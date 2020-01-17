Курганские инсайды

На этой неделе в отставку ушел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Коллаж: соцсети

Курганские элиты перешли в режим ожидания. Одни ждут, что губернатор региона Вадим Шумков отзовет законопроект, по которому расширил себе полномочия, другие — не понимают, когда партии определятся с кандидатами на выборах в облдуму. Во втором городе Зауралья — Шадринске — начали готовиться к избирательной кампании в гордуму и не стесняются использовать для этого доносы на коллег. Также в инсайдах: информация о ДТП с сыном курганского мэра, проблемы родственников задержанного министра МВД Республики Коми и причины паники у руководства главного вуза Зауралья.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Шумков может отозвать спорный законопроект

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию в коридорах власти Зауралья гадают, отзовет ли губернатор Вадим Шумков из областной думы законопроект, согласно которому сможет самостоятельно, без областной думы, менять структуру правительства. «[Президент России Владимир] Путин расширяет полномочия парламента по формированию российского правительства, а в Кургане почему-то, наоборот, забирают у думы последние полномочия», — возмущаются сплетники.

В регионе напоминают, что ранее губернатор не мог назначить ключевых заместителей без согласования с региональным парламентом. Постепенно эту норму убрали, сначала сократив количество замов, которых губернатор обязан согласовать. «Если новый закон примут, у депутатов станет еще меньше полномочий и влияния на исполнительную власть», — считают в регионе. «Не известна пока и реакция самих депутатов на этот проект, который появился во время парламентских каникул и перед выборами в думу», — отмечают инсайдеры.

Перед выборами в облдуму царит неразбериха

Несколько месяцев осталось до выборов в Курганскую областную думу, но ни одна политическая партия еще не определилась, кого выдвигать. Слухачи спорят о причинах. Одни видят ее в конфликте губернатора Вадима Шумкова с некоторыми политическими элитами. «Команда „тяжеловесов“ недовольна действиями губернатора. Часть из них частично лишилась бизнеса, часть — коробит неуважительное отношение. Потому они и задумались, стоит ли продолжать политическую карьеру», — считает инсайдер.

Другой источник поделился мнением, что политики, поняв крутой и резкий нрав губернатора, опасаются принимать решения без отмашки Шумкова. «А глава региона принятие важных решений обычно оттягивает, как показывает практика», — уточнил источник. Также нет понимания, будут ли меняться границы избирательных округов.

Уволенного сотрудника уличили в авторстве нового телеграм-канала

Фото: Анна Майорова © URA.RU

На просторах одного из мессенджеров появился канал, который называет себя приемником небезызвестного «Курганского деда». Прочитав ряд информации на канале, слухачи заволновались, заподозрив — сливает кто-то из близкого окружения губернатора. Политологи выразили общее мнение, кто за этим стоит. «Тональность явно не прогубернаторская. Версия с теми, кого отодвинули, самая реалистичная. Ведь сейчас уже должны решить, кто на выборы пойдет и кого-то видимо обидел», — поделился с «URA.RU» политолог Сергей Ширяев. «Явно под выборы заточен. Надо искать среди будущих кандидатов, и, судя по контенту, это явно старые элиты, которых отодвинул Шумков от власти», — сказал политтехнолог Сергей Зубанов.

Громкое задержание бывшего курганского силовика навредит его сыну

Инсайдеры переживают за задержанного по подозрению в получении взятки министра МВД Коми Виктора Половникова и его родственников, оставшихся в Кургане. Около 10 лет назад силовик работал в Кургане, возглавлял городскую полицию. «Это глубоко порядочный человек, который не может быть в этом замешан. Некоторые говорят, что взятку якобы передал адвокат за невозбуждение уголовного дела — я в это никогда не поверю», — поделился с «URA.RU» бывший коллега Половникова.

Обсуждают сплетники и судьбу сына министра МВД Коми — Дмитрия Половникова, который работает замруководителя городского следственного отдела СУ СКР по Курганской области. «Он успешно занимается расследованием уголовных дел. Неизвестно теперь как сложится его карьера», — переживают инсайдеры.

Сын Потапова попал в ДТП

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ходят слухи, что сын главы города Андрея Потапова стал участником ДТП. Авария якобы произошла по его вине. При этом сын высокопоставленного чиновника не был вписан в страховку. «Потерпевший требовал оформления в ГИБДД, но Потапов уговорил взять деньги», — утверждают слухачи. Поговаривают, что потерпевшему настоятельно рекомендовали никому не рассказывать об этом инциденте.

