Почему Федерация бокса вышла за рамки спорта и начала менять страну

Федерация бокса все чаще выходит за рамки спортивной организации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России спортивным организациям задали новые стандарты работы. Уже несколько месяцев Федерация бокса России выходит за привычные рамки своей деятельности и удивляет представителей политической среды, последний пример — масштабный новогодний праздник в Москве. Инициативу поддерживают и мировые звезды, которые призывают кураторов других видов спорта подхватить тренд.

на территории Центра Прогресса бокса были установлены более 300 елок Фото: пресс-служба Федерации бокса России

С 29 декабря по 8 января Федерация бокса России (ФБР) провела на площадке «Центра Прогресса бокса» в Москве уникальную «Рождественскую елку-сказку», которую за январские каникулы посетили рекордные 300 тысяч человек (год назад мероприятие превысило планку в 80 тысяч гостей). Для всех желающих ФБР подготовила развлечения по мотивам русских народных сказок, современные аттракционы, подарки и множество других активностей: катания на оленях и упряжках с хаски, тематические фотозоны, лазертаг, надувной ринг.

Организаторы, руководствуясь статистикой, говорят об успехе праздника. К примеру, только на площадке с квестами для детей было вручено более 20 тысяч бесплатных подарков. «Кроме того, на праздничной елке было приготовлено около 40 тысяч порций полевой каши и 30 тысяч пирожков, а также разлили 100 тысяч кружек чая (все бесплатно). Было рассказано более 30 тысяч стишков Деду Морозу. А всего на территории Центра Прогресса бокса были установлены более 300 елок», — поделились с «URA.RU» в пресс-службе Федерации бокса России.

На новогодней елке дети смогли покататься на упряжках с хаски Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Но ключевыми событиями новогодней елки стали мастер-классы для детей, в которых приняли участие 12 профессиональных боксеров, к примеру: экс-чемпион WBA и IBF Денис Лебедев, олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, чемпион WBA Gold Федор Чудинов, регулярный чемпион мира по версии WBA Александр Беспутин, олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев.

На масштабное событие обратили внимание не только любители спорта, но даже политические телеграм-каналы. «Одно из самых неожиданных новогодних мероприятий Москвы — благотворительная Елка, которую устроила Федерация бокса России, — написал „Пул №3“ (32 тысячи подписчиков). — Праздником все остались довольны. Удивительно, что другие федерации не прибегают к такому способу завлечения детей в свои виды спорта».

Дмитрий Кудряшов хочет, чтобы подобные праздники проходили не только в Москве Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Инициативу ФБР оценивают и сами спортсмены. Экс-обладатель пояса WBC Silver Дмитрий Кудряшов заметил, что еще никогда не видел «таких тематических елок и открытых тренировок с таким количеством людей». «Атмосфера праздника в рождественские дни должна царить даже в залах. Хочется поблагодарить родителей, которые во время праздников приводят детей заниматься спортом. Я люблю бокс, и чем больше людей приобщаются к этому искусству, тем лучше. Меня это радует. Хочется, чтобы не только в Москве в Центре Прогресса бокса проходили подобные мероприятия», — сказал Кудряшов.

Новогодняя елка — это уже не первое событие от Федерации бокса России, меняющее представление о работе спортивных организаций. В конце декабря спортивное сообщество обсуждало торжественное награждение российских боксеров, победивших на Всемирных военных играх в китайском Ухане. Тогда золотые медалисты соревнований получили от Федерации бокса России крупные подарки — по миллиону рублей и автомобили Toyota Camry. А в октябре, после просьбы спортсменов, Федерация бокса России наградила представителей другого вида спорта — легкой атлетики — Марию Ласицкене и Анжелику Сидорову за победы на чемпионате мира в Дохе.

Глава Федерации бокса России Умар Кремлев сказал «URA.RU», что главная цель, которую он преследует — это популяризация спорта и бокса, в частности, среди детей. Поэтому активность ФБР будет только расти. «Наша задача рассказать детям, что такое спорт и бокс, в частности. Нам очень приятно видеть детские улыбки, мы получаем большое количество благодарственных писем от родителей. И для нас это главная оценка нашей деятельности. Мы хотим, чтобы подобные елки проходили и в регионах, чтобы региональные федерации также проводили такие масштабные мероприятия. Ведь это сильно помогает в популяризации нашего вида спорта, чтобы ребята с детства знали, что такое бокс. Ведь бокс — это не уличная драка, а культура спорта», — сказал глава Федерации бокса России Умар Кремлев.

Серебряный призер Олимпийских игр-2012 и двукратная чемпионка мира Софья Очигава поставила в пример всему спортивному сообществу праздник, организованный боксерской федерацией. «Наша задача в популяризации бокса и спорта в целом. Но мы говорим конкретно о боксе, и подобные открытые тренировки для детей помогают заинтересоваться в нашем виде спорта. Ведь боксом могут заниматься все, несмотря на возраст. А наша задача — показать, что бокс является красивым и интересным видом спорта, — заявила Очигава. — Честно, я не знаю, какая еще федерация делает такие масштабные проекты для всех категорий граждан».