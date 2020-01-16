Кремлевская «фабрика мысли» объяснила, за что убрали Медведева

Дмитрий Медведев ушел в отставку, потому что Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета В России формируется новое правительство

Правительство Дмитрия Медведева должно было уйти в отставку. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (в политтусовке называют «кремлевской фабрикой мысли»), посвященного историческим событиям последних дней.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию прозвучало в полдень 15 января. В течение нескольких следующих часов премьер Дмитрий Медведев был отправлен в отставку, его новым местом работы было названо кресло замглавы Совбеза, а новым главой кабинета министров стал руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Спустя сутки вопросы о перестановках остались, политологи постарались на них ответить.

В чем провинился Медведев, что его убрали?

Михаил Мишустин останется и после изменения системы назначения премьера и правительства, уверены политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После того, как Дмитрий Медведев был отправлен в отставку, появилась масса предположений о причинах ухода премьера вплоть до самых неожиданных. Так в Telegram-канале «Белковский» (автор — политолог Станислав Белковский) написано: «Конечно, в удалении Дмитрия А. Медведева с поста премьер-министра сыграли заметную роль его проблемы с алкоголем». Правда, другие политтехнологи уверены, что их коллега просто «высосал слух из пальца».

Газета «Коммерсант» рассказала, что «Медведев в конце 2019 года был сторонником не менее радикальной, но другой реформы политической системы — слияния президентской власти и исполнительной, в этой схеме президент, как в США, является де-факто главой исполнительной власти». Но и это, уверен профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев, не сыграло никакой роли в отставке премьера, поскольку «у нас за подготовку предложений не карают».

Медведева никто не «наказывал» — иначе ему не предложили бы столь серьезный пост, который, полагают эксперты, еще может обрасти полномочиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Был объявлен прорыв в свое время, а экономический рост мы при этом видим 1-2%. И правительство не тянет, работает на тех оборотах, на которых привыкло. Кто рывок может обеспечить — тот, кто его уже обеспечил в своей отрасли. Президент потребовал ускорения и результатов, намекая, что если их не будет, то будет недовольство, которое в 2021 году обернется тем, что мы изберем разбалансированную Думу», — объяснил Матвейчев.

Ту же мысль поддержала и руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова: «Деньги есть, много всего заложено в национальных проектах на развитие и обеспечение достойного уровня жизни во всех регионах, но имеющиеся средства нужно максимально эффективно использовать, чтобы от них был полный эффект». Соколова при этом уверена, что никаких революционных реформ Медведев не готовил — ничто в его действиях и характере до сих пор не указывало на возможное развитие событий в этом ключе.

А как же тогда быть с перемещением на понижение до замглавы Совбеза?

Нынешний пост Медведева в Совбезе политолог Матвейчев не рекомендует недооценивать. «Может оказаться, что эту должность пропишут в Конституции и наделят полномочиями настолько, что она окажется повыше премьерской».

Политолог и директор Института новейших государств Алексей Мартынов в дополнение к этому назвал Медведева «по сути, заместителем президента, курирующим силовиков» и считает, что именно передвижение между «большими постами» (а не отставка с заметным понижением) говорит о том, что Медведева никто ни за что не наказывает.

Когда появится новое правительство?

Владимир Путин через поправки в Конституцию хочет передать Госдуме часть своих полномочий по формированию правительства: депутаты будут утверждать кандидатуру премьера, а затем по его представлению и всех вице-премьеров и федеральных министров. Для этого создана рабочая группа, куда вошли 75 человек: законодатели, знаменитые врачи, артисты, волонтеры, спортсмены, политики.

Учитывая динамику, в которой проработка изменений в Конституцию сегодня ведется, поправки, считает политолог Мартынов, могут быть приняты в кратчайшие сроки — в весеннюю сессию. «ЦИК говорил, что можно организовать опрос в апреле и если такая динамика сохранится — я уверен, что Госдума и партия власти, имеющая конституционное большинство, быстро это проведет. Многое будет зависеть от формулировок», — полагает эксперт.

