность. В блокчейн-технологиях известна проблема, когда большое количество проверяющих голосует и перехватывает контроль над той или иной транзакцией. До конца проблема валидации (проверки — ред.) нормально не решена, и теоретически уязвимость остается.

Есть регуляторные проблемы на этом фронте, то есть не вполне понятно как можно расплачиваться криптовалютой и это проблема не только на российском рынке, но и в США, где комиссия по ценным бумагам не очень одобряет такие решения, считая, что если криптовалюту можно покупать в инвестиционных целях, то это очевидно ценная бумага. Значит, ее надо зарегистрировать и как-то регулировать. В России есть полный аналог — «Сбербанк Онлайн», который стал фактически главным платежным средством в обход кредитных карт. Это очень ограничивает область применения.

Что еще смогут делать наушники?

Будет маленькая революция в области носимых устройств. Беспроводные наушники стали очень прибыльным и массовым аксессуаром. Сейчас, похоже, что это становится важной вещью. Уже сейчас на нее навешивают еще множество дополнительных функций: например, функции слухового аппарата, снятия пульса и других данных, пока торчит наушник в ухе. Носимые устройства в целом у той же Apple стали третьим источником дохода по величине дохода после iPhone и сервисов. На этом вряд ли все остановятся.

VR-очки шагнут в масс-маркет?

В ближайшие годы сложно представить, что разработчики смогут подогнать VR-очки под несовершенство зрения каждого пользователя Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Не произойдет замещения смартфонов, компьютеров и других устройств очками виртуальной или дополненной реальности. Это вещь, которая массово появится к середине следующего десятилетия. Сейчас этого очевидно не будет. Есть огромная потребительская инерция.

Незадолго до конца года, стало известно, что очки от Apple появятся хорошо, если в 2023 году. Необходимо решить много проблем, связанных с энергопотреблением и тем, чтобы сочетать технологию с нашим зрением. Их надо подгонять, учитывать несовершенство зрения. В ближайшие годы это сложно сделать.

Контроль в интернете будет развиваться

Все страны мира раскалываются на кусочки или сегменты, каждый из которых управляется юридически и экономически по-разному. Проблема заключается в том, что еще год назад, условно таких сегментов интернета было два: американский/европейский и еще китайский путь.

Сейчас мы видим, что есть отдельные разные подходы: американский, европейский, российский, (внешнеполитический кризис вызовет аналог ядерной кибервойны и нужно будет защитить страновой сегмент от злоумышленников за рубежом), иранский (власти выстраивают экосистему внутри, не надеясь, что внешнеполитический кризис когда-нибудь прекратится) индийский (власти могут отключить интернет плохой провинции) иракский (власти могут полностью отключить интернет по всей стране) и китайский (власти запрещают передачу с шифрованием, и досматривают всю переписку, используя сотни тысяч модераторов на зарплате у государства). 2020 год абсолютно точно покажет, как они расходятся дальше. Нет ощущения, что они (страны и их подходы к регулированию интернета) все могут вдруг «подружиться».

Россия не увидит 5G-интернет

«Запуск 5G в России сдвигается примерно на 2-3 года» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Не будут распространяться так быстро, как от нее ожидают, мобильные технологии уровня 5G. Это особенно касается России, потому что в нашей стране из-за вопросов национальной безопасности было решено использовать не вполне стандартные частоты. Для этих частот 5G еще до конца не готов. Запуск 5G в России сдвигается примерно на 2-3 года. Кроме того, 5G скорее всего не оправдает всех ожиданий, которые на него возложены. Потому что это не какая-то одна технология, а гигантский комплекс технологий, который очень зависит от местности. Так, скорость интернета 5G сильно зависит от того, есть ли на пути сигнала листва или другие предметы. Поэтому там, где можно поставить массу передатчиков в городской инфраструктуре все будет работать через 2-3 года, а в сельской инфраструктуре 5G мы еще долго не увидим.

Роскомнадзор помешает оценить спутниковый интернет

«Спутник очень сложно заставить выполнять распоряжения Роскомнадзора» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Станет доступна технология, но вряд ли ее массово смогут оценить в России — это спутниковый интернет. Сейчас есть практически группировка из тысячи спутников, которые должны дать всем доступ к широкополосному интернету. Здесь есть вопросы лицензирования, потому что спутник, в отличие от любой другой передающей инфраструктуры, очень сложно заставить выполнять распоряжения Роскомнадзора. Соответственно пока этого не произойдет, будет проблема для того, чтобы это легально внедрить и получить качественный доступ в интернет. Это очень перспективная технология. У нее есть очень большой потенциал не только по раздаче интернета. Скорее всего, через пять лет будут результаты по разработке системы из тысячи спутников, которые смогут связываться с iPhone в кармане и что-то передавать. Проблема заключается в том, что это работает на грани физических законов.

В этом году начнут увольнять таксистов

Вполне возможно, что в 2020 году первая сотня робоавтомобилей выйдет на дороги России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Абсолютно точно будет прорыв в области автономных автомобилей, роботакси и других аналогичных разработок. 2020 год можно с полным правом назвать годом, когда начнут увольнять таксистов. Это может произойти сначала не в России. На данный момент Яндекс уже опробовал подобные решения. В целом, технологически для этого очень многое готово. Яндекс разработал свои программные системы. В декабре объявил о разработке своих аппаратов — лидаров, которые «ощупывают» пространство, чтобы ездить. Очень важно, что Яндекс изначально ориентировался на российские условия. Похоже, что в 2020 году условная первая сотня или тысяча робоавтомобилей выйдет на дороги России. Илон Маск обещает, что до конца 2020 года на дорогах будет миллион роботакси.

Big Data пациентов

Большие данные, которые собираются о пациентах, можно монетизировать или использовать для перерасчета страховок или прогнозов. Здесь будет много прорывов. Не будет глобальных историй, но в каждой стране будет несколько стартапов, которые будут учиться понимать пациентские данные и делать из них выводы и превращать их в деньги. Это очень большая работа, которая не очень повернута лицом к людям. Есть небольшие препятствия в виде работы с персональными данными.

Искусственный интеллект общего профиля

Мир приближается к моменту, когда узкоспециализированные функции на хорошем уровне будут выполнять роботы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мы сейчас находимся в точке, где искусственным интеллектом (ИИ) называют алгоритмы, которые хорошо выполняют определенную узкую задачу. Есть метафора: что ИИ — это идиот, которого натренировали к трем годам разбирать фотографии мужчин и женщин, к пяти годам — научили разделять на красивых и не красивых, к 18 —он может по блеску глаз разделять на умных и не умных. Но даже сто лет пройдет, он вряд ли сможет рассказать историю об этих людях или разложить по стопкам фотографии кошек и собак. Последние несколько лет, человечество создавало таких ученых-«идиотов» для узкоспециализированных функций. Кажется, что мы приближаемся к моменту, когда эти функции выполняются на неплохом уровне.

В 2020 году все будут работать над General AI — искусственный интеллект общего профиля, или, академически — « сильный ИИ» . Это случай, когда он будет умным более-менее во всем. По крайней мере, он хоть как-то попытается разобраться в проблеме. К этому много было подходов, но никто не преуспел. Похоже, что это задача пары десятков лет.

Кажется, что у General AI есть масса применений. Сразу представляются два — офисный планктон, когда есть куча неопределенных задач («Подай, принеси, перешли письмо»), ради которых не хочется нанимать человека, но приходится. Второе — применение на поле боя или в критических ситуациях.