«ДТП можно оформить и без ГИБДД, если нет пострадавших и ущерб небольшой. А вот отсутствие страховки — уже проблема», — рассказал один из собеседников «URA.RU».

В Шадринской гордуме пишут кляузы, готовясь к выборам

Депутаты городской думы Шадринска, второго по величине города Зауралья, уже готовят плацдарм для предвыборной кампании. Выборы здесь должны пройти в сентябре 2020 года. Официально кампания еще не началась, но местные политики уже начали использовать черный пиар. «В этом городском парламенте давно неспокойно, постоянные интриги и скандалы, а сейчас ситуация обострилась. Все пишут кляузы друг на друга. Одних депутатов публично обвиняют в лоббировании личных интересов, других — в прогулах заседаний», — говорят сплетники. В регионе считают, что именно в Шадринске этим летом развернется самая активная предвыборная кампания, во время которой появится немало компромата на многих кандидатов.

В зауральском районе больше не ожидают протестного голосования

У первого заместителя главы Сафакулевского района Ансара Ахметжанова намного больше шансов возглавить муниципалитет, чем у управляющего делами районной администрации Фаиза Нурмухаметова, на которого областные власти делали ставку изначально. «Нурмухаметова не поддержали местные депутаты, возмутились, что на них давят. Но все было бы иначе, если бы изначально выставили кандидатуру Ахметжанова, и не пришлось бы назначать новые выборы», — говорят в регионе.

Инсайдеры не видят больших рисков нового протестного голосования в муниципалитете. Во-первых, кандидат от власти пользуется поддержкой, во-вторых, сейчас не такие сильные конкуренты. При этом источники агентства отмечают, что кандидатура Ахметжанова рассматривалась властями и перед первыми выборами главы Сафакулевского района, однако он сам отказался от участия.

Регоператор не чувствует поддержки правительства в реализации мусорной реформы

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Слухачи поговаривают о нелегком «кресте» мусорной реформы, который приходится нести Владимиру Пестрикову — руководителю регоператора ООО «Чистый город» в Курганской области. Пока чиновники на пресс-завтраках отчитываются о созданных 24 группах в мессенджерах для обсуждения мусорных проблем, преподнося это как достижение, Пестрикову буквально присесть некогда. Работы невпроворот, в районах отходы накапливаются на неузаконенных площадках, контейнеров катастрофически не хватает. В Петухово, к примеру, площадка просто обозначена объявлением, что там место накопления отходов. Федералы денег на контейнеры и оборудование площадок не дают. А впереди еще надо с населения деньги собрать за вывоз мусора.

Инсайдеры шепчутся, что не такого ожидал регоператор: «Чистый город» пришел в регион по договоренности с бывшим замгубернатора Андреем Саносяном. Он уже ушел с этого поста, а проблемы остались. Тариф оператору утвердили ниже заявленного, компания не получит предпринимательскую прибыль, да и инвестиционной составляющей в тарифе нет. Поэтому региону закрыта дорога к получению федеральных денег по нацпроекту «Экология». А спросят за все с регоператора», — считает инсайдер.

Выборы ректора КГУ под вопросом

Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

У исполняющего обязанности ректора Курганского госуниверситета (КГУ) Надежды Дубив буквально паника, передают сплетники. В Министерстве науки и высшего образования РФ ее не приняли, хотя договоренность была. «Она приехала в Москву с коллегой из КГУ, которая близко знакома с заместителем министра Мариной Боровской. Но та после отставки правительства тоже была уволена», — поделился источник.

Сплетники передают, что Дубив хотела выяснить вопрос по выборам ректора. К обязанностям главы КГУ она приступила в начале лета 2019 года. Выборы должны состояться до лета 2021 года. «Дубив теперь запаниковала, не известно, поддержит ли ее кандидатуру новый министр», — поделился инсайдер.

Директору школы предложили возглавить городской департамент Кургана

Слухачи поговаривают, что возглавить департамент социальной политики Кургана предлагали директору школы №22 Эльвире Гончар, но она от должности отказалась. «Соцблок в Кургане неожиданно оказался полностью обезглавлен. Директор департамента [социальной политики] Игорь Постовалов ушел в отставку вместе со своим заместителем Иваном Сбродовым. Не удивительно, что власти сейчас срочно ищут разные варианты, кого поставить на вакантные должности. Тем более Сбродов в свое время также попал на эту должность после руководства школой», — прокомментировал инсайдер. Впрочем, другой собеседник агентства выразил сомнения, что Гончар могли предложить должность директора департамента.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.