Новый премьер Мишустин — временная фигура, которую скоро заменят?

«Не могу исключать, что Мишустин будет номинирован парламентом на эту же должность по новой системе», — настаивает политолог Мартынов. Матвейчев также убежден в сохранении Мишустина: «Он мощнейший тяжеловес в правительстве, полностью замкнутый на Путина — это не человек какой-то команды, кроме команды президента, не клановый игрок. Преданный, молодой, эффективный, трудоспособный с цифровизацией в голове и огромным опытом создания одной из лучших налоговых служб в мире, обеливший нашу экономику».

Соколова вспоминает, что Мишустина среди коллег по правительству на различных встречах всегда окружала «атмосфера особого уважения и авторитета — не меньшая, чем у сильнейших фигур в правительстве и несколько диссонировавшая с формально более второстепенным статусом руководителя федеральной правительственной службы».

Возможен очередной призыв губернаторов на позиции новых федеральных министров?

Владимира Мединского и Веронику Скворцову telegram-каналы отправляют в отставку первыми. Политологи уверены, что в зоне риска любой член правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У Мишустина, убежден Матвейчев, определенный карт-бланш на людей, которых он захочет пригласить в правительство — и его собственные члены команды, контрагенты, с которыми он работал в правительстве, даже люди из бизнеса. При этом он вполне может пригласить и представителей губернаторского корпуса.

А политолог Мартынов убежден, что ротация с заменой старых глав регионов на технократов уже случилась и создавать дефицит в губернаторском корпусе никто не станет. «Не думаю, что есть необходимость оголять региональный фронт — губернаторы занимаются своим делом. При этом кадровый резерв есть в том числе и для высших постов, хотя единичные случаи могут быть.

Telegram-каналы публиковали списки министров на вылет — верить им или нет?

Канал «Кровавая барыня», который приписывают телеведущей Ксении Собчак, запустила опрос «Кого из министров, на ваш взгляд, не стоит возвращать в новое правительство?» В нем больше всего голосов за отставку получили: Максим Орешкин (Минэкономразвития) — 40%, Максим Топилин (Минтруда) — 31%, Владимир Мединский (Минкульт) — 35%, Вероника Скворцова (Минздрав) — 28%, Владимир Якушев (МинстройЖКХ) — 28%, Павел Колобков (Минспорта) — 22%, Михаил Котюков (наука и высшее образование) — 20%.

Больше всего вопросов к экономическому блоку правительства, несмотря на то, что его руководитель Силуанов был начальником Мишустина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Популярный канал «Незыгарь» предложил «следить за [министром промышленности Денисом] Мантуровым, [вице-премьером Ольгой] Голодец и Скворцовой», которые якобы находятся «под ударом», а также прогнозирует отставки министра цифрового развития Константина Носкова и министра просвещения Ольги Васильевой.

В канале «Akashevarova» (Анастасия Кашеварова) появилось сообщение о том, что больше всего критики от фракций прозвучало к Министерству труда (Максим Топилин), Минздраву (Вероника Скворцова), Минкульту (Владимир Мединский) и Минпросвещения (Ольга Васильева)

Политологи сходятся в одном: ни у кого из членов прежнего правительства нет иммунитета. «Любой из министров может быть заменен, включая даже тех, кто до сих пор казался ну просто неприкасаемым. Тот же [министр иностранных дел Сергей] Лавров может попроситься в отставку даже просто по состоянию здоровья. Или какой-то генерал стал заметнее в Сирии и генштаб отмечал его динамику — пойдет в министры обороны вместо Сергея Шойгу, которому тоже безусловно найдут место», — полагает Матвейчев.

И даже популярную версию о том, что финансовый блок правительства Мишустин сохранит, потому что Антон Силуанов был его непосредственным начальником, политологи оценивают скептически. «Больше всего вопросов как раз к экономическому блоку правительства. Не знаю, что будет с Силуановым, он профессионал своего дела, но вопросы которые стоят — требуют новых, не только бухгалтерских подходов», — считает Мартынов.